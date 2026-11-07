Mỹ chi 20 triệu USD tìm người tiết lộ bí mật hạt nhân Iran, còn hỗ trợ tái định cư

Mỹ treo thưởng tới 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư, cho người cung cấp thông tin về các cơ sở, thiết bị và nhân sự trong chương trình hạt nhân Iran. Động thái diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran đang rất muốn đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Mỹ đang treo thưởng tới 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư, cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố Tehran rất muốn đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chương trình Rewards for Justice (Phần thưởng vì Công lý) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề nghị khoản thưởng lên tới 20 triệu USD, đồng thời có thể hỗ trợ tái định cư cho người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân Iran.

Thông tin được CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Sáu, cho biết Mỹ tìm kiếm dữ liệu liên quan đến các cơ sở, thiết bị và nhân sự có liên quan đến chương trình này, trong đó có những người thuộc giới khoa học.

Chương trình Rewards for Justice được thành lập năm 1984, thuộc cơ chế khen thưởng về an ninh quốc gia của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mục tiêu là cung cấp tiền thưởng cho những người có thông tin giúp bảo vệ tính mạng và lợi ích của Mỹ.

Trong thông báo về khoản tiền thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ bảo đảm an toàn theo yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất đi “tính liên tục trong việc nắm bắt thông tin” về hoạt động sản xuất và lượng dự trữ một số linh kiện quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra tiêu chí cụ thể về loại thông tin nào sẽ giúp người cung cấp nhận được mức thưởng tối đa 20 triệu USD.

Mỹ treo thưởng trong khi Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố các lực lượng nước này đã phá hủy trên thực tế chương trình hạt nhân Iran.

“Nếu chúng ta không tấn công Iran, ngày nay Israel đã không còn tồn tại”, ông Trump phát biểu tối thứ Sáu tại West Palm Beach, bang Florida. “Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, họ đã sử dụng nó. Họ sẽ hủy diệt toàn bộ Trung Đông”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Iran – quốc gia mà ông nhấn mạnh đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quân sự sau 8 tháng chiến tranh – đang rất muốn chấm dứt xung đột.

“Chúng tôi hiện đang đàm phán với họ. Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói.

Các nỗ lực ngoại giao do các bên trung gian thúc đẩy vẫn đang được triển khai tích cực nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ nước này vẫn đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại.

Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố vẫn cần phải “xử lý” thêm một hoặc hai mục tiêu, trong đó có địa điểm được gọi là Núi Pickaxe ở miền trung Iran. Đây là khu vực bị nghi là cơ sở hạt nhân, nhưng Tehran phủ nhận có một cơ sở như vậy tại đây.

Theo AFP