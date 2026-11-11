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Chính phủ đồng ý cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm một việc quan trọng

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Chính phủ cho phép Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) được chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024.

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Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 về việc chia cổ tức của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC - Mã: MVN).

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ cho phép việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) của VIMC. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện việc theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) để tăng vốn điều lệ bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, gắn liền với các mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của VIMC.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2026.

Hé lộ “của để dành” của VIMC

Năm 2024, VIMC ghi nhận 16.961 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.629 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước đó.

Kinh doanh khởi sắc giúp VIMC chính thức xoá lỗ luỹ kế. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 đạt hơn 596 tỷ đồng, trong khi năm 2023 âm hơn 241 tỷ đồng.

Như vậy theo kế hoạch được Chính phủ thông qua, VIMC sẽ dùng phần lợi nhuận trong số này để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, công ty cho biết sau khi trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận còn lại của năm 2024 đạt hơn 1.294 tỷ đồng. Từ nguồn này, doanh nghiệp dự kiến bổ sung hơn 403 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển, trong khi khoảng 890 tỷ đồng sẽ thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

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Nguồn: VIMC.

Đối với năm 2025, công ty dự kiến phân bổ hơn 322 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển, gần 60 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng và phúc lợi, phần còn lại khoảng 291 tỷ đồng để thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

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Từ khóa:

#Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam #VIMC #MVN #hàng hải

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