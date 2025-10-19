Liên Hợp Quốc cắt giảm nhân sự do thiếu kinh phí, Mỹ nợ hơn 3 tỷ USD

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres mới đây cảnh báo trước Ủy ban Ngân sách Đại hội đồng: nếu các quốc gia thành viên không nộp đủ và đúng hạn phần đóng góp, tổ chức này sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Sẽ cắt giảm gần một phần năm biên chế

Ông Guterres đề xuất cắt giảm 18,8% biên chế nhân sự của Liên Hợp Quốc trong năm 2026, tức giảm 2.681 vị trí so với số lượng được phê duyệt cho năm 2025, còn 11.594 người.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất giảm ngân sách năm 2026 xuống còn 3,238 tỷ USD, ít hơn 577 triệu USD so với năm 2025 (mức giảm 15,1%). Trước đó, đề xuất ngân sách 2026 ban đầu của Liên Hợp Quốc là 3,715 tỷ USD với biên chế 14.275 người.

Theo ông Guterres, bản kế hoạch ngân sách sửa đổi này phản ánh tính cấp thiết của công cuộc cải tổ Liên Hợp Quốc, đồng thời là phản ứng trước tình hình tài chính thay đổi và kỳ vọng của các quốc gia thành viên.

Mặc dù mức cắt giảm là lớn, song ông nhấn mạnh việc điều chỉnh đã được cân nhắc kỹ để giữ cân bằng giữa ba trụ cột hoạt động của Liên Hợp Quốc là hòa bình và an ninh, phát triển, nhân quyền.

Các biện pháp cắt giảm tập trung vào những bộ phận lớn trong Ban Thư ký, chủ yếu thông qua tối ưu hóa nguồn lực, tinh giản hành chính, hợp nhất chức năng và tìm kiếm mô hình vận hành tiết kiệm chi phí hơn.

Theo ông Guterres, tính đến cuối năm 2024, các quốc gia thành viên đang nợ phí hội viên lên tới 760 triệu USD, phần lớn chưa được thanh toán.

Tính đến cuối tháng 9 năm nay, Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 66,2% khoản đóng góp phí năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức 78,1% cùng kỳ năm ngoái.

Liên Hợp Quốc có thể phá sản nếu Mỹ và các nước còn nợ không chịu đóng phí hội viên. Ảnh: Chinadaily.



Với nguồn thu hiện chưa chắc chắn, ngay cả khi đã cắt giảm gần 600 triệu USD chi tiêu, Liên Hợp Quốc vẫn có thể bị thâm hụt hơn 450 triệu USD vào cuối năm 2025.

Mỹ nợ hơn 3 tỷ USD

Hiện tại, Mỹ là quốc gia thành viên nợ phí lớn nhất của Liên Hợp Quốc.

Theo Bloomberg, kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1 năm nay, Mỹ gần như ngừng đóng góp ngân sách cho Liên Hiệp Quốc, thậm chí vẫn chưa thanh toán khoản nợ năm 2024.

Mặc dù không đóng tiền, nhưng ông Trump lại có bài phát biểu dài kỷ lục tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng 9. Bài phát biểu hôm 23/9 của ông Trump kéo dài tới 57 phút, vượt xa thời lượng phát biểu tại đây của tất cả các đời tổng thống Mỹ trước đó.

Các hãng truyền thông Mỹ cho biết, ông Trump dành phần đầu bài phát biểu để ca ngợi “thời đại hoàng kim của nước Mỹ”, rồi sau đó chuyển sang chỉ trích Liên Hợp Quốc, đồng thời đề cập đến các vấn đề như hạt nhân Iran, chiến sự Nga–Ukraine, xung đột Gaza, và người nhập cư bất hợp pháp.

New York Times bình luận rằng “bài phát biểu (của ông Trump) dần trở thành chuỗi lời than phiền không hồi kết”.

Tính tổng cộng, Mỹ hiện nợ Liên Hợp Quốc hơn 3 tỷ USD, bao gồm 820 triệu USD phí đóng góp thường niên năm 2025, cùng các khoản nợ cũ và chi phí gìn giữ hòa bình chưa thanh toán.

Theo Sina