Mỹ có thể đối mặt với khủng hoảng "chảy máu" nhân tài do kế hoạch cắt giảm của ông Trump

Nước Mỹ có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng "chảy máu" chất xám do ông Trump và Musk đã tiến hành sa thải hàng loạt trong chính phủ liên bang, nhiều người tài năng làm việc trong các cơ quan chính phủ đã bỏ đi tìm kiếm những cơ hội khác.

Một số tiểu bang do Đảng Dân chủ kiểm soát, chẳng hạn như New York, Pennsylvania và Hawaii, đã nhanh chóng triển khai các chương trình tuyển dụng để thu hút nhóm người có kinh nghiệm này vào các vị trí quan trọng. Đồng thời, chính phủ Canada cũng thể hiện thiện chí bằng cách cung cấp cơ hội việc làm và nhập cư cho những công dân Mỹ có tài.

Các tiểu bang tích cực thu hút nhân tài liên bang

Sau khi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiến hành sa thải hàng loạt, một số cơ quan như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Viện Y tế Quốc gia (NIH), đã tuyển dụng lại một số nhân viên đã sa thải và tòa án đã tạm thời chặn một số đợt sa thải. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 2,3 triệu nhân viên liên bang trong tình trạng không chắc chắn và đang chủ động đi tìm kiếm việc làm mới.

Để giành được những nhân tài này, chính quyền các tiểu bang không chỉ đẩy nhanh quá trình tuyển dụng mà còn phát động sự cạnh tranh khốc liệt.

Tờ New York Times đưa tin một ngày sau khi chính quyền Trump tuyên bố sẽ sa thải hơn 80.000 nhân viên tại Bộ Cựu chiến binh, Thống đốc Minnesota Tim Walz đã phát biểu: "Nếu chính phủ Trump không hoan nghênh các bạn, Minnesota sẽ dang rộng vòng tay chào đón!".

Quảng cáo thu hút nhân tài liên bang đến New York làm việc có ở khắp nơi.

Ảnh: X@GovKathyHochul



Tuần trước, Thống đốc New York Kathy Hochul đã phát động một chiến dịch quảng cáo nhắm vào các nhân viên liên bang, nhấn mạnh: "Chúng tôi không hạ thấp các bạn. Chúng tôi sẽ đối xử với các bạn bằng sự tôn trọng và phẩm giá mà các bạn xứng đáng được hưởng".

Maryland, tiểu bang có tỷ lệ nhân viên liên bang cao thứ hai ngoài Washington, D.C., cũng đã đưa ra một loạt các biện pháp giúp chuyển đổi công việc. Thượng nghị sĩ bang Chris Van Hollen gọi đợt sa thải của chính phủ liên bang là "cuộc thanh trừng bất hợp pháp" và chỉ trích chính sách này là "được thiết kế riêng cho người giàu và quyền quý", nêu đích danh Elon Musk là một trong những người hưởng lợi lớn nhất.

Không chỉ các chính quyền tiểu bang do đảng Dân chủ điều hành mà cả các bang thuộc đảng Cộng hòa cũng đang thu hút những nhân viên liên bang này.

Thống đốc Virginia Glenn Youngkin tháng trước đã phát động chương trình "Virginia has jobs" (Virginia có việc làm) và ra mắt một trang web liên quan nhằm tuyển dụng những nhân viên liên bang đang thất nghiệp. Mặc dù ủng hộ định hướng cải cách của DOGE và cho rằng chính quyền liên bang cần phải hiệu quả hơn, ông vẫn nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo cho các nhân viên liên bang có được cơ hội phát triển hơn nữa tại Virginia.

Ngoài chính quyền các tiểu bang, nhiều người cũng cân nhắc việc đến Canada để làm việc.

Thống đốc Virginia Glenn Youngkin phát động chương trình thu hút nhân tài liên bang. Ảnh: Washington Post.

Canada trở thành nơi trú ẩn an toàn

CBC đưa tin Jennie Massey, đối tác của công ty tìm kiếm tài năng KBRS của Canada, cho biết kể từ khi ông Trump nhậm chức, số lượng đơn xin việc từ Mỹ đã tăng vọt từ 5 - 10% lên khoảng 30% như hiện nay. Bà thậm chí còn tiết lộ, một ngày sau lễ nhậm chức của ông Trump, bà đã nhận được 14 đơn xin việc của các học giả Mỹ, cao hơn nhiều so với thông thường.

