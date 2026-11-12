ĐHĐCĐ bất thường của VNDIRECT và những chuyển động đáng chú ý phía sau cổ phiếu VND

Sau khi xử lý gần 1.800 tỷ đồng công nợ của Trungnam Group, VNDIRECT tiếp tục thu hút sự chú ý khi triệu tập đại hội bất thường. Cùng lúc, cổ phiếu VND tăng mạnh, làm dấy lên nhiều câu hỏi về diễn biến tại doanh nghiệp.

Đại hội bất thường chưa rõ nội dung, cổ phiếu tăng mạnh

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Mã chứng khoán: VND) đã thông qua nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội là 25/11/2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp đều chưa được công bố cụ thể.

Việc triệu tập đại hội bất thường trong khi chưa công bố chương trình nghị sự khiến mục đích cuộc họp trở thành một dấu hỏi đối với cổ đông, đặc biệt khi doanh nghiệp vừa trải qua nhiều biến động về hoạt động kinh doanh và quá trình xử lý các khoản công nợ tồn đọng.

Hơn nữa, thông tin về kế hoạch tổ chức đại hội cũng xuất hiện trong giai đoạn cổ phiếu VND có diễn biến giao dịch sôi động.

Diễn biến cổ phiếu VND từ đầu năm 2026 đến phiên 11/11. Nguồn: tradingview

Trong phiên 4/11, VND tăng hết biên độ 6,9%, đóng cửa tại 13.950 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 21,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch gần 297 tỷ đồng.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong 2 phiên sau đó. Ngày 5/11, cổ phiếu tăng thêm 1,79% lên 14.200 đồng/cổ phiếu. Đến phiên 6/11, VND tăng 5,28%, đóng cửa tại 14.950 đồng/cổ phiếu, với hơn 40,4 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 588 tỷ đồng.

Tính từ mức 13.050 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên 3/11, thị giá VND đã tăng khoảng 14,6% chỉ sau 3 phiên.

Sau 3 phiên tăng mạnh, VND điều chỉnh 3,34% trong ngày 9/11 xuống 14.450 đồng/cổ phiếu, trước khi hồi phục 3,11% trong phiên 10/11, lên 14.900 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến này cho thấy lực cầu đối với VND khá mạnh trong giai đoạn đầu tháng 11, nhưng áp lực chốt lời cũng nhanh chóng xuất hiện sau nhịp tăng nóng.

Một điểm đáng chú ý trong chuỗi phiên tăng giá của VND là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dữ liệu giao dịch, trong phiên 6/11, khối ngoại mua ròng khoảng 99,4 tỷ đồng cổ phiếu VND. Đây là một trong những mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều trên thị trường trong phiên này.

Đáng nói, hoạt động mua ròng diễn ra cùng thời điểm thanh khoản VND tăng vọt lên hơn 40,4 triệu cổ phiếu, cao gấp nhiều lần mức giao dịch thông thường của mã này.

Tuy nhiên, dòng tiền ngoại không duy trì trạng thái mua ròng liên tục. Trong phiên 9/11, khi VND giảm 3,34%, khối ngoại quay sang bán ròng khoảng 27,4 tỷ đồng.

Việc nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh trong phiên 6/11 rồi bán ròng trở lại trong phiên điều chỉnh cho thấy chưa thể kết luận dòng vốn ngoại đang hình thành một xu hướng tích lũy dài hạn đối với cổ phiếu này.

Ở một góc độ khác, diễn biến của VND cũng cần được đặt trong bối cảnh chung của nhóm chứng khoán.

Ngày 4/11, VN-Index tăng 33,4 điểm, tương ứng 1,97%, trong một phiên hồi phục mạnh sau chuỗi ngày giảm điểm. Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm khi hàng loạt mã như VND, VIX, VCI, TCX và CTS tăng trần.

Như vậy, phiên tăng trần của VND diễn ra trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa mạnh vào nhóm chứng khoán, chứ không phải một diễn biến đơn lẻ.

Dù vậy, đến ngày 6/11, khi VN-Index giảm 0,88%, VND vẫn tăng 5,28%. Đây là chi tiết cho thấy cổ phiếu có thêm lực cầu riêng, bên cạnh sự hỗ trợ từ diễn biến của toàn ngành. Việc khối ngoại mua ròng gần 100 tỷ đồng trong phiên này cũng là một yếu tố đáng chú ý.

Giảm gần 1.800 tỷ đồng công nợ của Trung Nam

Đằng sau những biến động về giá cổ phiếu, một vấn đề khác đáng chú ý tại VNDIRECT là quá trình xử lý các khoản công nợ liên quan đến CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group).

