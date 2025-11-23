Ngành y tế dốc lực bảo vệ sức khỏe người dân vùng lũ

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó mưa lũ, trực 24/24, bảo đảm cấp cứu, chống dịch và an toàn thực phẩm tại các tỉnh miền Trung.

Kích hoạt ứng phó khẩn cấp, bảo đảm cấp cứu 24/24

Tình hình mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Trung, đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương của toàn bộ hệ thống y tế.

Sáng nay, 23/11, tại cuộc họp khẩn trực tuyến do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo về công tác ứng phó và các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân vùng lũ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan báo cáo tình hình đáp ứng y tế trong mưa lũ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngay khi mưa lũ xảy ra, Bộ Y tế đã ban hành hai công điện chỉ đạo các Sở Y tế tại khu vực bị ảnh hưởng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tất cả đơn vị y tế được yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân; đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia hỗ trợ tại các vùng ngập sâu, chia cắt.

Các Sở Y tế phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng tại địa phương để tiếp cận người dân khi có yêu cầu; triển khai xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút, tuyệt đối không để xảy ra bùng phát dịch. Ngành y tế cũng tăng cường truyền thông về vệ sinh cá nhân, xử lý nước sinh hoạt và an toàn thực phẩm trong và sau bão lũ.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, thuốc men, trang thiết bị để chi viện cho các tỉnh khi xuất hiện nhu cầu đột xuất, đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong mọi tình huống.

Siết an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc trong và sau bão lũ

Cũng trong sáng nay, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã kích hoạt hệ thống cảnh báo và yêu cầu 11 Sở Y tế khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trong và sau thiên tai.

Ngành y tế triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh

Động thái này được đưa ra sau khi nhiều khu vực ghi nhận ngập sâu, cô lập, nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm, nguồn nước nhiễm bẩn.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, địa phương phải lập phương án cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống an toàn cho những khu vực bị chia cắt; khuyến khích người dân dùng thực phẩm chế biến sẵn và bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng.

Thứ hai, hệ thống y tế cơ sở phải đẩy mạnh hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn; tuyệt đối không dùng gia súc, gia cầm chết; đồng thời vệ sinh, khử trùng toàn bộ nguồn nước giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng.

Thứ ba, các cơ sở điều trị, trạm y tế và y tế dự phòng cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm để xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Thứ tư, tại các vùng lũ, việc tiếp nhận thực phẩm hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân phải được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng, dập vỡ, ẩm mốc hoặc quá hạn trước khi phân phát cho người dân.

Cuối cùng, các địa phương phải triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, đặc biệt là Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2024 về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các công văn chuyên môn về an toàn thực phẩm mùa bão lụt, bếp ăn tập thể và trường học.

Với diễn biến mưa lũ còn phức tạp, ngành y tế xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là giữ vững hệ thống cấp cứu, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch và an toàn thực phẩm. Bộ Y tế nhấn mạnh mọi công tác phải được triển khai đồng bộ, không để bất kỳ người dân nào trong vùng lũ thiếu chăm sóc y tế hoặc sử dụng thực phẩm, nguồn nước không bảo đảm.