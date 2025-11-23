Mỹ tung ra hai mẫu UAV tấn công tự sát mới dòng Switchblade với những nâng cấp mạnh mẽ

Sau khi hai mẫu UAV tấn công tự sát (còn gọi đạn tuần kích) Switchblade 300 và Switchblade 600 không đạt hiệu quả như kỳ vọng trên chiến trường Ukraine, Mỹ đã tung ra hai phiên bản mới.

Tại triển lãm quân sự quan trọng “Hội nghị thường niên Hiệp hội Lục quân Mỹ” (AUSA), hãng AeroVironment đã chính thức công bố hai mẫu UAV tấn công mới thuộc dòng Switchblade là Switchblade 600 Block 2 (bản nâng cấp) và Switchblade 400 (mẫu hoàn toàn mới).

Các mẫu này có tầm điều khiển xa hơn, linh hoạt hơn trong triển khai – điều khiển – tấn công, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn tác chiến cho các lực lượng Mỹ, được quảng bá là có thể lấp đầy khoảng trống năng lực giữa các dòng hiện tại.

Switchblade 600 Block 2

Theo hãng chế tạo AeroVironment, dòng Switchblade 600 hiện nay có khả năng mang tải trọng module, trang bị đầu đạn xuyên giáp kiểu EFP, nặng 15 kg và có thể do bộ binh mang vác. Với cảm biến, camera và bộ điều khiển dạng máy tính bảng, mẫu này có thể thực hiện tấn công chính xác ngoài tầm nhìn chỉ sau vài phút triển khai.

Switchblade 600 (màu đen) và Switchblade 600 Block 2. Ảnh: Wforum.



Phiên bản mới Switchblade 600 Block 2 có tầm hoạt động xa hơn và được tích hợp AI, máy học, liên lạc vô tuyến nâng cấp, điều hướng mã hóa và tiêu chuẩn chống nước IP67, giúp tăng khả năng nhận dạng mục tiêu, chỉ huy – điều khiển và nhận thức tình huống, mở rộng môi trường sử dụng trên tàu hoặc gần biển. Switchblade 600 Block 2 có thời gian lượn lâu hơn 20% khiến nó có thể chờ mục tiêu lâu hơn hoặc thực hiện nhiệm vụ trinh sát+tấn công phức tạp hơn. Phiên bản Block2 tích hợp khoang phụ cho phép mang thêm cảm biến, module EW hoặc phụ tải khác, giúp nó linh hoạt hơn, đa năng hơn…

Tóm lại, Switchblade 600 Block 2là bản nâng cấp quan trọng, dành cho chiến trường hiện đại với nhiều mối đe dọa điện tử (jamming, gây nhiễu), yêu cầu tấn công thông minh hơn, khả năng chuyển tiếp kiểm soát và yêu cầu đa nhiệm, mạnh hơn về độ bền, khả năng tồn tại, linh hoạt và độ thông minh.

Đạn tuần kích Switchblade 400 trưng bày tại Hội nghị AUSA 2025. Ảnh: Wforum.



Switchblade 400

Switchblade 400 là UAV tấn công tầm trung chống thiết giáp, nặng gần 40 pound (18,1 kg), sử dụng phóng trợ lực tên lửa và tương thích ống phóng tiêu chuẩn của Lục quân Mỹ. UAV này sở hữu sự cân bằng giữa khả năng cơ động và hỏa lực, cho phép một binh sĩ triển khai chiến đấu chỉ trong khoảng 5 phút. Nhờ AI nhận dạng mục tiêu và năng lực xử lý biên, Switchblade 400 có thể tiêu diệt xe bọc thép, xe chiến đấu hạng nặng của đối phương.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ dòng Switchblade đều dùng cấu trúc module mở, tương thích với các hệ thống điều khiển như ATAK, Nett Warrior và AV_Halo™ Command Tactical, hỗ trợ bộ binh quản lý chiến trường hiệu quả hơn. Năng lực sản xuất của hãng cũng tăng mạnh: Switchblade 600 từ 40 bộ/năm lên 240 bộ/năm Switchblade 600 Block 2, và khi các dây chuyền ở California, Utah hoạt động đầy đủ, sản lượng có thể đạt đến 1.200 bộ mỗi tháng.

