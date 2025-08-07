Nhiều tỷ phú công nghệ tham dự Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia toàn cầu

Đó là khẳng định của Ban tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia Toàn cầu - Mùa thu Hà Nội 2025, tại lễ công bố và giới thiệu sự kiện, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8.

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đã chính thức công bố Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia Toàn cầu - Mùa thu Hà Nội 2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vì hòa bình và thịnh vượng trong kỷ nguyên AI”.

Diễn đàn sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Hà Nội, quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm nghìn lượt theo dõi trực tuyến từ hơn 80 quốc gia.

Đặc biệt, theo Ban tổ chức, nhiều tỷ phú công nghệ và nhà sáng lập có ảnh hưởng toàn cầu đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… sẽ tham dự với tư cách diễn giả, khách mời danh dự, hoặc đối tác kết nối đầu tư.

Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết Diễn đàn không chỉ hướng đến startup hay doanh nghiệp, mà là nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo quốc gia, nhà đầu tư, học giả, nghệ sĩ, các tổ chức quốc tế và bạn bè năm châu cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp tái sinh, không chỉ tạo ra giá trị mới mà còn phục hồi giá trị cốt lõi của con người, thiên nhiên và cộng đồng.

Cùng với đó là phát triển tư duy đầu tư khai phóng, không chỉ vì lợi nhuận, mà vì tương lai chung, triển khai một phong trào thương hiệu toàn cầu của người Việt, góp phần đưa trí tuệ Việt Nam bước ra thế giới, khẳng định bản sắc trên thị trường toàn cầu.

Với chủ đề “Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vì Hòa bình và Thịnh vượng trong Kỷ nguyên AI”, diễn đàn có các phiên thảo luận chuyên sâu về AI, công nghệ, công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh, Hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp quốc gia toàn cầu. Cùng với đó là không gian triển lãm đổi mới sáng tạo và gala vinh danh các nhà sáng lập tạo dựng thương hiệu và giá trị toàn cầu.

Ông Abraham Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Diễn đàn GIFPP, đồng Chủ tịch Diễn đàn kỳ vọng Diễn đàn sẽ trở thành một "Davos phương Đông" - mang đậm bản sắc Việt Nam, "nơi mà mỗi mùa thu, các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, các nhà sáng lập doanh nghiệp và tổ chức quốc tế sẽ cùng trở lại Hà Nội để kết nối, hợp tác kinh tế, và cùng nhau bàn về các giải pháp toàn cầu", ông Huy nói.