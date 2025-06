Mưa lớn bật đèn khẩn cấp: Cảnh báo sớm hay gây khó cho xe phía sau?

Tranh cãi mưa to bật đèn hazard đúng hay sai?

Một bài viết mới đây trong nhóm Facebook “Anh em mê xe” của admin Lê Mạnh Linh vốn là một KOL trẻ, chủ kênh youtube Mê Xe, về trải nghiệm đi mưa của mình trên cao tốc đã bất ngờ "gây sóng" tranh luận dữ dội.

Ảnh chụp màn hình status gây tranh cãi trên facebook.

Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến chia đôi thành trận tuyến: Bên cho rằng đây là hành vi cần thiết để cảnh báo xe sau, bên khác khẳng định việc bật hazard khi xe đang di chuyển là sai quy tắc và nguy hiểm.

Bản thân anh Lê Mạnh Linh cũng tỏ rõ quan điểm chắc nịch của mình về việc không nên bật đèn hazard khi mưa lớn.

Anh Linh viết: "Chiều nay tôi trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội đúng lúc trời mưa to gió lớn. Đang đi cao tốc đều ga thì gặp đoạn ùn, một số xe phía trước bật đèn hazard nháy nhập nhoạng, lập lòe làm tôi không nhìn nổi đường để đi. Mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau, nhưng rõ ràng việc bật hazard khi đi trời mưa không có nghĩa là an toàn với tất cả mọi người, thậm chí đối với tôi còn là nguy hiểm".

Cũng theo anh Linh, thay vì bật đèn hazard để cảnh báo, tài xế tùy từng xe có thể bật tắt riêng đèn hậu, hoặc đơn giản bỏ đèn tự động chuyển sang bật cưỡng chế toàn bộ hệ thống đèn. Còn nếu bật đèn hậu rồi mà người khác vẫn không thể quan sát được trong phạm vi an toàn do mưa quá to, thì tất cả cùng phải giảm tốc độ.

"Nếu tất cả cùng bật hazard, thì khi chuyển làn, hoặc cần cảnh báo thực sự (xe hỏng, va chạm,…) thì coi như không còn cách nào để cảnh báo".

Đồng quan điểm, một số ý kiến phân tích Hazard không phải để dùng khi xe đang di chuyển. Nó là tín hiệu cho biết xe gặp sự cố, đang dừng hoặc chuẩn bị dừng. "Đèn phanh và đèn hậu đỏ xuyên mưa xuyên sương mù tốt hơn vàng cam nhiều nên đèn hazard không thật sự có tác dụng gì khi đi mưa lớn", một thành viên viết.

Vẫn nhiều người cho rằng bật đèn hazard với ánh sáng lập lòe trong màn mưa trắng xóa sẽ giúp xe phía sau cảm nhận được khoảng cách an toàn.

Trong đó, không ít người bảo vệ việc bật đèn cảnh báo như một cách “cứu cánh” để xe phía sau dễ nhận diện, giữ khoảng cách trong điều kiện tầm nhìn kém. “Trời mưa trắng xóa, tầm nhìn gần như không còn, tôi bật đèn hazard để cảnh báo xe sau, đỡ bị tông từ phía sau. Trước mắt là an toàn cho chính tôi đã”, thành viên Ngô Hiếu nêu quan điểm.

Tranh cãi không dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật mà còn mở rộng sang yếu tố cảm xúc, khi một số người xem việc bật hazard như “thể hiện sự cẩn trọng” hay “nghiêm túc với an toàn giao thông”.

Không nên bật hazard khi đang chạy, luật và quốc tế đều khuyến cáo tránh

Dưới góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia an toàn giao thông và giảng viên dạy lái xe khẳng định: việc bật đèn hazard khi xe vẫn đang di chuyển là không đúng.

Anh Khúc Cao Thế (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, hiện là giáo viên dạy lái đồng thời là một KOL) nhấn mạnh rằng đèn cảnh báo nguy hiểm chỉ nên bật khi xe gặp sự cố, hoặc trong các tình huống dừng đột ngột do tai nạn, hỏng hóc.

"Việc bật khi vẫn đang lưu thông có thể gây nhầm lẫn cho phương tiện xung quanh, đặc biệt là mất khả năng suy đoán tín hiệu rẽ, chuyển làn", anh Thế nói.

Trung tâm Đào tạo lái xe Tâm An (Huế) trong tài liệu huấn luyện cũng nêu rõ: “Trong điều kiện mưa lớn, người lái xe nên giảm tốc độ, bật đèn cốt hoặc đèn sương mù nếu cần, tuyệt đối không bật hazard trừ khi dừng khẩn cấp”. Nhiều trường hợp thí sinh thi bằng lái đã bị trừ điểm vì bật đèn hazard sai tình huống.

Nút bấm đèn hazard thường được hướng dẫn bật khi xe gặp sự cố, không phải tín hiệu báo đi thẳng hay cảnh báo cho xe sau lúc mưa to như một số người vẫn lầm tưởng.

Thực tế trên thế giới cũng thể hiện rõ ràng quan điểm tương tự. Tại Mỹ, nhiều tiểu bang như Florida, Arizona, hoặc California quy định rõ ràng rằng đèn hazard chỉ được phép bật khi xe dừng, hoặc đang gặp sự cố. Nếu bật khi xe đang di chuyển, tài xế có thể bị phạt vì làm rối loạn tín hiệu giao thông.

Công ước Viên 1968 về Giao thông đường bộ – mà Việt Nam là một trong các quốc gia tham gia – cũng quy định đèn cảnh báo nguy hiểm chỉ được sử dụng khi xe là một chướng ngại vật hoặc đang di chuyển trong đoàn với tốc độ cực thấp, có nguy cơ gây cản trở lưu thông.

Mặc dù trong luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định cụ thể cấm bật đèn hazard khi trời mưa, nhưng việc sử dụng không đúng ngữ cảnh vẫn có thể gây ra hệ lụy.

Có thể thấy câu chuyện bật đèn hazard hiện vẫn là chủ đề tranh cãi không dừng giữa các tài xế Việt trên không gian mạng, và khi nhận thức chưa rõ ràng nó sẽ bị hiểu thành quan điểm khó thay đổi.

Các tài xế cần lưu ý đèn hazard không phải tín hiệu bổ sung để “tăng sự an toàn”, mà là dấu hiệu khẩn cấp mang tính cảnh báo đặc biệt. Việc lạm dụng sẽ vô tình làm “nhạt hóa” giá trị cảnh báo của nó trong mắt người đi đường. Một thói quen sai được chấp nhận rộng rãi sẽ trở thành hiểm họa tập thể – đó là điều mà cả cộng đồng tài xế cần nghiêm túc nhìn lại.