Chuyên án phản gián lịch sử CM12 được dựng thành phim truyền hình

Điện ảnh Công an nhân dân đang triển khai sản xuất phim truyền hình “Kế hoạch CM12”, lần đầu tiên tái hiện một chuyên án phản gián tiêu biểu, diễn ra trong giai đoạn 1981–1984, với quy mô đầu tư lớn và cách tiếp cận giàu chiều sâu lịch sử, nhân văn.

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) đang triển khai sản xuất bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12”, tái hiện một trong những chuyên án phản gián tiêu biểu của lực lượng công an, diễn ra trong giai đoạn 1981–1984. Đây là chuyên án quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, song đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến một cách đầy đủ.

Các diễn viên tham dự thử vai (casting) phim “Kế hoạch CM12”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Theo kế hoạch, đoàn phim đã tiến hành casting vào tháng 3/2026, dự kiến khởi quay trong mùa hè cùng năm và hoàn thành hậu kỳ vào cuối năm để phát sóng trên ANTV, các đài truyền hình địa phương và nền tảng OTT.

Đây là lần đầu tiên chuyên án CM12 được dựng thành phim truyền hình dài tập với quy mô đầu tư lớn. Không chỉ phản ánh những tình huống nghiệp vụ gay cấn, bộ phim còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần nhân văn của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tên gọi CM12 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng đặt. Trong đó, “CM” là viết tắt của Cà Mau, địa bàn trọng điểm của chuyên án, còn “12” gắn với thời điểm toán gián điệp đầu tiên xâm nhập vào Việt Nam, ngày 12/5/1981. Kế hoạch phản gián được triển khai từ tháng 9/1981 đến tháng 9/1984, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Nội vụ và chỉ huy của Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khi đó.

Đối tượng đấu tranh là các tổ chức phản động lưu vong, trong đó nổi bật là tổ chức mang tên “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Bằng chiến thuật “cài người” cùng hệ thống biện pháp nghiệp vụ tinh vi, lực lượng công an đã dụ đối phương đưa người, vũ khí về nước trong sự kiểm soát chặt chẽ của ta, qua đó vô hiệu hóa toàn bộ âm mưu lập căn cứ chống phá ở cực Nam Tổ quốc.

Bộ phim không chỉ tái hiện những màn đấu trí căng thẳng giữa ta và địch, mà còn nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong công tác an ninh. Lực lượng công an luôn nhìn nhận những người lầm đường như những đồng bào cần được cảm hóa, mở lối quay về, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh tỉnh trước những ảo vọng bạo lực chống phá đất nước.

Bên cạnh các tư liệu lịch sử, bộ phim còn lấy cảm hứng từ truyện ký “CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2020, tái bản vào tháng 2/2026 và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

“Kế hoạch CM12” do Điện ảnh CAND sản xuất, cùng sự tham gia của đội ngũ làm phim có nhiều kinh nghiệm trong dòng phim hình sự – chính luận. Dự án quy tụ những đạo diễn quen thuộc như Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu, với bối cảnh trải dài từ Cà Mau đến nhiều địa phương trong và ngoài nước.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến một tác phẩm hấp dẫn, góp phần tôn vinh sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.