Người ta ước tính rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Musk đứng đầu đã cắt giảm khoảng 100.000 việc làm liên bang. Ông Trump tuyên bố rằng điều này là để xóa bỏ tình trạng lãng phí và gian lận trong bộ máy hành chính.

Bà Jennie Massey cho biết: "Chúng tôi thấy ngày càng nhiều bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác cân nhắc việc bắc tiến, và Canada đang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho họ".

Paul Cannon, Giám đốc MacDonald Search Group, một công ty tìm kiếm tài năng khác, cho biết trước đây, công ty chủ yếu thu hút những người tìm việc từ Đông Âu, Ấn Độ và Trung Quốc, ít người tìm việc từ Mỹ, nhưng xu hướng này hiện đang thay đổi. Ông nhận thấy nhiều người Canada làm việc tại Mỹ cũng bắt đầu cân nhắc việc quay trở lại đất nước, một phần là do cảm thấy bất an về môi trường chính trị và xã hội tại Mỹ.

Ông Paul Cannon, Giám đốc MacDonald Search Group: nhiều người Canada làm việc tại Mỹ bắt đầu cân nhắc việc quay trở lại đất nước. Ảnh: Macdonaldsearchgroup.



Tình trạng "chảy máu" chất xám

CBC chỉ ra rằng Mỹ đã từng trải qua xu hướng "chảy máu" nhân tài tương tự dưới thời chính quyền Trump nhiệm kỳ trước, nhưng lần này quy mô lớn hơn và tác động cũng sâu rộng hơn. Bà Jennie Massey nhấn mạnh rằng không chỉ có việc chính phủ sa thải nhân viên và cắt giảm ngân sách, mà nhiều học giả Mỹ còn lo ngại về những hạn chế đối với quyền tự do học thuật và điều này ảnh hưởng đến môi trường nghiên cứu.

Bà Massey nói: "Những thay đổi về chính sách tại Mỹ đang khiến nhiều chuyên gia phải đánh giá lại sự nghiệp và lựa chọn cuộc sống của họ, và Canada hiện rất hấp dẫn. Đây là một cơ hội hiếm có. Canada nên thể hiện thái độ cởi mở hơn để thu hút những tài năng ưu tú này".

Tuyển dụng ồ ạt

British Columbia, bang phía tây nam Canada, đã nhận thấy xu hướng này và đang tích cực tuyển dụng nhân viên y tế người Mỹ, hy vọng tận dụng sự bất ổn của môi trường y tế nước này để thu hút thêm nhiều bác sĩ và y tá nhập cư.

Bộ trưởng Y tế British Columbia Josie Osborne cho biết đây là cơ hội "chưa từng có" và sẽ đưa ra một loạt biện pháp mới để đơn giản hóa quy trình hành nghề cho nhân viên y tế Mỹ.

Bà Osborne lưu ý rằng British Columbia sẽ sửa đổi các quy định cấp phép hành nghề y để cho phép các bác sĩ được đào tạo tại Mỹ hành nghề trực tiếp tại địa phương mà không cần phải trải qua kỳ thi hoặc đào tạo bổ sung. "Do chính phủ Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cắt giảm các dịch vụ công và công kích quyền sinh sản, các nhân viên y tế địa phương có lý do để lo ngại", bà Osborne cho biết. "Đây là cơ hội tuyệt vời để British Columbia gửi một thông điệp rõ ràng đến các nhân viên y tế Mỹ: Bây giờ là lúc các bạn chuyển đến Canada!".

Chương trình thu hút nhân tài y tế dự kiến ​​sẽ được triển khai trong những tháng tới và sẽ phù hợp với các cải cách tương tự ở các bang khác của Canada như Ontario, Nova Scotia và New Brunswick.

Ted McDonald, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Brunswick, cho rằng mặc dù cần phải điều chỉnh chính sách nhập cư, nhưng những người tìm việc từ Mỹ có lợi thế về ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, sẽ dễ dàng tìm được việc làm ở Canada hơn.