Đặc tính và ưu thế tác chiến của Switchblade 400

Về đặc tính kỹ thuật:

Thứ nhất, nhẹ và dễ mang vác. Toàn hệ thống chỉ nặng khoảng 18,1 kg – nhẹ hơn Switchblade 600 khoảng 40%. Một binh sĩ có thể tự mang và triển khai trong 5 phút.

Thứ hai, hỏa lực mạnh: Switchblade 400 mang đầu đạn đa dụng chống giáp tương tự tên lửa chống tăng FGM‑148 Javelin, đủ sức tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực – đạt chuẩn “nhẹ nhưng diệt mục tiêu nặng”.

Switchblade 400 được phóng từ máy bay không người lái MQ-9A Reaper.

﻿Ảnh: Wforum.



Thứ ba, tầm hoạt động trung bình hợp lý: Thời gian bay tối đa: ~35 phút; thời gian lượn chờ ở 20 km: 27 phút, lượn chờ ở 35 km: 15 phút; Bán kính tác chiến tối đa: 65 km.

Thứ tư, AI nhận dạng mục tiêu thông minh: Trang bị hệ quang điện độ phân giải cao + hệ thống nhận dạng mục tiêu bằng AI, có khả năng khóa – theo dõi chính xác, vẫn giữ “con người trong vòng kiểm soát” để đảm bảo độ an toàn và chính xác.

Thứ năm, cấu trúc module mở: Có thể dùng chung nhiều linh kiện như avionics, camera, động cơ với Switchblade 600 Block 2; dễ nâng cấp và mở rộng (ví dụ: thêm thiết bị tác chiến điện tử).

Thứ sáu, đa dạng phương thức triển khai: Có thể: phóng bởi bộ binh, tích hợp trên xe mặt đất, thả từ máy bay có người lái hoặc UAV; tương thích với ống phóng tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, linh hoạt trong nhiều tình huống chiến thuật.

Về ưu thế tác chiến:

Thứ nhất, tăng cường năng lực chống tăng cho từng binh sĩ: Switchblade 400 giúp bộ binh và lực lượng đặc nhiệm tự thực hiện trinh sát và tiêu diệt mục tiêu bọc thép nặng mà không cần tổ đội vận hành như các loại tên lửa chống tăng truyền thống.

Thứ hai, phản ứng nhanh – tấn công tức thời: Triển khai trong 5 phút, rút ngắn chu trình “phát hiện - tiêu diệt”, rất phù hợp với các chiến thuật chiến đấu gặp – đánh, phục kích hoặc môi trường thay đổi nhanh.

Thứ ba, thích hợp môi trường đô thị và địa hình phức tạp: Kích thước vũ khí nhỏ, ít gây tổn hại phụ và có khả năng tấn công chính xác vào mục tiêu đối phương ẩn nấp trong môi trường đô thị.

Ba phiên bản đạn tuần kích Switchblade mới: Switchblade 300 Block 20, Switchblade 400 và Switchblade 600 Block 2. Ảnh: AeroVironment.



Thứ tư, có khả năng tàng hình và đối phó tác chiến điện tử: Có chế độ “im lặng”, có thể ngắt liên lạc khi tiếp cận mục tiêu để giảm nguy cơ bị phát hiện.

Thứ năm, tạo thành hệ thống “phân tầng diệt mục tiêu”: Switchblade 400 lấp khoảng trống giữa Switchblade 300 (nhẹ) và Switchblade 600 (nặng), kết hợp với tên lửa Javelin tạo thành hệ thống tấn công đầy đủ từ tầm gần tới tầm xa, từ mục tiêu loại nhẹ đến mục tiêu loại nặng.

Thứ sáu, thúc đẩy tác chiến đơn binh (cá nhân binh sĩ) thông minh: Tích hợp AI, điều khiển từ xa, truyền dữ liệu thời gian thực – biến mỗi binh sĩ thành một “nút tác chiến thông minh”, hướng tới mô hình người - máy phối hợp trong tương lai.

Tóm lại, Switchblade 400, với tính năng nhẹ – mạnh – thông minh – linh hoạt, đang trở thành một UAV tấn công cực kỳ giá trị trên chiến trường hiện đại, đặc biệt phù hợp tác chiến đô thị, tấn công mục tiêu ẩn, nhiệm vụ phản thiết giáp và các hoạt động triển khai nhanh. Đây là minh chứng rõ ràng cho xu hướng: “đạn cảm tử” đang tiến hóa theo hướng nhẹ hóa + AI hóa.

Theo Wforum