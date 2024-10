Công an giữ khẩn cấp cựu Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ việc sử dụng trái phép số tiền Công ty CP Bách Đạt An huy động từ người dân đầu tư bất động sản.

Chiều 25/10, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An.

Theo đại tá Lai, cơ quan điều tra giữ bà Lan để làm rõ việc sử dụng trái phép số tiền Công ty CP Bách Đạt An huy động từ người dân đầu tư bất động sản. Bước đầu xác định, số tiền bà Châu sử dụng trái phép khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại bà Châu đã rút vốn ra khỏi Công ty CP Bách Đạt An.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan công an đã nhận được Đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Công Mẫn là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bách Đạt An đối với bà Châu.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Hoàng Thị Kim Châu để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.