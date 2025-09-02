Lãnh đạo Lào, Campuchia giao lưu với robot Make in Vietnam

Sau lễ đón trọng thể và chụp ảnh lưu niệm tại phòng Khánh tiết VinPalace, đoàn lãnh đạo Lào và Campuchia lần lượt tham quan nhiều khu vực của triển lãm, trong đó có đại cảnh Cổng sen mang chủ đề “Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” – biểu tượng của tinh thần phát triển, đoàn kết và khát vọng của nhân dân Việt Nam.

Sau đó, lãnh đạo 2 nước thăm khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam – nơi tái hiện rõ nét những đóng góp to lớn của quân đội trong sự nghiệp bảo vệ đất nước; không gian “Cờ Đảng soi đường” và triển lãm của Bộ Ngoại giao...

Trong chuyến tham quan khu vực “Khát vọng bầu trời – Vì tương lai xanh”, các nhà lãnh đạo đã trải nghiệm tương tác với robot hình người do Công ty Cổ phần VinMotion phát triển.

Robot được lập trình để thực hiện các động tác vẫy tay, chào hỏi và phản ứng linh hoạt theo cử chỉ của khách tham quan, tạo nên một khoảnh khắc giao lưu công nghệ đầy ấn tượng.

Lãnh đạo Lào và Campuchia xem robot của VinMotion trình diễn

VinMotion là công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup, thành lập từ tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hướng đến nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm robot hình người – lĩnh vực công nghệ đang rất được chú trọng trên toàn cầu.

Sau hơn ba tháng hoạt động, đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam đã tạo ra nguyên mẫu robot đầu tiên mang dấu ấn công nghệ bản địa. Trong giai đoạn đầu, robot sẽ phục vụ tại các nhà máy VinFast để hỗ trợ sản xuất, đồng thời VinMotion đặt mục tiêu phát triển các phiên bản robot thông minh phục vụ cho logistics, y tế, giáo dục và chăm sóc tại gia trong tương lai gần.

Sau chuyến thăm triển lãm, đoàn đại biểu cấp cao Lào và Campuchia rời đi bằng mẫu xe Lạc Hồng 900 LX, sản phẩm xe mang đậm dấu ấn Việt Nam do VinFast phát triển dành cho các nhà lãnh đạo hàng đầu. Mẫu xe này vừa được bàn giao cho Bộ Ngoại giao phục vụ công tác đón tiếp các phái đoàn quốc tế trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, thể hiện sự kết hợp tinh hoa văn hóa và công nghệ hiện đại của đất nước.

Các nhà lãnh đạo của Lào và Campuchia đi trên xe Lạc Hồng 900 LX

Chuyến thăm vừa qua không chỉ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam, Lào và Campuchia mà còn thể hiện sự ghi nhận, trân trọng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua, đặc biệt là những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.