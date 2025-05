Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng ra mắt P7 chạy bằng chip AI để cạnh tranh với Model 3, SU7

Điểm nhấn đáng chú ý của mẫu P7 mới là việc được trang bị chip Turing do chính Xpeng thiết kế, đánh dấu lần đầu tiên con chip này được ứng dụng trong một mẫu xe thương mại.

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp của mẫu sedan chủ lực P7, tích hợp chip trí tuệ nhân tạo (AI) do hãng tự phát triển, nhằm chinh phục nhóm khách hàng yêu công nghệ và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đình đám như Tesla Model 3 và Xiaomi SU7.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt trực tuyến hôm 15/5/2025, ông He Xiaopeng – CEO của Xpeng – khẳng định mẫu P7 thế hệ mới “sẽ thiết lập tiêu chuẩn cho dòng xe điện thông minh thế hệ tiếp theo của Trung Quốc”. Ông cho biết, phiên bản P7 mới không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là “câu trả lời của Xpeng cho kỷ nguyên AI cả về hình thức lẫn chức năng”.

Trang bị chip Turing mạnh hơn Nvidia

Điểm nhấn đáng chú ý của mẫu P7 mới là việc được trang bị chip Turing do chính Xpeng thiết kế, đánh dấu lần đầu tiên con chip này được ứng dụng trong một mẫu xe thương mại. Theo ông He, chip Turing được phát triển để hỗ trợ khả năng tự lái cấp độ 4 (L4), có hiệu suất mạnh gấp ba lần so với chip Drive Orin X của Nvidia – hiện đang được sử dụng trong các dòng xe đời trước của Xpeng.

Mặc dù mẫu xe có tích hợp chip Turing sẽ không phải là P7 đầu tiên ra mắt trong năm nay, ông He xác nhận phiên bản P7 nâng cấp sẽ được bán tại Trung Quốc đại lục vào tháng 7 hoặc tháng 8 với mức giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (tương đương 41.630 USD).

Trong khi đó, P7 thế hệ đầu tiên ra mắt từ giữa năm 2020 từng giúp Xpeng tăng trưởng mạnh nhờ tích hợp phần mềm hỗ trợ lái thông minh, thu hút hàng nghìn người dùng trẻ tại Trung Quốc. Mẫu hiện tại có giá khởi điểm từ 249.900 nhân dân tệ (34.670 USD) – nhỉnh hơn một chút so với Tesla Model 3 (3.268 nhân dân tệ) và Xiaomi SU7 215.900 nhân dân tệ (2.996 USD), dòng xe đang bán rất chạy tại thị trường nội địa.

Xpeng mô tả phiên bản mới là “chiếc coupe 5 chỗ thể thao, đầy cảm xúc và táo bạo”, hướng đến người dùng đề cao cả thẩm mỹ lẫn hiệu suất. Xe được tích hợp hệ thống lái tự động mới nhất dựa trên công nghệ camera do hãng phát triển – Eagle Eye – với phần cứng và phần mềm được nâng cấp nhằm tăng độ chính xác khi thu thập dữ liệu môi trường.

Theo tiêu chuẩn của SAE International (Mỹ), cấp độ L4 cho phép xe tự vận hành mà không cần người lái can thiệp tại các khu vực được quy định, trong khi cấp độ L3 – vốn được xem là “lái xe rảnh tay” – vẫn yêu cầu tài xế sẵn sàng tiếp quản trong các tình huống khẩn cấp. Hiện tại, tại Trung Quốc vẫn chưa cho phép xe đạt cấp độ L3 trở lên lưu thông trên đường công cộng.

Xpeng cũng tiết lộ kế hoạch thử nghiệm hệ thống lái tự động Xpeng Navigation Guided Pilot (XNGP) tại thị trường Hong Kong trong thời gian tới, đồng thời hướng tới mở rộng ra thị trường quốc tế vào năm 2026. Trong năm qua, công ty đã bắt đầu sản xuất xe tay lái bên phải cho các thị trường ngoài Trung Quốc đại lục như Hong Kong và các nước Đông Nam Á – một bước đi cho thấy tham vọng toàn cầu hóa rõ rệt của hãng.

Việc ra mắt mẫu P7 nâng cấp với công nghệ AI nội địa được đánh giá là chiến lược quan trọng của Xpeng nhằm khẳng định vị thế trong cuộc đua xe điện, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng cao vào công nghệ tích hợp trên xe.

