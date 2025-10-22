Người dân Đà Nẵng xếp hàng mua nhu yếu phẩm vì sợ bão số 12 gây ngập úng

Tối 21/10, lượng người mua hàng tăng đột biến sau khi UBND thành phố Đà Nẵng khuyến cáo trữ lương thực ứng phó với bão số 12.

Theo ghi nhận của VietTimes, tối 21/10, số lượng người dân đến các cửa hàng tiện lợi ở Đà Nẵng mua nhu yếu phẩm tăng đột biến. Mặt hàng được chọn mua nhiều nhất là rau xanh, rồi đến thịt, trứng và đồ khô như mì tôm, lương khô...

Mua hàng tại chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Âu Cơ, chị Nga (công nhân khu công nghiệp Hoà Khánh) cho biết ngay sau giờ tan ca, chị tranh thủ đi mua lương thực, đồ khô, rau củ và các mặt hàng thiết yếu tích trữ ứng phó bão số 12.

"Nghe dự báo bão số 12 đổ bộ kèm mưa lớn nên sau giờ làm tôi cùng đồng nghiệp đi mua đồ ăn, lương thực chuẩn bị đủ cho 3–5 ngày phòng trường hợp bão đổ bộ gây mất điện, ngập úng hoặc gián đoạn giao thông", chị Nga cho hay.

Tủ thực phẩm sống của cửa hàng Bách Hoá Xanh trên đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) hết sạch thịt, cá...

Tại nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh, các quầy rau, thịt, cá và thực phẩm đông lạnh gần như trống trơn, chỉ còn lại vài loại rau, củ, trứng.

Nhân viên phải làm việc liên tục để sắp xếp hàng hóa và hướng dẫn khách thanh toán.

Quầy rau xanh cũng hết sạch

Anh Lưu Văn Hưng, quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh khu vực Hòa Khánh, cho biết lượng khách trong ngày 21/10 tăng khoảng 200% so với bình thường. Rau củ quả là mặt hàng hết sớm nhất. Để đảm bảo nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân, cửa hàng đã chuẩn bị kế hoạch nhập hàng.

Tại chuỗi các cửa hàng tiện lợi WinMart trên các tuyến đường thuộc phường Hoà Khánh, Cẩm Lệ, Hoà Xuân... người dân cũng đổ xô đi mua và xếp hàng dài chờ tính tiền.

Đức Anh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Năng, cho biết do lo sợ mưa bão gây ngập lụt nên anh đã chủ động đi chợ, mua dự trữ nhu yếu phẩm.

“Vừa bước vào cửa hàng, tôi khá bất ngờ khi thấy các quầy rau, thịt gần như hết sạch. Đi 2 cửa hàng mà vẫn chưa mua được đủ thực phẩm, ngày mai tôi sẽ tranh thủ mua thêm”, Đức Anh chia sẻ.

Bộ phận thu ngân hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng được lượng người mua quá đông.

Cửa hàng Winmart với người mua xếp hàng dài chờ tính tiền

Tại các chợ dân sinh truyền thống, lượng người mua cũng tập trung rất đông, nhiều quầy đã hết hàng ngay trong chiều 21/10.

Trước đó, chiều cùng ngày, UBND thành phố đã phát đi công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa đặc biệt lớn trên địa bàn. Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng mưa lũ lớn.

Tại chợ truyền thống, lượng người mua thực phẩm để dự trữ cũng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã phường rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất (hoàn thành trước 17h00 ngày 22/10/2025. Các điểm sơ tán phải đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét…