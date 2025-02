Theo lệnh ông Trump, DOGE bắt đầu “khai đao” với Lầu Năm Góc

Ông Trump ra tay với Lầu Năm Góc

Vũ khí hạt nhân chiến lược là trụ cột răn đe của một quốc gia. Tổng thống Donald Trump có xu hướng phát triển lực lượng hạt nhân mạnh hơn, nhưng tin tức mới nhất lại là một đòn giáng vào ông.

Ngày 11/2, “Air & Space Power Journal, ASPJ” (Tạp chí Sức mạnh Không quân và Không gian) của Mỹ tiết lộ Không quân Mỹ đã ra lệnh đình chỉ dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ silo (giếng phóng) LGM-35A Sentinel. Điều này có nghĩa là dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ tiếp theo trên đất liền của Mỹ đã bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng răn đe hạt nhân trong tương lai của nước này.

Về lý do dự án bị đình trệ, quân đội Mỹ tiết lộ rằng nguyên nhân không phải do vấn đề công nghệ tên lửa mà chủ yếu là do chi phí. Hiện tại, chi phí phát triển ICBM Sentinel và xây dựng cơ sở hạ tầng ước tính vượt quá 140 tỷ USD, tăng 81% so với số tiền ước tính năm 2020.

Cuộc điều tra của Musk đối với Lầu Năm Góc có thể sẽ rất quyết liệt. Ảnh: IFeng.



Do bị bội chi nghiêm trọng, quân đội Mỹ đã phải đàm phán với công ty Northrop Grumman về việc tái cấu trúc dự án với hy vọng giảm bớt chi phí. Nhưng dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, các dự án vũ khí quân sự của Mỹ rất khó thu hồi các khoản chi phí vượt mức. Hoặc là dự án bị gác lại trong một thời gian dài thậm chí bị chấm dứt, hoặc chính phủ buộc phải chi nhiều tiền hơn để tiếp tục thúc đẩy dự án. Tương lai của tên lửa LGM-35A Sentinel có thể phụ thuộc vào việc chính phủ có sẵn sàng chi thêm tiền hay không.

Sự thiếu minh bạch trong việc sử dụng tiền của quân đội Mỹ cuối cùng đã thu hút sự chú ý của ông Trump, người đã quyết tâm ra tay hành động đối với Lầu Năm Góc. Vào ngày 7/2, ông Trump cho biết ông đã ủy quyền cho Elon Musk thẩm tra lại ngân sách của hai cơ quan chính phủ là Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng Mỹ.

"Bão tố" tại Lầu Năm Góc

Trong nhiều năm, quân đội Mỹ luôn là một con “quái vật nuốt tiền”. Ngân sách quốc phòng của Mỹ đã vượt quá 800 tỷ USD Mỹ mỗi năm và chi tiêu quân sự của Mỹ luôn thiếu minh bạch.

Trên thực tế, Lầu Năm Góc chỉ bắt đầu chấp nhận kiểm toán vào năm 2018 và đã không vượt qua các cuộc kiểm toán trong 7 năm liên tiếp, trở thành cơ quan chức năng duy nhất trong chính phủ Mỹ lập được kỷ lục này. Ngay cả khi không xem xét dữ liệu vĩ mô, vô số chi tiết cũng đã khẳng định rằng quân đội Mỹ đang có vấn đề lớn, chẳng hạn như Lầu Năm Góc đã chi tiền mua những chiếc cốc cà phê có đơn giá 1.200 USD, ổ cắm điện giá 299 USD và nắp bồn cầu toilet giá 10.000 USD…

Giếng phóng tên lửa Minuteman III. Ảnh: Guancha.



Người ta có thể hình dung ra rằng cuộc điều tra của Elon Musk về Lầu Năm Góc có thể gây ra một cơn bão. Điều này có lẽ ứng với những gì ông Trump đã nói trước khi nhậm chức: “Kẻ thù ẩn náu bên trong nội bộ khó đối phó hơn kẻ thù bên ngoài”. Có thể dự đoán rằng cuộc điều tra của ông Musk sẽ gặp phải trở ngại rất lớn và sự phản công của các nhóm lợi ích liên quan sẽ rất dữ dội. Những diễn biến tiếp theo của vấn đề này thực sự rất đáng chú ý.

Dự án LGM-35A Sentinel thay thế tên lửa liên lục địa đầy tham vọng

Dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel đang được Northrop Grumman phát triển cho Không quân Mỹ (USAF). Chương trình này đã khởi động từ năm 2014 và theo hợp đồng giữa Northrop Grumman và USAF, trong số 660 tên lửa LGM-35A Sentinel, sẽ có 400 tên lửa đạn thật và 260 tên lửa huấn luyện.

LGM-35A Sentinel sẽ thay thế LGM-30G Minuteman III đã có từ những năm 1970 hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Ngoài tên lửa Sentinel phóng từ silo, Northrop Grumman cũng đang phát triển phiên bản Sentinel phóng từ bệ di động trên đường bộ.

Dự kiến ​​tên lửa chiến lược trên bộ Sentinel sẽ có khả năng hoạt động đầy đủ vào năm 2036 và vẫn có khả năng chiến đấu tới năm 2075. Ngoài ra, Dự án này còn nâng cấp 450 giếng phóng (silo) và hiện đại hóa hơn 600 cơ sở nằm trên 103.000 km2 ở 6 tiểu bang.

Một số thông số của tên lửa LGM-35 Sentinel. Ảnh: Sohu.



Tháng 9/2020, Northrop Grumman giành được hợp đồng trị giá 13,3 tỷ USD từ USAF để phát triển và chế tạo tên lửa Sentinel. Dự án LGM-35A Sentinel ước tính cần chi phí vốn lên tới 264 tỷ USD và là một phần trong dự án hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trị giá 1,5 nghìn tỷ USD. Tên lửa Sentinel dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ từ năm 2029 đến 2075.

LGM-35A Sentinel sẽ tích hợp các công nghệ số hóa và sử dụng kiến trúc hệ thống mở theo dạng module, đem lại khả năng tương tác và giảm chi phí trong suốt vòng đời. Thiết kế module giúp hệ thống có khả năng thích ứng cao vì mọi bộ phận đều có thể thay mới nếu cần. Tên lửa được trang bị ba động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và được phóng từ hầm chứa (silo), cửa hầm có thể đóng trong quá trình bảo trì đầu đạn để đảm bảo an toàn.

Cấu trúc giếng phóng tên lửa Sentinel có nắp đậy. Ảnh: IFeng.



Sentinel dự kiến sẽ có tầm bắn hơn 5.500 km và tối đa lên tới 13.000 km, đồng thời có thể tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong 30 phút sau khi phóng theo quỹ đạo hình parabol hướng tới mục tiêu.

Theo Ifeng, Guancha