Nhà phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu sau 9 tháng

Digiworld - đơn vị chuyên phân phối sỉ hàng Apple chính hãng ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm vượt 1 tỷ USD, động lực quan trọng đến từ việc hãng mở bán chính thức iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Digiworld là một trong hai nhà phân phối sản phẩm chính hãng Apple lớn nhất tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Digiworld.

CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) nằm trong top 2 nhà phân phối sản phẩm chính hãng Apple lớn nhất tại Việt Nam.

Digiworld và Apple bắt đầu hợp tác từ tháng 6/2020. Khi đó, Digiworld phân phối nhiều nhóm sản phẩm của Apple tại Việt Nam, gồm iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, Apple TV, Beats và các loại phụ kiện.

Sau 6 năm, quy mô của Digiworld đã thay đổi đáng kể. Theo bản công bố hồi tháng 2/2026, doanh nghiệp hiện là Top 2 nhà phân phối Apple tại Việt Nam. Bên cạnh Apple, danh mục điện thoại của Digiworld còn có Xiaomi, Huawei cùng một số thương hiệu khác.

Apple cũng đang hiện diện trong hai nhóm ngành hàng chủ lực của Digiworld là điện thoại và laptop, máy tính bảng.

Mới đây, Digiworld và Apple đã tiếp tục tái ký hợp đồng. Việc Apple tiếp tục lựa chọn Digiworld diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm chính hãng tại Việt Nam vẫn được duy trì. Theo Omdia, trong quý II/2026, Apple chiếm khoảng 16% lượng smartphone xuất xưởng tại Việt Nam.

Theo công bố mới nhất, Digiworld ước tính doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 với kết quả đạt hơn 26.500 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 84% kế hoạch năm. Con số này tương đương hơn 1 tỷ USD, bằng mức doanh thu Digiworld ghi nhận trong cả năm 2025.

Trong quý III, doanh thu công ty đạt 10.757 tỷ đồng, tăng 46% và là mức cao nhất theo quý của doanh nghiệp.

Theo Digiworld, quý III, doanh thu các ngành hàng của công ty đều tăng so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành hàng điện thoại thông minh đóng góp 2.771 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ và chiếm 1/4 tổng doanh thu. Kết quả này diễn ra trong thời điểm Xiaomi và Apple ra mắt các dòng sản phẩm mới.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán từ ngày 18/9. Một số hệ thống bán lẻ ghi nhận lượng đặt trước cao, với hơn 220.000 đơn tại một số chuỗi trước thời điểm mở bán.

Trong khi đó, nhóm laptop và máy tính bảng đạt doanh thu 3.834 tỷ đồng, tăng hơn 20% nhờ vào nhu cầu mùa tựu trường và mặt bằng giá bán cao hơn.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán từ ngày 18/9 giúp cho Digiworld đạt doanh thu tăng trưởng mạnh. Ảnh: Apple.

Tại nhóm thiết bị văn phòng, doanh thu đạt khoảng 3.033 tỷ đồng, tăng 101%, với nhu cầu từ máy chủ, thiết bị mạng và các sản phẩm phục vụ hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số và AI.

Theo Mordor Intelligence, thị trường máy chủ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng từ khoảng 540 triệu USD năm 2026 lên 811 triệu USD vào năm 2031. Nhu cầu xử lý các tác vụ AI và học máy cũng được dự báo tăng nhanh hơn các nhóm ứng dụng truyền thống.

Digiworld hiện phân phối các dòng máy chủ sử dụng chip Nvidia.

Còn ngành hàng điện gia dụng tăng 22%, trong khi hàng tiêu dùng tăng 32% so với cùng kỳ.

Một bước tiến đáng chú ý trong quý III/2026 là Digiworld bắt đầu ghi nhận doanh thu từ ngành hàng dầu nhờn Shell. Cùng với nhóm thiết bị bảo hộ lao động (PPE), dầu nhờn sẽ được hợp nhất thành ngành hàng mới mang tên Industrial Supply.

Việc mở rộng sang lĩnh vực này giúp Digiworld đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội phát triển hệ sinh thái phân phối phục vụ khách hàng doanh nghiệp và công nghiệp.

Ngoài ra, ngành hàng này giúp Digiworld từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái cung ứng các sản phẩm phục vụ nhu cầu đi lại và vận hành phương tiện.

Đây là thị trường theo Digiworld là có quy mô lớn và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định, chu kỳ bảo dưỡng và thay thế sản phẩm định kỳ.

Trong quý III vừa qua, nhóm này đạt doanh thu 330 tỷ đồng, đạt tăng trưởng vượt trội 146% so với cùng kỳ.