Triều Tiên âm thầm đóng chiến hạm 10.000 tấn, muốn sở hữu khu trục hạm mang hơn 150 ống phóng tên lửa

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuyển những khối kết cấu tàu chiến cỡ lớn giữa hai nhà máy đóng tàu, hé lộ khả năng nước này khởi đóng lớp khu trục hạm mới có lượng giãn nước 10.000 tấn và hơn 150 ống phóng tên lửa.

Triều Tiên đang mở rộng chương trình đóng tàu khu trục sang nhà máy đóng tàu thứ ba. Hình ảnh vệ tinh cho thấy những khối kết cấu lớn của một chiến hạm mới được vận chuyển từ Nhà máy đóng tàu Chongjin đến Nhà máy đóng tàu Rajin ở bờ biển đông bắc nước này.

Diễn biến cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang phân chia các công đoạn chế tạo tàu chiến giữa nhiều cơ sở, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc khởi đóng chiếc đầu tiên thuộc lớp khu trục hạm mới có kích thước lớn hơn đáng kể.

Hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 10 cho thấy các khối kết cấu lớn đã được đưa tới Rajin. Công đoạn lắp ráp dường như đang được tiến hành bên trong một ụ khô tại đây.

Những chiến hạm mới dự kiến được chế tạo song song với lớp khu trục hạm Choe Hyon có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn. Hai chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu này đã được hạ thủy vào giữa năm 2025.

Các khối kết cấu được vận chuyển có chiều ngang khoảng 18-20 m, lớn hơn đáng kể so với chiều rộng khoảng 16 m của khu trục hạm lớp Choe Hyon. Chi tiết này cho thấy chiến hạm mới có thể thuộc một lớp tàu lớn hơn.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy những cấu kiện nói trên được chế tạo hoặc chuẩn bị tại Chongjin, trước khi vận chuyển dọc bờ biển đến Rajin, cách đó khoảng 70 km. Chúng được chở trên một tàu hàng dài khoảng 45 m và rộng 16 m.

Việc di chuyển các cấu kiện cho thấy hai nhà máy có thể đang được phân công những nhiệm vụ khác nhau. Theo đó, Chongjin có thể tiếp tục sản xuất các khối kết cấu lớn, trong khi Rajin đảm nhiệm công đoạn lắp ráp cuối cùng và chuẩn bị cho việc hạ thủy chiến hạm.

Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật hệ thống phòng không và tên lửa hành trình. Ảnh: MW.

Khu trục hạm Choe Hyon làm thay đổi đánh giá về năng lực đóng tàu chiến Triều Tiên

Việc lớp Choe Hyon được hạ thủy và thể hiện những năng lực đáng chú ý đã khiến giới phân tích phải đánh giá lại nghiêm túc khả năng chế tạo tàu chiến mặt nước cỡ lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên.

Đây không chỉ là những tàu khu trục đầu tiên trong lịch sử nước này, mà còn sở hữu nhiều công nghệ và năng lực hiện đại, xét trên một số phương diện có thể sánh với những chiến hạm mới nhất của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Năng lực này được đánh giá là vượt trước các đối thủ tại châu Âu và Nga.

Trong chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của chiếc khu trục hạm thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, mang tên Kang Kon, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã công bố kế hoạch chế tạo các tàu khu trục có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Trước đó, ông Kim cũng từng đề cập kế hoạch phát triển những tàu khu trục lớn hơn vào đầu năm đó.

Các tàu lớp Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn nhưng tích hợp tới 74 ống phóng tên lửa mỗi chiếc – con số được đánh giá là vượt trội so với các tàu chiến cùng kích thước. Vì vậy, một khu trục hạm 10.000 tấn được dự đoán có thể mang hơn 150 ống phóng, qua đó trở thành thiết kế tàu khu trục có hỏa lực tên lửa mạnh nhất thế giới.

Theo MW