Nga tăng cường “cỗ máy chiến tranh không người lái”, hướng tới 15.000 UAV cảm tử mỗi tháng

Hình ảnh vệ tinh được CNN công bố mới đây đã hé lộ quy mô mở rộng đáng kể của cơ sở sản xuất UAV cảm tử chủ lực của Nga tại Alabuga. Các bức ảnh cho thấy hàng chục tòa nhà đang được xây dựng, bao gồm không chỉ các xưởng sản xuất mà còn cả khu ký túc xá để phục vụ tới 40.000 công nhân dự kiến sinh sống và làm việc tại chỗ.

Kể từ năm 2022, năng lực sản xuất UAV cảm tử dùng một lần của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã được mở rộng một cách vượt bậc. Tờ The Economist từng đưa tin vào tháng 5 rằng sản lượng của dòng UAV chủ lực Geran-2 tại nhà máy Alabuga đã tăng hơn 10 lần – từ khoảng 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày. Ngành công nghiệp Nga cũng được cho là đang hướng tới mục tiêu sản xuất 500 chiếc Geran-2 mỗi ngày – tương đương 15.000 chiếc mỗi tháng.

Sản xuất UAV Geran-2 tại Nhà máy Alabuga. Ảnh: MW.

Geran-2 là tên gọi nội địa của dòng UAV cảm tử Shahed-136 do Iran phát triển, được Nga bắt đầu sản xuất theo giấy phép kể từ năm 2022. Trước đó, ngành công nghiệp UAV quân sự của Nga bị đánh giá là nhỏ bé so với quy mô tổng thể của ngành quốc phòng, và sự hỗ trợ công nghệ từ Iran đóng vai trò then chốt giúp Moscow tăng tốc để đáp ứng nhu cầu chiến tranh ngày càng cấp bách.

Geran-2 đã có màn ra mắt trên chiến trường Ukraine vào tháng 9/2022 và nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí tấn công có giá trị nhất của các lực lượng vũ trang Nga. Việc mở rộng sản xuất dòng UAV này được xem là yếu tố chủ đạo tạo ra sức ép lớn lên hệ thống phòng không Ukraine.

Tờ Financial Times có trụ sở tại London nhận định hồi tháng 5: “Nga hiện đang sản xuất tên lửa và UAV nhanh hơn tốc độ sử dụng, tích trữ kho đạn và gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ đang quá tải của Ukraine”.

Với chi phí sản xuất dưới 30.000 USD mỗi chiếc, Geran-2 mang lại cho Nga một lựa chọn cực kỳ tiết kiệm để thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Máy bay không người lái tấn công dùng một lần Shahed 136. Ảnh: MW.

Lần đầu tiên, truyền thông nhà nước Nga công bố hình ảnh nhà máy Alabuga vào tuần thứ ba của tháng 7. Các đoạn video cho thấy hàng trăm UAV đã được hoàn thiện, tại một cơ sở được cho là lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.

Về lực lượng lao động tại nhà máy, các báo cáo xuất hiện từ tháng 6 cho biết khoảng 25.000 công nhân công nghiệp từ Triều Tiên đang được điều động tới Cộng hòa Tatarstan để hỗ trợ việc tăng tốc sản xuất UAV. Thông tin này trùng khớp với các báo cáo trước đó từ giới tình báo Ukraine. Đội ngũ lao động Triều Tiên với trình độ kỹ thuật cao và tay nghề vững được dự đoán sẽ là lực lượng hỗ trợ quý giá cho chương trình UAV của Nga.

Nga cũng được cho là đang chuyển giao công nghệ UAV cho đồng minh Đông Á này, với kỳ vọng cho phép Triều Tiên tự sản xuất quy mô lớn các dòng UAV cảm tử tương tự trong tương lai gần.