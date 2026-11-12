Lãi suất tăng cao, nên gửi tiết kiệm hay đầu tư vàng, đất, chứng khoán?

Khi lãi suất neo cao, nhà đầu tư cần phân bổ dòng tiền hợp lý để vừa tối ưu lợi nhuận, vừa bảo đảm thanh khoản. Theo các chuyên gia, đây mới là yếu tố then chốt trong chiến lược đầu tư.

"Vàng không còn là kênh đầu tư ưu tiên"

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 - Vietnam Investment Forum 2027 (VIF 2027) do VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức sáng 12/11, các chuyên gia cho rằng lãi suất tăng khiến nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn bất động sản, vàng hay chứng khoán.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, CEO CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), tiền gửi ngân hàng đáp ứng nhu cầu thanh khoản, đồng thời mang lại mức sinh lời tương đối dễ dự tính.

Tuy nhiên, kênh đầu tư này vẫn đối mặt với rủi ro lạm phát và rủi ro liên quan đến tổ chức tín dụng. Tài sản có thu nhập cố định giúp tạo dòng tiền ổn định. Với nhóm tài sản này, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ tổ chức phát hành, khả năng trả nợ và chất lượng tài sản.

Cổ phiếu có khả năng giúp tài sản tăng trưởng nhanh hơn. Trong bối cảnh lãi suất cao, việc lựa chọn doanh nghiệp có chất lượng trở nên đặc biệt quan trọng. Đối với bất động sản, lớp tài sản này có hai giá trị chính là tiềm năng tăng giá và khả năng tạo dòng tiền. Vì vậy, ngay từ khi quyết định đầu tư, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu hướng đến.

Ông Nguyễn Duy Linh, CEO CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Ảnh: BTC.

Về danh mục cá nhân, “tôi luôn dành một phần tài sản để bảo đảm thanh khoản, với tỷ trọng tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Hiện nay, tôi đang giảm tỷ trọng tài sản dành cho mục tiêu thanh khoản và tăng tỷ trọng tài sản có thu nhập cố định lên khoảng 30 - 40%. Tôi quan tâm đến trái phiếu của những tổ chức phát hành có chất lượng tốt, được ngân hàng bảo lãnh và có lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm.

Tôi cũng đang từng bước tăng tỷ trọng cổ phiếu vì cho rằng mặt bằng định giá hiện nay tương đối thấp. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, P/E của thị trường hiện vào khoảng 9,3 - 9,4 lần”, ông Linh phân tích.

Với kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 15 - 17%, ông ước tính P/E có thể giảm xuống khoảng 8,5 lần. Mặt bằng định giá thấp đang tạo ra cơ hội đầu tư. Với mức định giá hiện tại và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, ông cho rằng lợi nhuận kỳ vọng đang lớn hơn rủi ro.

Khi lựa chọn cổ phiếu, ông Linh cho biết tập trung đánh giá chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp, khả năng tạo ra dòng tiền thực, hiệu quả kinh doanh qua nhiều năm và mức độ lành mạnh của bảng cân đối kế toán.

Đối với bất động sản, ông thừa nhận ít quan tâm hơn do nhận thấy hiệu quả khai thác cho thuê đã giảm. Vàng cũng không nằm trong những lựa chọn đầu tư ưu tiên.

“Đây là cách phân bổ tài sản mang tính cá nhân. Mỗi nhà đầu tư cần căn cứ vào tình hình tài chính của mình để xác định vai trò của từng lớp tài sản, từ bảo toàn tài sản, bảo đảm thanh khoản, gia tăng giá trị đến tạo thu nhập ổn định. Trên cơ sở đó, tỷ trọng phân bổ có thể được điều chỉnh linh hoạt theo từng bối cảnh thị trường”, ông Linh nói.

Nên đầu tư bất động sản như thế nào?

