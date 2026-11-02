Hé lộ máy bay doanh nhân lai điện mới của Trung Quốc, tham vọng đạt tầm bay 3.500 km

Beijing Airlink Aircraft đang phát triển dòng máy bay doanh nhân Belyn 100 với hai cấu hình động lực lai điện, sức chở tối đa 12 hành khách. Phiên bản 100HF được đặt mục tiêu đạt tầm bay 3.500 km, trong khi dự án hiện vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Một công ty khởi nghiệp mới thành lập tại Trung Quốc đang phát triển mẫu máy bay doanh nhân sử dụng năng lượng mới do nước này tự nghiên cứu, góp phần thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải trong ngành hàng không.

Beijing Airlink Aircraft, nhà sản xuất máy bay tư nhân được thành lập hồi tháng 3, đã giới thiệu mô hình thu nhỏ của hai phiên bản thuộc dòng Belyn 100 tại Triển lãm Công nghiệp Hàng không Nam Xương hôm 28/10.

Theo công ty, đội ngũ nòng cốt của dự án chủ yếu gồm các nhân sự đến từ Trường Kỹ thuật Hàng không vũ trụ thuộc Đại học Thanh Hoa và ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.

Một phiên bản, mang tên Belyn 100HF, sẽ sử dụng hệ thống động lực hybrid song song, kết hợp động cơ truyền thống với hệ thống đẩy điện. Thiết kế này hướng tới những chuyến bay doanh nhân có tốc độ cao hơn và tầm hoạt động xa hơn.

Trong khi đó, Belyn 100HP sử dụng hệ thống hybrid nối tiếp. Với cấu hình này, động cơ đốt trong không trực tiếp tạo lực đẩy mà vận hành máy phát điện, cung cấp năng lượng cho hệ thống động cơ điện của máy bay. Phiên bản này tập trung vào hiệu suất và khả năng vận hành linh hoạt.

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu và Airlink chưa công bố thời điểm dự kiến thực hiện chuyến bay thử đầu tiên. Tuy nhiên, hồi tháng 6, công ty cho biết đặt mục tiêu hoàn tất quá trình kiểm chứng thị trường đối với mẫu máy bay chủ lực trong vòng ba năm.

Tại triển lãm ở Nam Xương, Airlink trưng bày các mô hình máy bay theo tỷ lệ 1:5. Công ty dự kiến giới thiệu mô hình kích thước thật tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng tới, qua đó tiếp xúc với các khách hàng, nhà cung cấp và nhà đầu tư tiềm năng.

Theo bài viết do Airlink đăng trên Taibo.cn, nền tảng tin tức công nghiệp của Trung Quốc, dòng Belyn 100 được thiết kế để chở tối đa 12 hành khách. Phiên bản 100HF dự kiến có tầm bay 3.500 km, trong khi 100HP có thể hoạt động trong phạm vi tối đa 1.200 km.

Airlink cho rằng ngành hàng không toàn cầu đang chuyển hướng sang các hoạt động phát thải carbon thấp hơn. Trong khi đó, các thị trường hàng không khu vực có nhu cầu về những mẫu máy bay phù hợp hơn với từng tuyến bay, lượng hành khách và điều kiện khai thác khác nhau.

Beijing Airlink Aircraft nhận được hậu thuẫn tài chính từ Xinding Capital, quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên rót vốn vào các doanh nghiệp công nghệ lõi và công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng. Tuy nhiên, giá trị khoản đầu tư không được công bố.

Danh mục đầu tư của Xinding có nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đáng chú ý, gồm các hãng xe điện Seres và Xpeng, công ty công nghệ xe tự lái Horizon Robotics, nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo Cambricon Technologies và doanh nghiệp chuyên về AI cho lĩnh vực kinh doanh 4Paradigm.

Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất theo đuổi công nghệ máy bay hybrid điện. Tại Mỹ, công ty Ampaire đang phát triển các hệ thống động lực tương tự, trong khi doanh nghiệp Pháp VoltAero cũng nghiên cứu công nghệ này.

Ngoài ra, các công ty Pháp gồm Daher, Safran, Collins Aerospace và Ascendance đã thành lập một liên minh để nghiên cứu hệ thống động lực hybrid điện dành cho máy bay chở từ 6 đến 10 hành khách.

Ampaire đã hoàn thành hơn 48.000 km bay thử với các hệ thống động lực lai điện. Trong năm nay, công ty cũng bắt đầu khai thác các chuyến bay chở khách và hàng hóa trên những tuyến khu vực tại bang Utah, Mỹ.

Theo SCMP