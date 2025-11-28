Liệu iOS có thực sự an toàn hơn Android?

Cuộc tranh luận giữa hai phe điện thoại di động – iOS và Android – luôn gay gắt xoay quanh nhiều yếu tố như khả năng sử dụng, chức năng, kho ứng dụng và thiết kế. Tuy nhiên, một lĩnh vực gây tranh cãi lớn nhất là vấn đề an toàn và bảo mật. iOS là một hệ điều hành kín, bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ dành cho các thiết bị của Apple. Ngược lại, Android tự hào là một nền tảng mở. Câu hỏi đặt ra là: Liệu điều này này có khiến Android dễ bị tấn công và rủi ro về quyền riêng tư hơn iOS hay không?

Cả hai thương hiệu đều tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm bảo mật. Apple đạt được điều này thông qua việc kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng và App Store, trong khi Android dựa vào các bản cập nhật bảo mật thường xuyên của Google và các biện pháp bảo vệ từ Google Play Store. Cả hai đều cung cấp tính năng mã hóa mạnh mẽ, nhưng với Android, điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng nhà sản xuất (và mẫu điện thoại), mỗi hãng lại có cách tiếp cận riêng về cập nhật bảo mật.

Câu trả lời ngắn gọn là, về mặt logic, nền tảng mở khiến Android dễ bị virus, phần mềm gián điệp và tấn công mạng hơn so với iOS. Tuy nhiên đây không phải là một kết luận hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều yếu tố phức tạp cần xem xét trước khi đưa ra nhận định cuối cùng.

Apple hỗ trợ các thiết bị của mình trong một thời gian khá dài—lên đến sáu năm đối với các bản vá bảo mật. Điều này đảm bảo rằng ngay cả những người dùng đang giữ một thiết bị Apple cũ hơn vẫn có thể tận hưởng trải nghiệm an toàn.

Đối với Android, mọi thứ phụ thuộc vào các nhà sản xuất điện thoại khác nhau. Ví dụ, Google cung cấp tới bảy năm cập nhật phần mềm và bảo mật với các thiết bị Pixel mới nhất, nhưng các nhà sản xuất khác chỉ cung cấp ít hơn—một số chỉ hai năm.

Điều này khiến các mẫu Android cũ hơn dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa bảo mật. Hơn nữa, lịch trình cập nhật cũng khác nhau, tùy thuộc vào nhà sản xuất và quá trình triển khai của họ.

Vì hệ thống của Apple hoàn toàn đóng và bảo mật được tiêu chuẩn hóa trên tất cả các thiết bị, kết quả là một khuôn khổ bảo mật khá chặt chẽ. Việc tiêu chuẩn hóa bảo mật thiết bị Android là một thách thức lớn hơn, do các nhà sản xuất luôn có những kế hoạch phát triển khác nhau.

Hệ sinh thái iOS luôn được kiểm soát chặt chẽ, Apple không chia sẻ mã nguồn với các nhà phát triển ứng dụng. Ngoài ra, hệ thống bảo mật Secure Enclave lưu trữ dữ liệu đặc biệt nhạy cảm như dấu vân tay sinh trắc học. Điều này giúp ngay cả khi điện thoại bị xâm nhập, các thông tin quan trọng này vẫn được bảo mật. Một tính năng mới gọi là Memory Integrity Enforcement (MIE) trên iPhone 17 còn bổ sung thêm lớp bảo vệ chống phần mềm gián điệp.

Google Play cũng có quy trình xem xét ứng dụng nghiêm ngặt, với các ứng dụng được quét bằng Google Play Protect. Tuy nhiên, vì toàn bộ hệ thống của Android được xây dựng trên mã nguồn mở, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt để tải xuống các ứng dụng bên thứ ba không được phê duyệt, điều này mở ra các lỗ hổng bảo mật.

Nhìn chung, nền tảng đóng của iOS mang lại sự đồng nhất và hỗ trợ lâu dài cho bảo mật, trong khi đó sự đa dạng của Android đặt gánh nặng lớn hơn lên trách nhiệm của người dùng và các nhà sản xuất trong việc duy trì tính bảo mật.

Theo BGR