Dưới góc nhìn của bà Nguyễn Thị Minh Thu - Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Tài chính và Đầu tư Index Partner - thị trường vốn Việt Nam hiện có hai kênh chủ lực là ngân hàng và chứng khoán.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể đóng vai trò là kênh huy động vốn thứ ba, với quy mô rất lớn tại nhiều quốc gia phát triển. Kênh này giúp doanh nghiệp huy động vốn mà không phải pha loãng tỷ lệ sở hữu, đồng thời hạn chế áp lực về quản trị từ các tổ chức đầu tư bên ngoài.

"Nguồn tiền nhàn rỗi trong dân vẫn còn dồi dào và tôi cho rằng chúng ta nên khai thác tốt hơn nguồn lực này thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp. So với tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp có thể mang lại lợi suất cao hơn", bà Thu nói.

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp thực hiện trả lãi định kỳ theo quý hoặc nửa năm. Nếu xét trên tổng thể, dòng tiền lãi nhận được định kỳ có thể tạo hiệu quả kép tốt hơn so với việc chỉ gửi tiết kiệm và chờ đến cuối năm mới nhận lãi.

Sau khi trang trải các nghĩa vụ tài chính phát sinh hằng tháng, nhà đầu tư có thể sử dụng phần dòng tiền còn lại để phân bổ vào những kênh có mức độ rủi ro cao hơn, chẳng hạn như bitcoin.

"Đó là kinh nghiệm đầu tư cá nhân của tôi trong hai năm qua. Trong giai đoạn này, tôi không phân bổ nhiều vốn vào chứng khoán mà chủ yếu tập trung vào bất động sản tạo dòng tiền, nhóm tài sản có thu nhập cố định và một phần nhỏ vào vàng", vị chuyên gia chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Tài chính và Đầu tư Index Partners. Ảnh: BTC.

Theo bà Thu, trong năm 2027, ngay cả khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường vẫn có thể xuất hiện những cơ hội đầu tư bất động sản tốt. Một số nhà đầu tư gặp khó khăn về thanh khoản có thể buộc phải bán những tài sản chất lượng với mức giá hấp dẫn. Đây là cơ hội để những người có sẵn tiền mặt mua lại các tài sản có giá trị và khai thác tiềm năng của chúng.

"Nhiều người lo ngại giá bất động sản đang ở mức cao, trong khi lãi suất chưa thuận lợi. Tuy nhiên, tôi có góc nhìn khác. Đây có thể là giai đoạn mở ra nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược, biết chọn lọc các tài sản chất lượng và có khả năng tạo dòng tiền ổn định", bà Thu nhận định.

Thanh khoản là yếu tố then chốt. Vì vậy, lớp tài sản thứ hai mà nhà đầu tư cần phân bổ vốn là nhóm tài sản có thu nhập cố định. Khả năng thanh khoản tốt giúp gia đình duy trì việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính cơ bản, đồng thời tạo nguồn lực để nắm bắt những cơ hội đầu tư mới.

Khi đầu tư vào bất động sản chất lượng, có dòng tiền ổn định, nhà đầu tư cũng có thể yên tâm hơn về khả năng chuyển nhượng khi cần vốn. Việc thanh lý một tài sản có giá trị lớn sẽ không quá khó khăn nếu đó là tài sản tốt và có sức hấp dẫn trên thị trường.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc phân bổ quá nhiều hay quá ít vào bất động sản, tài sản thu nhập cố định hay cổ phiếu, mà là lựa chọn đúng tài sản và bảo đảm khả năng thanh khoản cho toàn bộ danh mục.

Cổ phiếu cũng là một kênh đầu tư rất tốt nếu nhà đầu tư biết cách ủy thác vốn cho những người am hiểu thị trường. Nếu không tự tin vào khả năng đầu tư cổ phiếu của bản thân, nhà đầu tư có thể lựa chọn chứng chỉ quỹ. Các chuyên gia tại những tổ chức quản lý quỹ có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc phân bổ danh mục. Tùy theo khẩu vị rủi ro, mỗi người có thể lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp.