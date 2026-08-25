NSƯT Kiều Thị Thanh, người đóng vai "Trà Cave" bị bắt

NSƯT Kiều Thị Thanh, diễn viên nổi tiếng với vai "Trà cave" bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Ngày 25/8, theo VTV, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các hành vi sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các hành vi liên quan.

Đường dây này được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng truy vết, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra, diễn viên Kiều Thị Thanh, được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh, đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thanh bán ma túy cho những người nghiện nhằm kiếm lời. Nữ diễn viên cũng bị cáo buộc thường xuyên tụ tập cùng một số người để sử dụng ma túy ngay tại nhà.

NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh (45 tuổi), là diễn viên. Kiều Thanh nổi tiếng và được biết đến rộng rãi qua vai diễn Trà "cave" trong bộ phim Phía trước là bầu trời, ra mắt năm 2001 của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Hơn 20 năm kể từ ngày phim lên sóng, công chúng vẫn nhớ mãi hình ảnh Trà "cave" với mái tóc ngắn cá tính, ánh mắt sắc lẹm, cùng lối ăn mặc táo bạo so với mặt bằng phim truyền hình đầu những năm 2000.

Khi đóng Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh đang là sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Vai diễn này trở thành một "cái bóng" rất lớn trong sự nghiệp của Kiều Thanh, khiến tên tuổi cô gắn liền với danh xưng Trà "cave" suốt nhiều năm sau đó.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự và Câu hỏi số 5.

Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Đến năm 2019, cô đặc biệt gây ấn tượng với vai diễn Kiều Dung trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái sau một thời gian dài vắng bóng.

Ngày 15/7, Kiều Thanh nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với bà này từ ngày 17/7.