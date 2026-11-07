Người đàn ông mang súng bị bắt sát Nhà Trắng, khai được "giọng nói thúc giục" sát hại ông Trump

Một công dân Venezuela bị bắt gần Nhà Trắng khi mang theo 3 khẩu súng và hàng chục viên đạn trong chiếc ô tô bị báo mất cắp. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, người này khai nghe thấy những giọng nói thúc giục mình đến Washington để sát hại Tổng thống Donald Trump.

Một người đàn ông mang theo nhiều vũ khí, bị cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị mật vụ bắt giữ gần Nhà Trắng. Người này khai rằng những giọng nói trong đầu đã chỉ dẫn ông ta đến thủ đô Washington để sát hại Tổng thống.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nghi phạm được xác định là Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, công dân Venezuela. Người này bị bắt tối thứ Năm sau khi các nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ phát hiện có biểu hiện đáng ngờ bên trong một chiếc ô tô đỗ trên đại lộ Constitution, thủ đô Washington D.C.

Khi các đặc vụ tiếp cận, Chrinos được cho là đã nói rằng ông ta nghe thấy những giọng nói thúc giục mình đến Washington để sát hại ông Trump. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mà nghi phạm sử dụng nằm trong danh sách phương tiện bị báo mất cắp, đồng thời người này mang theo nhiều loại súng.

Theo DHS, quá trình khám xét chiếc xe đã phát hiện một khẩu súng trường kiểu AR-15, một khẩu MAC-10, một khẩu súng ngắn Glock 43X cùng hàng chục viên đạn. Những hình ảnh do nhà chức trách công bố cho thấy số vũ khí bị thu giữ và nghi phạm.

Chrinos bị bắt giữ với nhiều cáo buộc, bao gồm vận chuyển súng trái phép, tàng trữ vũ khí và đạn dược không đăng ký, mang súng ngắn không có giấy phép, trộm cắp và sử dụng phương tiện cơ giới trái phép. Nhà chức trách chưa công bố cáo buộc riêng về hành vi âm mưu ám sát Tổng thống.

DHS cho biết nghi phạm đã vượt biên trái phép từ Mexico vào bang Texas hồi tháng 3/2024. Khi đó, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ người này, nhưng sau đó cho phép nhập cảnh và lưu trú tại Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã ban hành yêu cầu tạm giữ đối với Chrinos. Hiện nghi phạm vẫn nằm dưới sự quản lý của Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ (US Marshals Service).

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran mô tả vụ việc là minh chứng cho mối nguy hiểm ngày càng gia tăng từ những cá nhân mang vũ khí và tìm cách tiếp cận nơi ở của Tổng thống.

“Chúng tôi lo ngại trước sự gia tăng của các vụ đe dọa liên tục xuất hiện”, ông Curran nói, đồng thời cam kết mở rộng các nỗ lực phát hiện những đối tượng có khả năng tấn công trước khi họ tiếp cận Washington.

Trong những năm gần đây, ông Trump đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ mưu sát và những mối đe dọa an ninh khác.

Tháng 7/2024, ông Trump suýt thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Một viên đạn đã sượt qua tai ông. Hai tháng sau, một nghi phạm có vũ trang khác bị bắt giữ gần sân golf của ông tại bang Florida.

Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại Washington gia tăng. Đầu tuần này, một người đàn ông khác cũng bị bắt sau khi bị cáo buộc chĩa ngón tay về phía các binh sĩ Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng, làm động tác mô phỏng hành vi nổ súng.

Theo RT