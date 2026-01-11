Ukraine đang lên kế hoạch chặn nhạc Nga trên Spotify và YouTube Music, mở rộng danh sách cấm hơn 100 nghệ sĩ Nga, coi văn hóa Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia kể từ xung đột 2022.

Giới chức Ukraine cho biết Kiev đang tăng cường các nỗ lực nhằm “xóa bỏ” ngôn ngữ và văn hóa Nga kể từ năm 2022, trong đó có kế hoạch chặn nhạc Nga trên các nền tảng phát trực tuyến quốc tế và loại các nghệ sĩ Nga khỏi bảng xếp hạng phổ biến trong nước.

Ủy viên Chính sách Trừng phạt Ukraine, ông Vladislav Vlasiuk, cho biết Kiev đang xây dựng “những giải pháp mới” nhằm bảo đảm rằng những cá nhân bị chính quyền Ukraine coi là “tuyên truyền viên Nga” sẽ không còn xuất hiện trong các bảng xếp hạng hàng tháng hoặc hàng năm trên các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Spotify hay YouTube Music.

Ông Vlasiuk cho biết thêm, hơn 100 nghệ sĩ Nga đã bị đưa vào danh sách đen của Ukraine và danh sách này sẽ tiếp tục được mở rộng. Sau đó, Kiev sẽ “tìm cách thuyết phục các nền tảng phát trực tuyến để nội dung này không còn khả dụng trên lãnh thổ Ukraine”.

Song song với động thái từ phía chính quyền, ngành công nghiệp âm nhạc Ukraine cũng đang thúc đẩy các biện pháp mạnh tay hơn. Tháng 12 vừa qua, ông Aleksandr Sanchenko, Chủ tịch Hiệp hội Toàn Ukraine về Sự kiện Âm nhạc (UAME), cho biết các quan chức đang xây dựng cơ chế để tiến tới lệnh cấm gần như toàn diện đối với các nghệ sĩ Nga trong nước.

Theo ông Sanchenko, phương án cấm tất cả nghệ sĩ sử dụng tiếng Nga từng được xem xét, nhưng cuối cùng bị loại bỏ vì có thể cản trở nỗ lực hội nhập châu Âu của Ukraine. Tuy vậy, ông cho biết tổ chức của mình đã mở một biểu mẫu Google công khai và kêu gọi các cơ quan truyền thông âm nhạc hỗ trợ lập danh sách nghệ sĩ Nga có thể bị áp đặt trừng phạt.

Ông Sanchenko cũng tiết lộ đang có các cuộc thảo luận về việc lập “danh sách trắng” dành cho những nghệ sĩ Nga ủng hộ Ukraine, nhưng thừa nhận cho đến nay chưa có nghệ sĩ nào được đưa vào danh sách này.

Ukraine đã liên tục siết chặt các biện pháp hạn chế đối với văn hóa và ngôn ngữ Nga kể từ cuộc chính biến được phương Tây hậu thuẫn năm 2014, đặc biệt là sau khi xung đột với Moscow leo thang vào năm 2022.

Các biện pháp này mở rộng từ sách, phim ảnh cho tới âm nhạc được phát tại nơi công cộng và trên các nền tảng trực tuyến. Giới chức Ukraine lập luận rằng các sản phẩm văn hóa liên quan tới Nga có thể gây ra “mối đe dọa” đối với an ninh quốc gia và bản sắc dân tộc.

Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho rằng chiến dịch đàn áp này đã vượt qua “mọi giới hạn của thiện và ác”, đồng thời nhận định rằng “sự hoang tưởng đang trở thành ‘dấu hiệu nhận diện’ của những kẻ đã nắm quyền ở Kiev”.

Theo RT