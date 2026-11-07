Nga hé lộ thành phần phái đoàn đàm phán hòa bình với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi

Phái đoàn Nga dự cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi tuần tới sẽ có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và các quan chức quân sự cấp cao. Đây là vòng đàm phán theo hình thức ba bên đầu tiên kể từ tháng 2.

Phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine vào tuần tới sẽ có sự góp mặt của nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà ngoại giao, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết với hãng tin Interfax.

Cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi dự kiến diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới, nhằm thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột do Nga phát động tại Ukraine. Đây sẽ là vòng đàm phán trực tiếp theo hình thức này đầu tiên kể từ tháng 2.

Theo thông tin được công bố, phái đoàn Nga một lần nữa do ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dẫn đầu với vai trò trưởng đoàn đàm phán. Đáng chú ý, lần này có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và ông Yuri Zhigarlovsky, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga.

Ông Ryabkov phụ trách quan hệ của Nga với khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ, đồng thời đảm nhiệm các vấn đề kiểm soát vũ khí, chống phổ biến vũ khí và những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, ông Zhigarlovsky là Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga – cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động quân sự.

Phái đoàn Nga còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Nga Igor Kostyukov. Cả hai từng tham gia các phái đoàn đàm phán trước đây, theo thông tin được công bố.

Toàn bộ thành viên phái đoàn đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu, trong khuôn khổ một phiên họp Hội đồng An ninh Nga. Một phần nội dung cuộc họp được dành để chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới.

Trong phần họp được truyền hình trực tiếp, ông Putin cảm ơn Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đứng ra tổ chức cuộc gặp, đồng thời cho biết muốn trao đổi với nhóm đàm phán Nga về công tác chuẩn bị.

Phần lớn phiên họp diễn ra kín. Điện Kremlin chỉ công bố những phút đầu tiên của cuộc họp, phù hợp với thông lệ tổ chức các phiên họp tương tự.

Các nhà đàm phán Mỹ đang tìm cách tạo đột phá nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài trước khi mùa đông bắt đầu. Vòng đàm phán hòa bình gần nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo Reuters