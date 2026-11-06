Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Mã Hưng Thụy bị truy tố vì nhận hối lộ cực lớn

Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, nguyên Phó trưởng Ban Công tác nông thôn Trung ương Mã Hưng Thụy đã chính thức bị truy tố về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, đã chuyển cáo trạng lên tòa án địa phương.

Thông báo ngày 5/11 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn và vị trí công tác tại nhiều chức vụ cấp cao để mưu cầu lợi ích cho người khác, đồng thời nhận trái phép tài sản với số lượng được xác định là “đặc biệt lớn”. Cơ quan kiểm sát cho rằng ông phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ.

Cáo trạng đề cập nhiều chức vụ từ ngành hàng không vũ trụ đến Quảng Đông

Theo Tân Hoa xã, cáo trạng xác định hành vi nhận hối lộ của Mã Hưng Thụy diễn ra trong nhiều giai đoạn quan trọng của sự nghiệp chính trị, bao gồm thời gian ông giữ các chức vụ Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc; Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến; Phó bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Quảng Đông và Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn hoặc những điều kiện thuận lợi có được từ địa vị công tác để giúp người khác thu lợi, sau đó nhận tài sản bất hợp pháp.

Vụ án do Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia điều tra và kết thúc trước khi được chuyển sang cơ quan kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định bắt giữ ông Mã Hưng Thụy theo quy định, đồng thời chỉ định Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nghi Xương thụ lý việc truy tố.

Xuất thân từ ngành hàng không vũ trụ

Mã Hưng Thụy năm nay 67 tuổi, quê ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông. Xuất thân là một cán bộ kỹ trị, ông từng có thời gian dài công tác trong hệ thống công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng Trung Quốc.

Ông từng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Tổng chỉ huy chương trình phát triển thế hệ tên lửa đẩy mới của Trung Quốc. Nhờ quá trình thăng tiến nhanh trong ngành, ông từng được truyền thông gọi là “thiếu soái hàng không vũ trụ”.

Hình ảnh xuất hiện ít lâu trước khi bị ngã ngựa của Mã Hưng Thụy khi giữ chức vụ cuối là Phó trưởng Ban Công tác nông thôn Trung ương. Ảnh: CRNTT.

Năm 2013, Mã Hưng Thụy chuyển sang công tác tại địa phương, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến và Tỉnh trưởng Quảng Đông.

Cuối năm 2021, ông được điều động làm Bí thư khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Tháng 10/2022, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, ông được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 7/2025, Mã Hưng Thụy thôi giữ chức Bí thư Tân Cương, sau đó chuyển sang làm Phó trưởng Ban Công tác nông thôn Trung ương. Đến tháng 4/2026, ông bị điều tra với cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

Bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vì cáo buộc tham nhũng

Trước khi bị truy tố, Mã Hưng Thụy đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách mọi chức vụ công vào tháng 7/2026.

Thông báo chính thức của cơ quan chức năng Trung Quốc sử dụng những từ ngữ rất nghiêm khắc, cáo buộc ông đánh mất lý tưởng, niềm tin và lập trường chính trị. Những sai phạm được nêu gồm dung túng cho nhân viên thân cận vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng; can thiệp vào công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để mưu lợi cho người khác; giúp người thân mua nhà với giá thấp; thực hiện các giao dịch đổi chác giữa quyền lực và tình dục, quyền lực và tiền bạc.

Đặc biệt, thông báo cáo buộc Mã Hưng Thụy dung túng, để mặc cho người thân lợi dụng ảnh hưởng từ chức vụ của ông nhằm trục lợi với số tiền khổng lồ, hình thành tình trạng “tham nhũng gia đình”.

Ông còn bị cáo buộc biến quyền lực công thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân, giúp các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, nhận thầu công trình và bổ nhiệm, thăng tiến chức vụ. Bản thân ông hoặc cùng người thân nhận trái phép những khoản tài sản có giá trị rất lớn.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, Mã Hưng Thụy tiếp tục vi phạm sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, không có dấu hiệu tự kiềm chế hay chấm dứt hành vi sai phạm. Thông báo đánh giá vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và gây ảnh hưởng rất xấu.

Theo Xinhua, HK01