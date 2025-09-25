Mỹ lập lực lượng phản ứng nhanh chống UAV: Sẵn sàng bắn hạ trong 24 giờ

Trước làn sóng UAV bùng nổ và ngày càng gây nhiều mối đe dọa cho các căn cứ quân sự cũng như hạ tầng trọng yếu, quân đội Mỹ đang xúc tiến thành lập lực lượng phản ứng nhanh chuyên trách chống UAV.

Các đơn vị phản ứng nhanh chuyên trách chống máy bay không người lái (Counter-UAV QRF) này sẽ được trang bị công nghệ tối tân của Anduril, có khả năng phát hiện, truy vết và tiêu diệt UAV chỉ trong vòng 24 giờ, mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua giữa UAV tấn công và công nghệ chống UAV.

Trang tin quân sự The Warzone đưa tin, Tướng Gillott, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM), khi tham dự hoạt động đánh giá về chống UAV “Falcon Peak” tổ chức tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida hôm 18/9 cho biết: do trong những năm gần đây các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng trên lục địa Mỹ thường xuyên bị các UAV không rõ nguồn gốc quấy nhiễu, con số sự cố trong hai năm gần đây lần lượt là khoảng từ 230 vụ tới 420 vụ. Vì vậy quân đội Mỹ đang xem xét thành lập lực lượng phản ứng nhanh đầu tiên, bao gồm các chuyên gia chống UAV, cảm biến tiên tiến, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa/thiết bị chặn UAV, có khả năng triển khai cơ động và chủ động xuất kích trong vòng 24 giờ để xác định và tiêu diệt các mối đe dọa tiềm tàng trên không.

UAV của Anvil cất cánh lao vào hạ gục UAV mục tiêu. Ảnh: LTN.



Tướng Gillott cho biết, NORTHCOM — đơn vị chịu trách nhiệm điều phối hệ thống phòng thủ UAV trên đất liền — trước đây chỉ có thể cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các chỉ huy căn cứ; còn lực lượng mới sắp thành lập sẽ được trang bị “fly-away kit” (bộ trang bị di động) do công ty công nghệ Anduril phát triển, tích hợp cảm biến, bộ tác động và phần mềm nhận dạng. Đồng thời sử dụng phương thức va chạm động năng để phá hủy UAV tấn công — hệ thống chống UAV “Anvil” của Anduril có khả năng đồng thời phát hiện, theo dõi, nhận dạng và bắn hạ 1 đến 3 nhóm UAV, giúp đối phó với những thách thức và mối đe dọa từ hệ thống UAV đối phương ngày càng gia tăng.

Tướng Gillott còn nhấn mạnh rằng, số lượng UAV bay mỗi năm ở Mỹ đã lên tới một triệu chiếc, và ông tin rằng con số này sẽ sớm vượt quá hai triệu chiếc.

Theo kế hoạch, trong tương lai Mỹ dự kiến sẽ thành lập 3 đơn vị chuyên trách chống UAV, được triển khai tại bờ Tây, bờ Đông và Alaska, nhằm tăng cường bảo vệ các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Đơn vị phản ứng nhanh đầu tiên sẽ đóng tại Căn cứ Không gian Peterson, bang Colorado, tận dụng năng lực triển khai của phi đội vận tải C-130 thuộc Liên đoàn Vận tải 302 tại đây để ứng phó kịp thời và giải quyết mối đe dọa.

Hệ thống tác chiến điện tử Pulsar. Ảnh: LTN.



Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này là nhanh chóng triển khai tới căn cứ hoặc cơ sở hạ tầng bị UAV xâm nhập để phát hiện — nhận dạng — vô hiệu hóa các UAV gây nguy hiểm, hỗ trợ chỉ huy căn cứ khi các giải pháp tại chỗ không thể xử lý.

Thời hạn đáp ứng mục tiêu: thiết kế để có khả năng xuất kích và hoạt động trong vòng 24 giờ kể từ quyết định triển khai.

Qui mô mỗi đội QRF từ 10 đến 30 người gồm: chỉ huy/tổ điều hành, nhóm vận hành hệ thống phát hiện/nhận dạng gồm radar/EO/AI (quang điện tử/hồng ngoại), nhóm tác chiến điện tử, nhóm vận hành thiết bị tấn công, nhân viên hậu cần/ bảo dưỡng và nhân viên tình báo liên lạc…

Trang bị chính: Fly-away kits của Anduril - gói di động tích hợp cảm biến (radar, EO/IR), phần mềm nhận dạng, effector (hệ thống tác chiến) hủy diệt động năng “Anvil-M” và hệ thống tác chiến điện tử Pulsar.

Theo LTN