Loạt sự kiện đình đám chào năm mới 2026 ở Đà Nẵng

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 sẽ rực rỡ với cây thông LED đổi màu cao 20m; không gian Sắc màu Hội An được tạo từ hàng trăm lồng đèn cùng các điểm nhấn văn hoá nghệ thuật đặc sắc chưa từng có.

Chiều 9/12, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 - Danang New Year Festival 2026 với nhiều sự kiện hấp dẫn, hướng đến đa trải nghiệm cho người dân và du khách.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên cấp TP với với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giải trí mới lạ, hấp dẫn và đặc sắc.

Đối với lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng chương trình đặc sắc, đa sắc màu và đa trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Lễ hội diễn ra trong 5 ngày (từ 30/12/2025 - 3/1/2026) tại nhiều địa điểm gồm: Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế), phố đi bộ Bạch Đằng, Hội An, Công viên biển Tam Thanh, Quảng trường 24/3…

“Lễ hội được tổ chức nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm của du khách, kích cầu thu hút du khách đến Đà Nẵng, tạo không gian vui chơi, giải trí, mở ra một khởi đầu đầy năng lượng cho năm 2026”, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo.

Các hoạt động nổi bật và mới lạ tại Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 gồm: Chuỗi mô hình check in Chào năm mới 2026 (từ 20/12/2025 - 3/01/2026) với 4 không gian check in độc đáo gồm: Không gian Giáng sinh rực rỡ với cây thông cao 20m, hệ thống LED đổi màu và các tiểu cảnh mùa lễ hội như ông già Noel, xe tuần lộc, kẹo gậy, nhà tuyết, người tuyết… được bố trí tại sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng, phường An Hải;

Không gian Giai điệu Chào năm mới, đặt tại sàn cảnh quan phía Bắc bờ Tây cầu Rồng (đối diện VTV8, phường Hải Châu), được thiết kế với những cánh loa kèn cách điệu, tạo nên hình ảnh một bản hòa âm rực rỡ mở đầu mùa lễ hội;

Không gian Sắc màu Hội An được tạo nên từ những lồng đèn truyền thống rực rỡ, đặt tại Vườn tượng An Hội (đường Nguyễn Phúc Chu, phường Hội An);

Không gian Sắc vàng Đà Nẵng nổi bật với cụm chữ nổi 3D “I ♥ Da Nang” kết hợp các mảng hoa vàng cách điệu, đặt tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch. Không gian được xem là điểm nhấn nổi bật, mang đến vẻ đẹp lung linh và không khí lễ hội sôi động cho người dân và du khách ghé thăm, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong khuôn khổ họp báo, các doanh nghiệp ký kết đồng hành và tài trợ cho Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026.

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, năm 2026, Đà Nẵng sẽ “làm mới” diện mạo du lịch TP bằng hình ảnh nhận diện mới cùng loạt các điểm nhấn nổi bật trên toàn TP như: Không gian biển từ công viên Hà Khê, Biển Đông đến An Bàng, Cửa Đại, Tam Thanh; các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2026…

Đặc biệt năm 2026, điểm nhấn Lễ hội năm mới là Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026” kéo dài từ 30/12/2025 đến hết 1/1/2026 trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với hình ảnh của “trục lễ hội sáng tạo”, nơi âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật hòa quyện tạo nên bầu không khí rộn ràng đón năm mới.