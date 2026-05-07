Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình: EVF tinh gọn và tinh nhuệ hóa bộ máy để theo đuổi mục tiêu bền vững

Sáng 6/5, tại khách sạn Melia Hà Nội, Người Quan Sát phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế Chứng khoán tổ chức hội thảo “Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Mai Danh Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã tham gia hội thảo với vai trò diễn giả.

Hội thảo nhận được sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương, chuyên gia kinh tế - tài chính, lãnh đạo các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh đây là thời điểm bản lề khi kinh tế tư nhân được xác lập là động lực tăng trưởng trung tâm. Tinh thần này được khẳng định trong Nghị quyết 68-NQ/TW (2025), lần đầu tiên coi khu vực tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Không chỉ mang ý nghĩa định hướng, đây còn là bước chuyển trong phân bổ nguồn lực và hoàn thiện thể chế.

Hội thảo cũng đã đưa ra và thảo luận chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi điều gì để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu?”.

Phiên thảo luận có sự tham gia của TS. Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; TS. Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; TS. Lê Duy Bình – Giám đốc Economica Việt Nam; ông Mai Danh Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT EVF và ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT Thăng Long Investment Group.

Trong phiên thảo luận, trả lời về câu hỏi “Để thích nghi với những yêu cầu mới trên hành trình chuyển đổi, EVF đã xây dựng hệ thống nhân sự tinh gọn, tinh nhuệ và hiệu quả ra sao?”, Phó CT Mai Danh Hiền chia sẻ: “Do hoạt động trong lĩnh vực tài chính nên EVF chịu áp lực lớn về tiêu chuẩn minh bạch, chuyển đổi số và phát triển xanh. EVF là một trong những doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh từ khá sớm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của quỹ đầu tư nước ngoài.”

Ông Mai Danh Hiền cho biết trong lĩnh vực tài chính, yếu tố an toàn hệ thống và kiểm soát rủi ro luôn được đặt ở mức ưu tiên cao nhất. Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp không thể đứng ngoài các yêu cầu về số hóa quy trình, chuẩn hóa dữ liệu hay đầu tư cho hạ tầng công nghệ.

Chuyển đổi số vì thế không chỉ để tăng trải nghiệm khách hàng hay tối ưu vận hành, mà còn là điều kiện để duy trì năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng khắt khe.

Câu chuyện ESG hay tài chính xanh cũng diễn ra theo logic tương tự. Một phần áp lực đến từ định hướng và chính sách của NHNN trong việc thúc đẩy tín dụng xanh, phát triển bền vững; phần còn lại đến từ các yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế và nguồn vốn mà EVF đang hợp tác. Khi tiếp cận các dòng vốn quốc tế, doanh nghiệp không chỉ cần chứng minh hiệu quả tài chính mà còn phải thể hiện năng lực quản trị môi trường, xã hội và minh bạch vận hành.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ ông Hiền, điều đáng chú ý nằm ở chỗ: nhiều yêu cầu ban đầu được thực hiện vì tính bắt buộc, nhưng theo thời gian lại dần trở thành năng lực nội tại của doanh nghiệp. Khi các tiêu chuẩn được duy trì đủ lâu, chúng không còn là “bài toán tuân thủ” mà chuyển hóa thành văn hóa vận hành và tư duy quản trị trong doanh nghiệp.

Ông Mai Danh Hiền – Phó chủ tịch EVF khẳng định: chuyển đổi là cần thiết để đáp ứng được bối cảnh mới.

“Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ áp lực bên ngoài, nhưng nếu làm đủ lâu và làm nghiêm túc, những yêu cầu đó sẽ trở thành một phần trong cách tổ chức vận hành mỗi ngày. Tại EVF, chúng tôi cũng đã thành công tinh gọn bộ máy để có một đội ngũ nhân sự tinh nhuệ và linh hoạt”, ông Hiền chia sẻ.

Không chỉ riêng EVF, nhiều doanh nghiệp tài chính từng cho rằng mình đã đạt đến mức vận hành tương đối tinh gọn và hiệu quả. Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra một hệ quy chiếu hoàn toàn mới cho toàn ngành.

Nhìn rộng hơn, đại diện EVF cho rằng, chuyển đổi số hay chuyển đổi xanh cuối cùng không đơn thuần là câu chuyện chạy theo công nghệ hoặc xu hướng thị trường. Bản chất của những chuyển đổi này là sự thích nghi trước thay đổi của môi trường kinh doanh.

Trong một thế giới mà công nghệ, quy định quản lý và kỳ vọng của khách hàng liên tục biến động, năng lực quan trọng nhất của doanh nghiệp có lẽ không nằm ở việc sở hữu công nghệ hiện đại đến đâu, mà là khả năng học hỏi và thích nghi nhanh như thế nào trước những thay đổi đó. EVF đã và đang từng ngày nỗ lực để không chỉ bắt kịp, thích ứng với đường đua mà còn kỳ vọng sẽ trở thành doanh nghiệp tỷ đô, xây dựng thương hiệu EVF ngày càng phát triển bền vững.