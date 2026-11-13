Cho Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thôi làm đại biểu Quốc hội

Ngày 13/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 52 của Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026 ngày 13/11 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An.

Ông Hùng học Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế vật tư, được công nhận học vị TS kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm PGS năm 2012.

Ông Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Quốc hội.

Ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 3/2026, ông Hồ Sỹ Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn thành phố Hà Nội.