Mercedes-Benz E-Class mới ra mắt khách Việt: Giá đắt, nội thất còn hạn chế

Mẫu sedan hạng sang E-Class thế hệ mới vừa được Mercedes-Benz giới thiệu tại Việt Nam với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn, đi cùng giá bán tăng đáng kể.

Mercedes-Benz E-Class 2025 được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, có giá bán lần lượt 2,449 tỷ, 2,589 tỷ và 3,209 tỷ đồng. So với lần ra mắt năm 2021 (giá từ 2,31 tỷ đến 2,95 tỷ đồng), E-Class 2025 có giá khởi điểm tăng thêm khoảng 139 triệu đồng và bản cao nhất tăng khoảng 259 triệu đồng.

Mercedes-Benz E 300 AMG 2025 có giá cao nhất lên tới 3,209 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz E-Class có các đối thủ chính là BMW 5-Series (giá 2,589 – 3,099 tỷ đồng), Audi A6 (giá từ 2,299 tỷ đồng) và Lexus ES (từ 2,360 – 3,140 tỷ đồng).

So với thế hệ trước, E-Class 2025 mang diện mạo mềm mại và tinh gọn hơn dù kích thước đã tăng thêm chiều dài 19mm, trục cơ sở của xe là 2.961 mm, nhưng thu hẹp chiều rộng khoảng 4mm.

BMW 5 Series mới có chiều dài 5.060 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm, tức là nhỉnh hơn E-Class một chút về kích thước tổng thể, mang lại cảm giác rộng rãi hơn ở hàng ghế sau. Trong khi đó, Audi A6 (dài 4.939 mm, trục cơ sở 2.924 mm) và Lexus ES (dài 4.975 mm, trục cơ sở 2.870 mm) đều thua kém đôi chút về chiều rộng và trục cơ sở.

Đầu và đuôi xe đi theo xu hướng tạo hình thon gọn.

E-Class 2025 tạo hình đầu xe với lưới tản nhiệt lớn nối liền cụm đèn LED Digital Light, logo ngôi sao 3 cánh nằm chính giữa. Thân xe kéo dài hơn, nắp capo phẳng và đường gân vai được làm dày. Phía sau, cụm đèn hậu thiết kế hình ngôi sao LED 3 cánh.

Bên trong, E-Class mới có màn hình cỡ lớn chiếm trọn táp-lô – gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 14,4 inch tích hợp hệ điều hành MBUX thế hệ mới, có thể lựa chọn thêm màn hình phụ cho ghế phụ (tùy phiên bản). Nội thất bọc da cao cấp, ốp gỗ hoặc sợi carbon tùy cấu hình, đi kèm dàn âm thanh Burmester cao cấp và hệ thống đèn viền nội thất đa màu.

Tuy nhiên, thiết kế nội thất mới chưa thực sự tiện ích với người dùng. Theo đánh giá của Consumer Reports, hệ thống điều khiển (volume, cruise control, điều chỉnh ghế, điều hoà) phần lớn nằm trên màn hình cảm ứng hoặc thanh trượt cảm ứng thay vì nút bấm/vặn truyền thống, khiến người lái mất thời gian khi sử dụng, đặc biệt khi đang chạy đường dài hoặc cần thao tác nhanh.

Bên cạnh đó, một số người dùng ở nước ngoài cảm thấy không thoải mái khi vào/xuống xe, nhất là đối với người cao hoặc dùng hàng ghế sau vì không gian chân sau bị cho là hơi hạn chế.

Nội thất hiện đại nhưng bị người dùng quốc tế đánh giá chưa tiện ích, dễ điều khiển.

Mercedes-Benz E-Class 2025 có 2 lựa chọn động cơ. Phiên bản E 200 sử dụng động cơ I4 2.0L tăng áp mild-hybrid 48V, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Trong khi đó, E 300 AMG có cùng dung tích nhưng công suất đạt 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, đi kèm hộp số 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), bao gồm giữ làn đường, phanh tự động, cảnh báo va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng.

Mặc dù có khá nhiều nâng cấp trên thế hệ mới, nhưng E-Class 2025 lại đi kèm với một số lo ngại về chất lượng, được phản hồi từ thị trường Mỹ và một số quốc gia khác. Điển hình như cuối năm 2024, Mercedes-Benz USA đã phải thu hồi một số mẫu E-Class mới vì khung gầm sau có mối hàn bị lỗi hoặc không đúng chuẩn, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe.

Ngoài ra, trên trang Edmunds, một số người dùng mua xe mới nói rằng khi tăng tốc hoặc di chuyển tốc độ cao, tiếng động cơ hoặc tiếng lốp hơi rõ hơn so với xe sang cùng phân khúc. Cần gạt mưa phía bên phải làm ồn khi mưa nhẹ. Adaptive cruise control và hệ thống cảnh báo giữ làn đường hoạt động chưa hiệu quả. Còn trang Car & Driver ghi nhận rằng dung tích khoang hành lý (thùng sau) của E-Class 2025 khá hạn chế, không quá “rộng rãi” so với kỳ vọng trong phân khúc sedan hạng sang.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz vài năm trở lại đây đã không còn công bố dữ liệu xe bán ra, nhưng giới chuyên gia nhận định thị phần của hãng xe sang này đang bị chèn ép khá mạnh từ đối thủ BMW hay một số thương hiệu châu Âu khác như Skoda, Peugeot, Volvo,... chủ yếu tập trung ở yếu tố giá bán. Điển hình như BMW 5-series thế hệ thứ 8 ngay từ khi mở bán đã được Trường Hải giảm từ 90 - 100 triệu đồng, duy trì đến nay khiến E-Class 2025 gặp khó nếu không giảm giá.