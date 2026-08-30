Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi các nước vùng Vịnh đoàn kết chống “kẻ thù thực sự”

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi các nước Hồi giáo, đặc biệt là vùng Vịnh, đoàn kết và cảnh báo chia rẽ chỉ phục vụ lợi ích của đối thủ.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước vùng Vịnh, đoàn kết để chống lại điều mà ông gọi là “kẻ thù thực sự”, đồng thời cảnh báo rằng sự chia rẽ giữa người Hồi giáo chỉ phục vụ lợi ích của các đối thủ.

Thông điệp của ông Khamenei được đăng trên tài khoản Telegram trong khuôn khổ Tuần lễ Đoàn kết Hồi giáo, sự kiện đánh dấu ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad.

Trong thông điệp, ông kêu gọi các nước Hồi giáo tăng cường đoàn kết, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề quốc phòng. Ông cho rằng bất kỳ ai, “dù cố ý hay vô tình”, tạo ra sự chia rẽ giữa người Hồi giáo đều đang giúp đỡ các đối thủ của thế giới Hồi giáo.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu người Palestine có rơi vào tình cảnh “bất lực đến vậy” nếu các quốc gia và cộng đồng Hồi giáo đoàn kết với nhau hay không.

Ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel cách đây 6 tháng, cuộc tấn công châm ngòi cho cuộc chiến tại Iran và khiến cha ông, lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

Lời kêu gọi đoàn kết mới nhất của ông cũng nối tiếp thông điệp được đưa ra hôm thứ Sáu với người dân Iran, trong đó ông cho biết đã cấm những hành động có thể làm tổn hại sự gắn kết xã hội, đồng thời yêu cầu giới chức tránh đưa ra những “phát biểu gây nản lòng” làm suy yếu tinh thần của người dân và quốc gia.

Ông Khamenei đặc biệt đặt câu hỏi với các nhà lãnh đạo Arab tại vùng Vịnh rằng liệu những “kẻ vô lại không có danh tính” có dám nhòm ngó lãnh thổ và tài sản của họ nếu người dân và chính phủ các nước vùng Vịnh “đoàn kết dưới ngọn cờ Hồi giáo” hay không.

Quan hệ Iran và các nước vùng Vịnh vốn đầy căng thẳng

Kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, các chế độ quân chủ Arab ở vùng Vịnh luôn xem hệ tư tưởng cách mạng của Iran, trong đó có những quan điểm chống chế độ quân chủ và ảnh hưởng ngày càng lớn của Tehran trong khu vực, là mối đe dọa đối với hệ thống chính trị của họ.

Trong cuộc xung đột hiện nay, Iran đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ cũng như một số cơ sở hạ tầng khác tại các quốc gia vùng Vịnh, qua đó cho thấy mức độ căng thẳng giữa Tehran và các nước láng giềng Arab vẫn ở mức cao.

“Khuyến nghị mạnh mẽ và nhiều lần của tôi đối với các nhà lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước Tây Á và vùng Vịnh, là hãy xác định kẻ thù thực sự của mình, hiểu kế hoạch của hắn và đối đầu với nó”, ông Khamenei nói.

Theo Reuters