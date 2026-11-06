Nguyên Phó giám đốc Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

CTCP Thủy điện A Vương (Mã: AVC) cho biết đã nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương .

Phía công ty thông tin, ông Quang đang bị tạm giam để điều tra vụ án hình sự liên quan xảy ra trong thời gian ông đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

“Vụ việc này liên quan đến cá nhân Ông Phạm Đình Quang, không liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương”, công ty thủy điện thông tin.

Ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ở giữa). Ảnh: Thủy điện A Vương.

Theo giới thiệu, ông Phạm Đình Quang sinh năm 1975, xuất thân từ Kỹ sư điện. Ông Quang có nhiều năm công tác trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kỹ thuật điện.

Ông Quang từng giữ chức Phó giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 - Mã: PGV).

Từ tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Trong thời gian công tác tại đây, ông còn đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đảng ủy nhà máy.

Đầu năm 2024, ông Quang được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc CTCP Thủy điện A Vương, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do EVN làm chủ đầu tư, được đi vào hoạt động năm 2018. Ảnh: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Về Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (NMNĐ Vĩnh Tân 4), đây là nhà máy nhiệt điện than được đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Đây được xem là dự án cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2014 - 2020 và giai đoạn sau năm 2020 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 36.000 tỷ đồng, công suất lắp đặt 1.200 MW, được khởi công từ tháng 3/2014 và hoàn thành vào cuối tháng 3/2018. Sản lượng điện sản xuất trung bình khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.