Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt sức ép luận tội, tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran

Sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ không lùi bước trước sức ép luận tội. Ông cũng khẳng định Lầu Năm Góc tiếp tục chiến dịch tại Iran và thúc đẩy kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2027.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ “không lùi bước” trước một Quốc hội đang trong giai đoạn mãn nhiệm, đồng thời khẳng định những lời kêu gọi luận tội ông sẽ “không có tác dụng”. Đây là phản ứng đầu tiên của ông sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba.

Trong video được Lầu Năm Góc đăng tải hôm thứ Năm, ông Hegseth nói rằng “một nghị sĩ bất mãn, thất bại cùng tất cả đồng minh thuộc đảng Dân chủ” đang liên tục đệ trình các dự luật nhằm luận tội ông. Ông cho rằng động thái này tương tự nỗ lực luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây.

Ông Hegseth ám chỉ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky tại Hạ viện. Ông Massie đã kêu gọi tổ chức bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Chiến tranh ngay khi Quốc hội nhóm họp trở lại sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đầu năm nay, ông Massie đã thất bại trong cuộc đua giành quyền tái tranh cử vào Hạ viện, sau khi một ứng viên được Tổng thống Trump hậu thuẫn được đảng Cộng hòa lựa chọn thay thế ông.

“Các chính sách của họ không hiệu quả, vì vậy nỗi ám ảnh với những màn trình diễn chính trị được ngụy trang thành quyền lực đã thúc đẩy họ tìm cách hủy hoại đối thủ. Tất cả chỉ xoay quanh chính trị nhằm triệt hạ cá nhân”, ông Hegseth nói.

“Điều đó đã không hiệu quả với Tổng thống Trump và cũng sẽ không hiệu quả với tôi. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về điều đó”.

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Hegseth sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba.

Cuộc chiến đang diễn ra tại Iran, tiếp đó là khủng hoảng năng lượng do tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz gây ra, được xem là những nguyên nhân chính khiến mức độ ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump suy giảm. Những diễn biến này cũng thúc đẩy sự ủng hộ ngày càng lớn, kể cả từ một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa, đối với nỗ lực luận tội ông Hegseth.

Dự luật luận tội ông Hegseth được đệ trình từ giữa tháng 9

Nghị sĩ Thomas Massie đã khởi xướng dự luật luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vào giữa tháng 9. Ông cáo buộc người đứng đầu Lầu Năm Góc tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mà không được Quốc hội cho phép.

Ông Massie cũng cho rằng ông Hegseth đã ra lệnh tiêu diệt những người bị nghi buôn bán ma túy tại vùng biển Caribe mà không có sự cho phép của cơ quan tư pháp.

Nghị sĩ Adam Smith, đại diện đảng Dân chủ tại bang Washington và được dự đoán sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo Ủy ban Quân vụ Hạ viện trong Quốc hội khóa mới, tháng trước nói với CNN rằng ông Hegseth “không đủ năng lực” đảm nhiệm chức vụ hiện tại. Ông Smith cho biết đảng Dân chủ sẽ tìm cách đưa Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ khỏi vị trí này.

Hôm thứ Tư, một ngày sau bầu cử, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông không cân nhắc thay thế ông Hegseth và đánh giá Bộ trưởng Chiến tranh đang “làm rất tốt công việc”. Tuy nhiên, theo CBS News dẫn lời các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã hỏi các cố vấn liệu ông Hegseth có nên tiếp tục giữ chức hay không.

Trong video tuyên bố, ông Hegseth bác bỏ những cáo buộc nhằm vào mình, đồng thời mô tả chiến dịch quân sự tại Iran là “một nỗ lực dũng cảm và mang tính lịch sử”, nhằm bảo đảm Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, “bất kể mọi người cảm nhận thế nào về cuộc chiến”.

Ông khẳng định Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự, đồng thời nhấn mạnh rằng “những kẻ khủng bố ma túy phải bị tiêu diệt, chứ không phải bị bắt rồi thả”.

“Gửi các binh sĩ, đừng nao núng, hãy phớt lờ những ồn ào bên ngoài và đừng bao giờ do dự. Tất cả những chuyện này chỉ là chính trị. Các bạn mới là những người thực hiện những công việc thực chất, vì vậy hãy kiên định với mục tiêu”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết cơ quan này cần tiếp tục “tái thiết” quân đội. Ông nhấn mạnh “mọi lá phiếu của từng nghị sĩ Quốc hội yêu nước” đều có ý nghĩa đối với việc thông qua dự luật điều chỉnh ngân sách trị giá 350 tỷ USD dành cho ngân sách quốc phòng năm 2027 vào cuối năm nay, qua đó đáp ứng mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump.

Chính phủ Mỹ đã đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng cho năm 2027, lên khoảng 1.500 tỷ USD, đồng thời nhiều lần sử dụng cơ chế hòa giải ngân sách để thúc đẩy các khoản chi quân sự.

Cơ chế này cho phép một dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua với đa số phiếu thông thường, thay vì phải đạt ngưỡng 60 phiếu như quy trình lập pháp thông thường. Nhờ đó, chính quyền có thể giảm sự phụ thuộc vào sự ủng hộ của các nghị sĩ Dân chủ trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Quốc hội.

Ngân sách quốc phòng của chính quyền Trump đối mặt bất ổn sau bầu cử

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện từ năm tới khiến kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của chính quyền Tổng thống Trump chắc chắn phải đối mặt với sự phản đối tại Quốc hội.

Dù vậy, ông Hegseth vẫn thể hiện thái độ cứng rắn, bất chấp kết quả bầu cử bất lợi trong tuần này.

Nhắc đến cựu Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm của mình tại Lầu Năm Góc, ông Lloyd Austin, ông Hegseth cho rằng họ đã để đất nước rơi vào “tình trạng tồi tệ”. Ông nói Bộ Chiến tranh hiện phải “chiến đấu mỗi ngày để khôi phục tình hình”.

“Họ công kích tôi, công kích chúng ta vì chúng ta đang làm được việc. Điều đó sẽ không có tác dụng. Chúng ta sẽ không lùi bước. Chúng ta luôn đặt nước Mỹ và những người trực tiếp chiến đấu lên hàng đầu, và không cần phải xin lỗi về điều đó”, ông Hegseth tuyên bố.

“Cuộc chiến đó sẽ tiếp tục tại Quốc hội sắp mãn nhiệm, đặc biệt là cuộc đấu tranh nhằm thông qua ngân sách mang tính lịch sử và vô cùng quan trọng của chúng ta”.

Theo SCMP