Nguồn: BCTC quý III/2026 của VNDirect

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, VNDIRECT ghi nhận khoản phải thu khó đòi đối với Trung Nam lên tới 1.835 tỷ đồng hồi đầu năm. Đến ngày 30/9, giá trị khoản phải thu này giảm còn 43,2 tỷ đồng.

Như vậy, khoản phải thu khó đòi liên quan đến Trung Nam đã giảm khoảng 1.791 tỷ đồng, tương đương gần 98% so với đầu năm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, VNDIRECT hoàn nhập khoảng 332 tỷ đồng dự phòng đối với khoản phải thu này. Số dự phòng còn lại tại ngày 30/9 là khoảng 31,5 tỷ đồng.

Việc giá trị khoản phải thu khó đòi và số dư dự phòng liên quan Trung Nam giảm mạnh giúp VNDIRECT thu hẹp khoản mục rủi ro này trên báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc giảm số dư phải thu với dòng tiền thực tế thu hồi. Báo cáo tài chính thể hiện sự thay đổi của khoản phải thu và dự phòng nhưng không cho biết khoản phải thu khó đòi liên quan Trung Nam giảm gần 1.791 tỷ đồng là kết quả của việc thu hồi tiền mặt, cấn trừ công nợ, chuyển đổi tài sản hay phương thức xử lý nào khác?

Đặc biệt, việc xử lý phần lớn khoản phải thu nói trên chưa đồng nghĩa toàn bộ rủi ro liên quan đến Trung Nam đã được giải quyết.

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/5/2026, Tổng giám đốc VNDIRECT Nguyễn Vũ Long cho biết công ty vẫn còn khoảng 4.000 tỷ đồng trái phiếu liên quan đến Trung Nam.

Theo ông Long, trong khoảng 3 năm trước đó, Trung Nam gặp nhiều khó khăn do thị trường vốn đình trệ, những thay đổi trong chính sách năng lượng và việc triển khai một số dự án hạ tầng bị gián đoạn. Hai bên đã phối hợp tái cấu trúc các khoản nợ từng quá hạn hoặc chậm thanh toán nhằm sắp xếp lại nghĩa vụ trả gốc và lãi trong các kỳ tiếp theo.

Lãnh đạo VNDIRECT đánh giá Trung Nam có khả năng thực hiện nghĩa vụ gốc và lãi trong điều kiện thị trường vốn bình thường, nếu không xuất hiện những biến cố bất lợi.

Một điểm cần phân biệt là con số 4.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu liên quan Trung Nam được lãnh đạo VNDIRECT công bố tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5, chưa phải số dư được cập nhật tại ngày 30/9. Bên cạnh đó, khoản phải thu khó đòi gần 1.800 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu liên quan Trung Nam là hai khoản mục có bản chất khác nhau. Vì vậy, việc khoản phải thu giảm mạnh không đồng nghĩa rủi ro từ trái phiếu cũng đã được xử lý.

Lợi nhuận giảm mạnh, đại hội bất thường chứa nhiều ẩn số

Bên cạnh câu chuyện xử lý công nợ Trung Nam, kết quả kinh doanh của VNDIRECT cũng là một yếu tố cần đặt cạnh diễn biến tăng giá cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 1.715 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 412 tỷ đồng, giảm tới 65%.

Nguồn: BCTC quý III/2026 của VNDirect

Đà suy giảm chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán. Riêng doanh thu môi giới trong quý III đạt khoảng 115 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lỗ từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gần gấp đôi cùng kỳ, lên khoảng 702 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.200 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này có sự hỗ trợ đáng kể từ khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 332 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy sự cải thiện trong kết quả lợi nhuận lũy kế chưa hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong bối cảnh doanh thu môi giới suy giảm và hoạt động tự doanh biến động, khả năng khôi phục hiệu quả kinh doanh sẽ là một thách thức đối với công ty trong thời gian tới.

Với những diễn biến trên, câu chuyện tại VNDIRECT không chỉ dừng lại ở việc lý giải vì sao cổ phiếu VND tăng giá trong bối cảnh doanh nghiệp công bố kế hoạch họp đại hội bất thường.

Hiện chưa có tài liệu nào xác nhận đại hội bất thường sẽ bàn về việc xử lý trái phiếu Trung Nam hay phương án tăng vốn. Vì vậy, việc gắn đợt tăng giá của VND với bất kỳ khả năng nào trong số này vẫn chỉ dừng ở mức giả thiết.

Vấn đề rộng hơn là VNDIRECT đang bước vào giai đoạn xử lý các tồn đọng tài chính cũ và chuẩn bị quay trở lại cuộc đua thị phần chứng khoán như thế nào. Trong đó, tiến độ xử lý các khoản trái phiếu liên quan Trung Nam sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ cải thiện thực chất về chất lượng tài sản cũng như triển vọng kinh doanh của công ty chứng khoán này.