Khách hàng đề nghị làm rõ có hay không người tiếp tay?

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam bà Hoàng Thị Kim Châu - nguyên Tổng Giám đốc của Công ty CP Bách Đạt An về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 BLHS năm 2015.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2017-2023, khi triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất, nhưng chỉ dùng một phần để đầu tư.

Số tiền còn lại, Châu sử dụng vào mục đích cá nhân, khiến khách hàng mua đất lo lắng.

Bà Trần Thị Kim Thoa, khách hàng mua dự án Sakura (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, cho biết: Hơn 7 năm thực hiện dự án và sau gần 4 năm bản án của tòa các cấp có hiệu lực, Công ty CP Bách Đạt An không thể triển khai vì bà Châu đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng thu của khách để đầu tư kinh doanh, làm thâm hụt ngân sách công ty.

"Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ bà Châu về hành vi trên chứng tỏ sự nghiêm minh của pháp luật” - bà Thoa bày tỏ và mong cơ chức năng có những biện pháp thu hồi tài sản bà Châu chiếm đoạt, để Công ty CP Bách Đạt An có nguồn tài chính tiếp tục thực hiện các dự án, sớm ra sổ và giao đất cho người dân.

Nữ khách hàng đề nghị làm rõ dòng tiền, số tiền bà Châu chiếm đoạt đang ở đâu và có biện pháp để thu hồi.

Ông Lê Văn Tấn, khách hàng mua đất tại dự án, thể hiện niềm tin vào diễn biến điều tra, mong cơ quan công an làm rõ số tiền mà bà Châu chiếm đoạt trái phép của người dân, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan, tiếp tay cho bà nếu có.

"Một mình bà Châu không thể tự rút tiền của công ty chi tiêu cá nhân được. Một công ty có Chủ tịch HĐQT, kế toán, kiểm soát chặt chẽ, không lý do gì mà các cá nhân này không biết được việc làm của bà Châu" - ông Tấn nêu quan điểm.

Theo khách hàng của Công ty CP Bách Đạt An, với nguyên tắc tài chính doanh nghiệp, khi khách hàng nộp tiền vào cho công ty, phải qua kế toán. "Việc bà Châu lệnh kế toán rút tiền chi vào tài khoản cá nhân, mà kế toán cũng như bộ phận liên quan không yêu cầu hoàn trả, bộ phận tài chính phải có trách nhiệm?” - ông Tấn đặt vấn đề.

Tổng Giám đốc Bách Đạt An nói gì?

Ông Diệp Bảo Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An cho biết, vụ việc bà Hoàng Thị Kim Châu tham ô tài sản khiến công ty mất khả năng tài chính để thực hiện các dự án do bà đã chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

"Nếu số tiền này không được thu hồi, hệ luỵ rất lớn. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng riêng đến Bách Đạt An mà ảnh hưởng đến khách hàng, các đối tác. Công ty mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ số tiền mà bà Châu chiếm đoạt đang ở đâu, cũng như thu hồi tiền" ông Long cho hay.

Theo hồ sơ, Công ty CP Bách Đạt An thành lập ngày 4/5/2017 có trụ sở tại Khu đô thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại diện pháp luật khi mới thành lập là bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973) kiêm Tổng Giám đốc.

Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Hữu Vinh góp 9 tỷ đồng (chiếm 45%), Hoàng Thị Kim Châu góp 9 tỷ đồng (chiếm 45%) và cổ đông Nguyễn Công Mẫn góp 2 tỷ đồng (chiếm 10%).

Đến ngày 21/11/2017, công ty thay đổi đại diện pháp luật là bà Võ Thị Điệp (SN 1984) và cơ cấu vốn điều lệ thay đổi. Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Hữu Vinh với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là 65% (tương đương 13 tỷ đồng), cổ đông Nguyễn Công Mẫn vẫn góp 2 tỷ đồng với 10% vốn điều lệ, cổ đông còn lại là bà Hoàng Thị Kim Châu.

Tiếp đó, đến ngày 5/1/2018, Bách Đạt An nâng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Hữu Vinh góp 88,3% với 53 tỷ đồng, cổ đông Nguyễn Công Mẫn góp 3,3% với 2 tỷ đồng và cổ đông Hoàng Thị Kim Châu.

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) xảy ra từ năm 2017, liên quan đến khoảng 1.000 lô đất nền tại 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), với số lượng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên đến gần 1.000 người.

Sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung đã đưa nhau ra toà.

Tại các phiên xét xử, Toà án nhân dân các cấp đã tuyên án các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, trong đó buộc Công ty CP Bách Đạt An phải làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, thực hiện nghĩa vụ chủ đầu tư của mình và ra sổ đỏ cho người dân theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và môi giới.

Tuy nhiên, hơn 4 năm kể từ khi các bản án có hiệu lực pháp luật, chủ đầu tư vẫn chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình. Việc chủ đầu tư chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các khách hàng mua đất nền tại 3 dự án trên.