Người dân phản ánh vi phạm giao thông có thể nhận hỗ trợ 5 triệu đồng

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp video phản ánh hành vi vi phạm giao thông. Theo đề xuất, mức hỗ trợ tối đa lên tới 5 triệu đồng.

Ngày 9/9, đại diện Cục CSGT cho biết, Bộ Công an đang dự thảo thông tư Quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin phản ánh hành vi vi phạm được xem xét, chi hỗ trợ gồm: Thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.

Thông tin phản ánh được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và các nghị định có liên quan.

Bộ Công an đề xuất điều kiện chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin như sau:

Thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải là video gốc, không chỉnh sửa, ghi nhận trực tiếp bằng thiết bị cá nhân tại khu vực công cộng chưa có hệ thống giám sát hoặc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nội dung phản ánh cần xác định rõ phương tiện, biển số, thời gian và địa điểm vi phạm, không trùng lặp với dữ liệu đã được phát hiện hoặc đăng tải trước đó.

Hình ảnh tại trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Cục CSGT.

Việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các thông tin phản ánh cũng phải đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

Cũng theo Bộ Công an, thông tin phản ánh hợp lệ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý và ra quyết định xử phạt. Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cần tuân thủ quy định tại Nghị định 135/2021/NĐ-CP, đồng thời cung cấp số tài khoản để nhận hỗ trợ hoặc đến trực tiếp trụ sở CSGT.

Về mức chi hỗ trợ, Bộ Công an đề xuất:

Với vụ việc có mức xử phạt dưới 30 triệu đồng (cá nhân) hoặc dưới 60 triệu đồng (tổ chức) thì mức chi hỗ trợ 5% số tiền xử phạt, tối đa 2,5 triệu đồng.

Với vụ việc có mức xử phạt từ 30 triệu đồng trở lên (cá nhân) hoặc từ 60 triệu đồng trở lên (tổ chức) thì mức chi hỗ trợ 10% số tiền xử phạt, tối đa 5 triệu đồng.

"Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh", đại diện Cục CSGT cho biết.

Việc chi hỗ trợ sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt.