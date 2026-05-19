Tăng trưởng đi cùng lợi nhuận, WinCommerce tiếp tục bứt tốc trong tháng 4/2026

Sau giai đoạn tái cấu trúc kéo dài 5 năm, WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN, đang ghi nhận những kết quả rõ nét cả về tăng trưởng và lợi nhuận.

Không chỉ duy trì tốc độ mở rộng mạnh mẽ, doanh nghiệp còn tiếp tục vượt kế hoạch tăng trưởng năm 2026 sau 4 tháng đầu năm, cho thấy mô hình bán lẻ hiện đại của WCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có lãi và tạo dòng tiền bền vững.

Kết quả này cũng phản ánh rõ hơn chiến lược “Đại Kết Nối” được Masan (HOSE: MSN) trình bày tại ĐHĐCĐ 2026, trong đó WinCommerce đóng vai trò nền tảng bán lẻ và hạ tầng tiêu dùng cốt lõi trong hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ – công nghệ của Tập đoàn.

Từ khoản lỗ gần 4.000 tỷ đồng đến tăng trưởng có lợi nhuận

Cách đây 5 năm, WinCommerce từng đối mặt với bài toán sống còn khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ gần 4.000 tỷ đồng và chưa tìm ra mô hình vận hành hiệu quả. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc WinCommerce, mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn đó không phải là mở rộng bằng mọi giá, mà là tái cấu trúc toàn diện để xây dựng một mô hình bán lẻ có khả năng vận hành hiệu quả và sinh lời bền vững.

Sau quá trình tái thiết kéo dài, WinCommerce đã chính thức bước vào giai đoạn có lợi nhuận từ năm 2025 và tiếp tục củng cố mạnh mẽ trong năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng trong năm nay, đồng thời hướng đến lợi nhuận hoạt động khoảng 2.400–3.000 tỷ đồng, mức đủ để tự tài trợ cho tăng trưởng và mở rộng hệ thống mà không phụ thuộc lớn vào nguồn vốn bên ngoài.

Các chỉ số tài chính gần đây cho thấy rõ hiệu quả của quá trình tái cấu trúc. Trong quý I/2026, WinCommerce ghi nhận doanh thu đạt 11.363 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong tháng 4/2026. Theo cập nhật mới nhất từ doanh nghiệp, doanh thu thuần tháng 4 đạt 3.656 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu LFL tăng 13,6%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 15.019 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ, vượt đáng kể kế hoạch tăng trưởng năm mà doanh nghiệp đề ra ở mức 15–21%.

Với mức tăng trưởng doanh thu 28,7% cùng 348 cửa hàng mở mới trong 4 tháng đầu năm, WinCommerce hiện đang đi đúng lộ trình để hoàn thành kế hoạch năm 2026 cả về doanh thu lẫn mở rộng mạng lưới. Kết quả này cho thấy tăng trưởng của doanh nghiệp không chỉ đến từ việc mở rộng hệ thống cửa hàng, mà còn phản ánh sức mua cải thiện và hiệu quả vận hành tiếp tục được tối ưu trên toàn hệ thống.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tạo dòng tiền. Doanh nghiệp đã giảm đáng kể số ngày tồn kho và duy trì trạng thái vốn lưu động âm, giúp cải thiện dòng tiền vận hành và nâng cao khả năng tự tài trợ cho tăng trưởng. Đây được xem là yếu tố then chốt để mô hình bán lẻ hiện đại có thể mở rộng nhanh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tài chính dài hạn.

Nông thôn trở thành động lực tăng trưởng chiến lược

Bước sang giai đoạn tăng trưởng mới, WinCommerce xác định rõ chiến lược mở rộng không chỉ tập trung ở đô thị mà hướng mạnh về khu vực nông thôn, nơi chiếm khoảng 60% dân số nhưng mức độ thâm nhập của bán lẻ hiện đại vẫn còn thấp.

Theo doanh nghiệp, nông thôn không còn là thị trường thứ cấp mà đang trở thành động lực tăng trưởng chiến lược trong nhiều năm tới. Quy mô thị trường hàng tiêu dùng tại khu vực này ước tính hơn 30 tỷ USD, trong khi tỷ lệ thâm nhập của bán lẻ hiện đại mới chỉ khoảng 10%, thấp hơn đáng kể so với khoảng 30–35% tại khu vực đô thị.

Trong tháng 4, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạnh mạng lưới, nâng tổng số cửa hàng lên 4.940, tăng thêm 123 cửa hàng chỉ trong một tháng. Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2026, WinCommerce mở mới ròng 348 cửa hàng, trong đó có tới 298 cửa hàng thuộc mô hình WinMart+ Nông thôn, chiếm 86% tổng số cửa hàng mở mới.

Đáng chú ý, hơn 98% cửa hàng mở mới trong 4 tháng đầu năm 2026 đã đạt EBITDA dương ở cấp độ cửa hàng, cho thấy mô hình mở rộng dựa trên dữ liệu và tiêu chuẩn vận hành đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Theo cập nhật của doanh nghiệp, khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục là trọng tâm mở rộng trong năm nay nhằm củng cố vị thế dẫn đầu và gia tăng lợi thế quy mô thông qua mật độ mạng lưới dày hơn. Hiện miền Bắc là khu vực có quy mô lớn nhất với 2.696 cửa hàng, tiếp theo là miền Trung với 1.185 cửa hàng.

Không chỉ mở rộng về số lượng, WinCommerce còn tái thiết cách tiếp cận thị trường theo từng khu vực. Tại đô thị, doanh nghiệp tập trung vào trải nghiệm mua sắm và chất lượng hàng tươi sống; trong khi ở nông thôn, chiến lược xoay quanh giá cả cạnh tranh, tối ưu chi phí và các chương trình khuyến mại phù hợp với nhu cầu tiêu dùng địa phương.

Việc mở rộng nhanh nhưng vẫn duy trì hiệu quả lợi nhuận được xem là nền tảng quan trọng giúp WinCommerce thực thi chiến lược “Đại Kết Nối”, trong đó hệ thống bán lẻ đóng vai trò điểm tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng trong hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ – công nghệ của Masan.

Từ tăng trưởng doanh nghiệp đến hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ

Tuy nhiên, mục tiêu của WinCommerce không chỉ dừng lại ở tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận. Doanh nghiệp đang theo đuổi một mục tiêu lớn hơn: góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

“Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp bán lẻ có quy mô doanh thu lớn, mà còn theo đuổi một sứ mệnh rõ ràng: trở thành đơn vị dẫn dắt và kết nối nhằm hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ quốc gia,” bà Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh.

Với quy mô phục vụ khoảng 500 triệu lượt khách mỗi năm và hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm được tiêu thụ, WinCommerce đang dần trở thành một trong những nền tảng phân phối hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò kết nối nhà sản xuất và người tiêu dùng trên quy mô toàn quốc.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để hiện đại hóa, đặc biệt tại khu vực nông thôn, WinCommerce đang cho thấy khả năng mở rộng quy mô song song với cải thiện lợi nhuận và dòng tiền. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng mới sau tái cấu trúc.