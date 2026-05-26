Nga cảnh báo tấn công “có hệ thống” vào Kiev, yêu cầu người nước ngoài rời Ukraine

Nga tuyên bố chuẩn bị các cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào Kiev, yêu cầu người nước ngoài rời thủ đô Ukraine sau đợt không kích bằng tên lửa Oreshnik và hàng trăm UAV.

Nga ngày 26/5 tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào các mục tiêu quân sự và trung tâm ra quyết định tại Kiev, đồng thời kêu gọi người nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao, nhanh chóng rời khỏi thủ đô Ukraine. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau một trong những đợt oanh kích dữ dội nhất nhằm vào Kiev kể từ khi xung đột bùng phát hơn 4 năm trước.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và khẳng định các cuộc tấn công sắp tới là phản ứng trước những gì Moscow gọi là “các vụ tấn công khủng bố liên tiếp của chính quyền Kiev nhằm vào dân thường Nga”.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ lực lượng vũ trang nước này “sẽ bắt đầu các đòn đánh có hệ thống vào các cơ sở tại Kiev phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine, cũng như các trung tâm nơi đưa ra các quyết định tương ứng”.

Trước đó, Moscow đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người nước ngoài tại Kiev rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một ký túc xá sinh viên tại khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine hôm 23/5. Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc này và cho biết mục tiêu của họ là một đơn vị chỉ huy UAV tinh nhuệ của Nga trong khu vực.

Trong khi đó, tại Kiev, lực lượng cứu hộ vẫn đang xử lý hậu quả của đợt không kích lớn hôm 25/5 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 91 người bị thương.

Đáng chú ý, Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik gần Kiev — lần thứ ba Moscow sử dụng loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2/2022.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lên tiếng trên mạng xã hội X, khẳng định Kiev đang trao đổi với các đồng minh rằng “không cần phải khuất phục trước sự tống tiền của Nga”.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraine, bà Katarina Mathernova, cũng bác bỏ cảnh báo từ Moscow, cho rằng Nga đang cố gieo rắc tâm lý hoảng loạn và cô lập Ukraine.

“Nga muốn tạo ra nỗi sợ hãi, hoảng loạn và sự cô lập đối với Ukraine. Điều đó sẽ không thành công”, bà viết trên mạng xã hội. “EU sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi ở lại Kiev. Chúng tôi ở lại cùng Ukraine.”

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 300 địa điểm trên khắp Kiev đã bị hư hại sau các đợt tấn công cuối tuần, trong đó có một bảo tàng mới mở dành riêng cho thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Hơn 70 nhà ngoại giao nước ngoài đã tới khu vực Lukyanivka — nơi chịu thiệt hại nặng nề — để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ không kích.

Không chỉ Ukraine hứng chịu các đợt tập kích, các cuộc tấn công qua lại vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Nga.

Tại vùng Belgorod của Nga, một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mà giới chức địa phương cho biết còn làm gián đoạn nguồn điện và nước sinh hoạt.

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại một phần vùng Donetsk, nói rằng 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine, bao gồm một gia đình 4 người bị trúng đạn khi đang đi ô tô ở thành phố công nghiệp Gorlovka.

Ở phía Ukraine kiểm soát, giới chức Kherson cho biết các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua khiến 2 người chết và 16 người bị thương.

Tại thị trấn Derhachi gần thành phố Kharkiv, một vụ tập kích bằng tên lửa ngày 26/5 khiến 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen — mục tiêu thường xuyên của các đợt không kích Nga — ghi nhận 1 người chết và 3 người bị thương sau một vụ tấn công mới.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết thêm 14 người bị thương tại vùng Dnipropetrovsk ở đông nam nước này. Cơ quan khẩn cấp cho biết UAV Nga đã tấn công một tòa chung cư 9 tầng ở thành phố Pavlohrad.

Ông Vadym Filashkin, thống đốc vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát, nói rằng 12 người bị thương tại thành phố tiền tuyến Kramatorsk.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin trên. Nga và Ukraine đều phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Nỗ lực trung gian của Mỹ cho tới nay vẫn chưa thể giúp chấm dứt cuộc chiến. Hai bên liên tục cáo buộc nhau leo thang xung đột, trong khi Ukraine cho biết họ sẽ tăng cường lực lượng tới các khu vực phía bắc nhằm đối phó với nguy cơ Nga mở một chiến dịch tấn công mới.

Trong bài phát biểu tối 25/5, Tổng thống Zelensky nói Ukraine chưa đạt nhiều tiến triển với Mỹ trong việc mở rộng sản xuất các hệ thống phòng thủ chống tên lửa, đồng thời nhấn mạnh Kiev đang “trông đợi các biện pháp ngoại giao mới” từ Washington.