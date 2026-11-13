Viva Land sắp bán khách sạn trên 'đất vàng' Singapore, chịu lỗ 30%?

VietTimes – Viva Land được cho là sắp đạt thỏa thuận chuyển nhượng Hotel Telegraph - tổ hợp khách sạn có vị trí đắc địa từng được biết đến với tên gọi SO/Singapore.

Khách sạn Hotel Telegraph

Một thực thể có liên quan đến Sunray Woodcraft Construction (Sunray) - do gia đình doanh nhân Tan Teng Huat kiểm soát - đang thẩm định để mua lại Hotel Telegraph (tổ hợp khách sạn được biết đến với tên gọi SO/Singapore) từ Viva Land với giá từ 170-180 triệu SGD (125-133 triệu USD), tờ Mingtiandi dẫn lời các nguồn tin cho biết.

Khách sạn có vị trí đắc địa tại ngã tư đường Robinson và Boon Tat được Viva Land thâu tóm vào tháng 5/2022, với giá 240 triệu SGD (khoảng 173 triệu USD). Thương vụ từng được xem là 'benchmark' mới cho thị trường khách sạn tại Singapore. Sau khi về tay Viva Land, SO/Singapore được đổi tên thành Hotel Telegraph.

Theo Mingtiandi, Viva Land có thể sẽ lỗ khoảng 70 triệu SGD (tương ứng mức lỗ 30%) nếu thương vụ được hoàn tất. Trước đó, Viva Land được cho là đã rao bán khách sạn này với mức giá 200 triệu SGD.

Trong khi đó, một thành viên khác của Sunray đang nắm giữ 10% cổ phần trong liên doanh đã mua lại tổ hợp văn phòng ở số 39 Robinson Road - nằm kế bên Hotel Telegraph - từ Viva Land hồi tháng 3 năm nay. Giá trị thương vụ được cho biết là 399 triệu SGD - thấp hơn 20% so với mức giá kỷ lục 500 triệu SGD mà Viva Land đã trả cho bất động sản này vào năm 2020.

Các bất động sản vừa nêu từng được kỳ vọng sẽ kết hợp thành một khu phức hợp thương mại tầm cỡ, nằm đối diện khu trung tâm Lau Pa Sat của Singapore.

Vị trí một số bất động sản từng được Viva Land thâu tóm tại Singapore (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Google Maps)

Viva Land được cho là có liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan. Sau khi bà Lan bị bắt, phu quân của nữ doanh nhân này - ông Chu Lập Cơ, đã bán một loạt bất động sản có giá trị ở Hồng Kông.

Theo Mingtiandi, hồi tháng 2/2023, ông Chu Lập Cơ đã bán một khu đất ở Quarry Bay (Hồng Kông) với giá 435 triệu HKD (55,46 triệu USD) cho First Group Holdings, thấp hơn 36% so với số tiền 678 triệu HKD mà ông đã trả để mua bất động sản này vào năm 2018.

Đến tháng 6/2023, ông Cơ được cho là đã bán một khách sạn trên đường King's Road ở khu Tin Hau (Thiên hậu), Hồng Kông, với giá 470 triệu HKD - thấp hơn 40% so với giá mua năm 2017, và bán một biệt thự sang trọng trong dự án Severn 8 với giá 300 triệu HKD.

Chồng bà Trương Mỹ Lan được tin rằng đang tìm kiếm người mua tòa tháp văn phòng Nexxus ở Sheung Wan, Hồng Kông. Theo Mingtiandi, toà tháp này được nhiều đối tác trả giá lên đến 6 tỉ HKD./.