Các dự án liên quan Bách Đạt An có nguy cơ chậm tiến độ

Sau những động thái tháo gỡ của tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An phối hợp với các đơn vị khẩn trương thi công. Tuy nhiên, các dự án khó hoàn thành đúng tiến độ do gặp nhiều vướng mắc.

Cam kết hoàn thành hạ tầng trong tháng 9/2025

Tại 3 dự án tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới), gồm: Bách Đạt, Hera Complex Riverside và 7b mở rộng (tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam), chủ đầu tư đã và đang phối hợp với đơn vị thi công triển khai thi công hạ tầng nhằm sớm hoàn thành các thủ tục để ra sổ cho người dân.

Ông Diệp Bảo Long, Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, cho biết từ đầu tháng 12/2024, công ty đã phối hợp cùng đơn vị thi công huy động nhân vật lực thi công hạ tầng theo tiến độ. Dự kiến đến tháng 9/2025 sẽ hoàn thành thi công hạ tầng đối với cả 3 dự án 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt.

Từ ngày 6/12, chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với đơn vị thi công tổ chức thi công hạ tầng tại các dự án. Ảnh: Xuân Mai.

Ông Long cho biết thêm, liên quan đến tiến độ triển khai các dự án, Công ty CP Bách Đạt An cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Tại dự án 7B mở rộng và Hera Complex Riverside, việc giải quyết giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 90%. Dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng cả 2 dự án trên. Riêng tại dự án Bách Đạt sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2025.

Nhiều vấn đề phát sinh, đối mặt nguy cơ trễ hẹn

Theo Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An Diệp Bảo Long, trong quá trình triển khai dự án, nhiều vướng mắc nảy sinh khiến tiến độ triển khai các dự án đứng trước nguy cơ chậm trễ.

Đầu tiên là việc bà Hoàng Thị Kim Châu (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) chiếm đoạt tài sản công ty khiến dòng tiền của công ty bị thâm hụt, kinh phí thực hiện các dự án hầu như không có, buộc đơn vị phải tìm cách huy động từ nguồn khác.

Bên cạnh đó, dự án 7b mở rộng có 50% dự án do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Gaia góp vốn đầu tư và 50% dự án do Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam làm môi giới. "Khác với thái độ hợp tác của Công ty Hoàng Nhất Nam, thì Công ty Gaia không hợp tác trong việc thúc đẩy dự án ra sổ cho người dân. Nhất là việc Công ty Gaia cần có nghĩa vụ tài chính để Công ty Bách Đạt An có chi phí thực hiện dự án", ông Long cho hay.

Cũng theo ông Long, việc triển khai hạ tầng của các dự án chưa thể thực hiện khi chưa có quyết định bàn giao mặt bằng. Chính vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, rút ngắn thời gian ra sổ cho người dân, buộc Công ty Bách Đạt An phải xin phép cơ quan chức năng được thi công hạ tầng song song với thời gian chờ bàn giao mặt bằng thi công.

Bên cạnh đó, một số diện tích đất bị tại các dự án chưa được lập phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng (trong đó, dự án 7b mở rộng: 1,78 ha; dự án Bách Đạt: 1,53 ha; dự án Hera Complex Riverside: 0,48 ha) khiến tiến độ thực hiện dự án có nguy cơ bị chậm trễ.

"Các vấn đề này chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ để dự án sớm được hoàn thành, ra sổ cho người dân", ông Long cho biết thêm.

Ông Diệp Bảo Long, Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, thông tin với VietTimes. Ảnh: Xuân Mai.

Ông Phạm Hùng Phú, khách hàng mua đất tại dự án 7B mở rộng do Công ty Gaia thực hiện, cho biết: “Giống như Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia phải có nghĩa vụ tài chính để chủ đầu tư có kinh phí thi công hạ tầng, ra sổ cho chúng tôi.

Vì đây là số tiền mà Công ty Gaia đã thu của khách hàng chúng tôi. Nếu Công ty Gaia cố tình chây ỳ, không có thiện chí trong việc triển khai dự án, đề nghị cơ quan công an vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của người dân”.

Ông Trương Văn Hào, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, cho biết: "Vì lợi ích của khách hàng và trách nhiệm của doanh nghiệp, chúng tôi luôn cùng chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và ra sổ cho người dân.

Quan điểm này được chúng tôi thực hiện ngay từ khi xảy ra tranh chấp cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, số tiền mà Hoàng Nhất Nam thu của khách hàng đang được phân bổ để thực hiện dự án".

Trước thực trạng này, Công ty CP Bách Đạt An đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam được gia hạn tiến độ thi công các dự án thành 2 giai đoạn.