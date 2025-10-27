Nhóm kỹ sư trẻ Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đứng đầu sân chơi AI toàn cầu

Thành tích của nhóm kỹ sư trẻ VNPT góp phần củng cố hệ sinh thái AI giám sát giao thông và an ninh đô thị trong nước, mở rộng vùng quan sát, giảm điểm mù, giảm số lượng thiết bị lắp đặt và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Làm chủ công nghệ AI biên, giám sát giao thông thông minh

Lễ công bố kết quả AI City Challenge 2025 - cuộc thi quốc tế uy tín về trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thị giác máy tính cho đô thị thông minh - vừa diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Thị giác máy tính (ICCV 2025) tại Hawaii (Mỹ).

Nối tiếp chiến thắng năm 2024, đội ngũ kỹ sư AI của Tập đoàn VNPT năm nay tiếp tục xuất sắc giành ngôi quán quân ở hạng mục “Xử lý và nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh camera góc siêu rộng trên thiết bị biên (Edge AI)”, một trong những đường đua khốc liệt và có tính ứng dụng thực tiễn cao nhất của cuộc thi.

Bài toán “Xử lý và nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh camera góc siêu rộng” được đưa vào AI City Challenge từ năm 2024, phản ánh xu hướng phát triển các hệ thống giám sát giao thông ứng dụng thị giác máy tính. Với tính thực tiễn cao, hạng mục này luôn thu hút số lượng đội thi đông nhất và cũng là một trong những hạng mục có độ khó cao nhất của cuộc thi.

Nhóm kỹ sư VNPT áp dụng nhiều kỹ thuật để nhận diện nhanh và chính xác các phương tiện.

Năm nay, độ khó được nâng lên khi ngoài yêu cầu xử lý chính xác các hình ảnh bị méo, biến dạng do góc rộng, các đội còn phải tối ưu toàn bộ mô hình để vận hành hiệu quả trên thiết bị Jetson Orin – phần cứng nhỏ gọn đặt ngay tại điểm thu thập dữ liệu, có giới hạn công suất chỉ 30W và năng lực tính toán thấp hơn nhiều so với máy chủ trung tâm.

Điều này buộc các đội thi không thể sử dụng các mô hình AI lớn, mà phải tinh giản và tối ưu thuật toán để đạt tốc độ xử lý cao, tiêu thụ ít tài nguyên hơn nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Theo giới chuyên môn, đây là một trong những mùa thi khó nhất từ trước đến nay, khi mức độ cạnh tranh tăng mạnh và yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Theo kết quả công bố, đội kỹ sư VNPT đã vượt qua hàng trăm đội đến từ các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu và đại học lớn trên thế giới để giành ngôi đầu bảng. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu – phát triển AI của Việt Nam, mà còn đóng góp vào việc củng cố hệ sinh thái AI cho giám sát giao thông và an ninh đô thị trong nước.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển các mô hình AI xử lý hình ảnh, VNPT đã làm chủ hơn 40 mô hình khác nhau như: nhận diện biển số xe, đo đếm lưu lượng giao thông, phát hiện người đội mũ bảo hiểm, xe chở ba, chở hàng cồng kềnh, cũng như các mô hình phục vụ giám sát cháy nổ, phát hiện vũ khí, an ninh công cộng…

Các mô hình này được tối ưu hóa để hoạt động linh hoạt trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau (GPU, CPU, NPU), giúp đáp ứng điều kiện hạ tầng đa dạng tại các địa phương. Đặc biệt, trong mô hình triển khai tại chỗ (on-premise) hoặc triển khai tại biên với hàng trăm camera hoạt động đồng thời, đội ngũ kỹ sư VNPT đã phát triển các phương pháp xử lý song song và quản lý luồng dữ liệu video hiệu quả, giúp hệ thống tiết kiệm tài nguyên và dễ mở rộng quy mô.

Đội ngũ kỹ sư của VNPT dẫn đầu nhờ độ chính xác và tốc độ xử lý của AI tại biên.

Triển khai kinh nghiệm đó vào bài toán của AI City Challenge 2025, nhóm kỹ sư VNPT đã áp dụng chuỗi kỹ thuật tối ưu tổng hợp gồm: Nén mô hình để giảm dung lượng và nhu cầu tính toán; Tối ưu luồng xử lý ảnh nhằm giảm độ trễ và tăng tốc độ phản hồi; Tinh chỉnh cấu trúc mã nguồn và ngôn ngữ lập trình để đạt hiệu năng cao nhất trong môi trường giới hạn tài nguyên.

Cách tiếp cận này giúp mô hình duy trì độ chính xác cao, đồng thời tăng tốc độ suy luận và khả năng triển khai trên các thiết bị biên quy mô lớn – yếu tố then chốt để ứng dụng vào thực tiễn.

Làm chủ công nghệ AI, mở rộng ứng dụng từ giao thông đến giáo dục và thanh toán số

Nhóm kỹ sư nghiên cứu, phát triển VNPT Smart Vision vừa giành giải tại AI City Challenge 2024 - 2025 gồm 8 người, tuổi đời rất trẻ, trung bình khoảng 24 tuổi và có hơn 5 năm nghiên cứu về AI. Trong đó, đại diện nhóm là Dương Việt Hùng - chàng trai 30 tuổi với hơn 5 năm kinh nghiệm triển khai dự án AI tại VNPT.

Chia sẻ với VietTimes về khó khăn để phát triển AI tại Việt Nam, nhóm kỹ sư VNPT Smart Vision chia sẻ rằng trí tuệ nhân tạo len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Việc áp dụng AI đang là xu hướng của các doanh nghiệp để tạo ra dịch vụ đột phá, tăng năng suất, hiệu quả làm việc và giảm chi phí. Ngay tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp về công nghệ AI đã tạo ra rất nhiều giải pháp AI có thể phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực.

Bối cảnh đó đặt ra bài toán thực tế đối với các đơn vị “bán” dịch vụ công nghệ rất mới như AI là không chỉ là tạo ra dịch vụ tốt, mà còn cần phải hướng dẫn, đồng hành với doanh nghiệp để họ bắt đầu quá trình ứng dụng và tận dụng AI hiệu quả. Trong đó, các nhà cung cấp dịch vụ như VNPT phải cùng doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược và lựa chọn công nghệ phù hợp.

Bên cạnh đó, theo anh Dương Việt Hùng, để ứng dụng AI thành công, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến chiến lược dữ liệu. Việc xây dựng và quản lý dữ liệu hiệu quả là nền tảng then chốt, đảm bảo cho các mô hình AI hoạt động hiệu quả và mang lại giá trị lâu dài.

Anh Hùng cho biết nhóm kỹ sư đã đã mở rộng ứng dụng các model AI xử lý hình ảnh sang lĩnh vực giáo dục, thanh toán số, chữ ký số và hợp đồng điện tử để chống lại các thủ thuật giả mạo về giấy tờ và khuôn mặt, góp phần thúc đẩy giao dịch số an toàn và hiệu quả.