Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Campuchia

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia) theo lời mời của Quốc vương Campuchia, chiều 14/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tại cuộc hội kiến, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Campuchia dành cho mình và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được thời gian qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả hơn nữa, trong đó có việc tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Pháp ngữ, khẳng định vai trò và vị thế của các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung và của Vương quốc Campuchia nói riêng trong khối Pháp ngữ cũng như trên trường quốc tế.

Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận lời mời tham dự Hội nghị. Quốc vương khẳng định sự hiện diện và tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Quốc vương bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Quốc vương tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai lãnh đạo chia sẻ về tình hình mỗi nước thời gian qua và những định hướng phát triển lớn. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia, luôn ủng hộ một nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển, coi sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia cũng chính là niềm vui của Việt Nam.

Quốc vương Campuchia khẳng định Việt Nam là người bạn lớn, tin cậy

Quốc vương nhấn mạnh Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi, thân thiết và tin cậy của nhân dân Campuchia; khẳng định nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc hồi sinh dân tộc, tái thiết và phát triển đất nước.

Quốc vương Campuchia nhấn mạnh ủng hộ hết mình tình đoàn kết giữa hai nước; khẳng định Campuchia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni cùng nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước. Hai lãnh đạo khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã vượt qua nhiều thử thách của lịch sử, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai lãnh đạo nhất trí việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước; duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cùng các cấp; khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ để quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai bên mong muốn các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và giao lưu nhân dân sâu rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN.



Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc vương, Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Campuchia, mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; mong muốn Quốc vương tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cao quý của mình trong việc gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, đồng thời trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện.

Theo TTXVN