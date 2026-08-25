Hơn 120 nhà sáng tạo nội dung từ 20 quốc gia trải nghiệm và quảng bá du lịch Đà Nẵng

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng phối hợp Klook tổ chức Kreatorverse 2026, quy tụ hơn 120 nhà sáng tạo nội dung đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ để trải nghiệm, quảng bá điểm đến.

Đây là một trong những hoạt động quảng bá điểm đến thông qua mạng lưới nhà sáng tạo quốc tế có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng trong những năm gần đây.

Từ ngày 21/8 đến 25/8, các KOL tham gia chương trình hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch, phong cách sống, giải trí và ẩm thực, đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Á, châu Âu, Mỹ và nhiều khu vực khác. Trong 5 ngày, đoàn trực tiếp khám phá hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng của Đà Nẵng, từ thiên nhiên, văn hóa - di sản đến vui chơi giải trí và trải nghiệm bản địa.

Hành trình đưa các nhà sáng tạo đến những điểm đến mang tính biểu tượng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, rừng dừa Bảy Mẫu, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng và Sun World Bà Nà Hills. Đoàn cũng trải nghiệm các sản phẩm lưu trú đa dạng, từ Vinpearl Nam Hội An đến Novotel Danang Premier Han River và Mercure Danang French Village Ba Na Hills, nhằm cảm nhận không gian nghỉ dưỡng biển, dịch vụ cao cấp trong thành phố và trải nghiệm lưu trú đặc sắc tại Bà Nà Hills.

Các KOLs trải nghiệm tại khu vui chơi VinWonders Đà Nẵng. Ảnh TTXTDL.

Kreatorverse 2026 là hoạt động nằm trong Kế hoạch thu hút KOL, KOC của thành phố, gắn với nền tảng “Danang Storytellers” và thông điệp “Your Danang – Your Stories”. Tính đến tháng 8/2026, chương trình đã ghi nhận 219 hồ sơ đăng ký, tăng gần 70% so với tháng 7, đến từ Việt Nam và nhiều thị trường như Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Nga, Ý, Hàn Quốc… Khoảng 23% hồ sơ sở hữu từ 3 nền tảng trở lên, chủ yếu trên TikTok, Facebook, Instagram và YouTube.

Thông qua cộng đồng hơn 120 nhà sáng tạo nội dung, Đà Nẵng kỳ vọng lan tỏa những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực, biển, nghỉ dưỡng và đời sống địa phương đến cộng đồng du khách quốc tế. Việc hợp tác với Klook cũng nằm trong định hướng đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, tiếp cận thế hệ du khách mới và chuyển trải nghiệm thực tế thành nguồn cảm hứng cho các hành trình đến thành phố trong tương lai.