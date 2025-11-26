Hạ tầng chiến lược bùng nổ, yêu cầu an ninh vật lý chuẩn quốc tế lên ngôi

Việc bùng nổ hạ tầng chiến lược đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh vật lý ở chuẩn quốc tế. Từ sân bay, cao tốc đến lưới điện, mọi công trình trọng yếu đều cần hệ thống bảo vệ thông minh, tự động và liên thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

MobiFone Global tiếp tục thể hiện vai trò là cầu nối giữa công nghệ quốc tế và nhu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn

Ngày 26/11, Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global) - thành viên thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, tổ chức Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp”.

Hội thảo tập trung đào sâu vào bài toán liên thông và quản lý trung tâm - xu hướng tất yếu của an ninh vật lý hiện đại, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh vật lý, các hãng công nghệ quốc tế và gần 200 khách mời là đại diện các bộ ngành, tổ chức và doanh nghiệp lớn.

Vì sao cần mô hình tích hợp giám sát trên một nền tảng?

Tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn - Phó tổng giám đốc MobiFone - nhấn mạnh hệ thống an ninh vật lý tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng còn phân tán, thiếu chuẩn chung, thiếu tính liên thông và chưa theo kịp yêu cầu giám sát - phản ứng theo thời gian thực. Việc tối ưu vận hành, tích hợp dữ liệu và đảm bảo tính chủ động trước rủi ro đã trở thành nhu cầu cấp thiết.

Chính vì vậy, MobiFone xác định đây là một trong những trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái viễn thông - công nghệ - chuyển đổi số mà MobiFone đang xây dựng.

"Từ hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, các nền tảng số đến những công nghệ như AI, IoT, Cloud, Big Data, MobiFone hướng tới hình thành các giải pháp an ninh tích hợp, thông minh và sẵn sàng mở rộng theo quy mô quốc gia", ông Nguyễn Đình Tuấn nói.

Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn - Phó tổng giám đốc MobiFone. Ảnh: Minh Sơn

Ông Vũ Kiêm Văn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global) cho rằng dữ liệu ngày nay là tài sản số quan trọng. Để bảo vệ tài sản số, trước hết phải bảo vệ được hạ tầng vật lý - nơi dữ liệu được lưu trữ. Mô hình bảo vệ hạ tầng, cả về pháp lý và kỹ thuật, thường được thiết kế theo nhiều lớp, từ vòng ngoài đến các tầng kiểm soát bên trong.

Lĩnh vực an ninh vật lý đã trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, mỗi hệ thống hoạt động tách biệt: camera, quản lý tòa nhà, hàng rào an ninh… đều độc lập, gây phân tán và tốn nhân lực.

Khoảng 4 năm gần đây, thế giới chuyển sang giai đoạn tích hợp: tất cả được giám sát trên một nền tảng tập trung, giúp tối ưu chi phí vận hành, nhân lực và dung lượng lưu trữ.

"Giai đoạn sắp tới là giai đoạn dự báo: Hệ thống không chỉ giám sát mà còn phân tích dữ liệu, dự đoán rủi ro và tự động kích hoạt kịch bản phòng thủ. Điều này cho phép chuyển từ mô hình trực gác thủ công sang mô hình vận hành tinh gọn và chủ động hơn", ông Văn nêu quan điểm.

Nhu cầu an ninh vật lý toàn cầu đang tăng mạnh và Việt Nam cũng nằm trong xu hướng đó. Trong nhiều năm, các dự án an ninh trong nước thường triển khai rời rạc, theo kiểu phát sinh đến đâu lắp thêm đến đó. Vì thế, đa phần các hệ thống thiếu thiết kế tổng thể, thiếu tiêu chuẩn chung và thiếu kịch bản phòng thủ.

Nhưng thời gian tới, Việt Nam sẽ phát triển hàng loạt hạ tầng trọng điểm như sân bay, cao tốc, đường sắt tốc độ cao, lưới điện, năng lượng, cơ sở an ninh - quốc phòng. Thực tế này đòi hỏi hệ thống an ninh vật lý phải tự động hóa, liên thông, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ đó, ông Kiêm Văn cho rằng tư duy an ninh cũng phải thay đổi, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động dự báo và phòng ngừa. Các lớp bảo vệ, từ vành đai ngoài, hệ thống cảm biến, camera, quản lý tòa nhà đến các cơ chế phản ứng như cảnh báo, điều khiển thiết bị, đều cần được tích hợp trên một nền tảng thống nhất để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận hành.

Ông Vũ Kiêm Văn - Tổng giám đốc MobiFone Global. Ảnh: Minh Sơn

Ông Vũ Kiêm Văn khẳng định Mobifone có lợi thế từ hạ tầng viễn thông, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nhiều dự án đã triển khai cho các công trình trọng điểm thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương. Giải pháp VMS của Mobifone cũng đã được bình chọn là Giải pháp chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

"Chúng tôi đồng hành cùng các hãng công nghệ quốc tế để cung cấp hệ sinh thái giải pháp đa dạng, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và các đối tác để xây dựng hệ thống an ninh vật lý hiện đại, chuẩn mực và hiệu quả cho Việt Nam", Tổng giám đốc MobiFone Global nói.

Trải nghiệm trung tâm an ninh hiện đại qua kịch bản thực tế

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều tham luận quan trọng đến từ các hãng công nghệ hàng đầu thế giới đã mang đến góc nhìn cập nhật về xu hướng an ninh vật lý hiện đại. Seagate Technology giới thiệu giải pháp lưu trữ dữ liệu đạt tiêu chuẩn an toàn cao, đảm bảo khả năng phục hồi mạnh mẽ trong các tình huống sự cố.

Khu vực Demo - Trải nghiệm thực tế, nơi các khách mời trực tiếp tương tác cùng bộ giải pháp tổng thể của MobiFone Global và đối tác. Ảnh: Minh Sơn.

I-Pro Nhật Bản trình bày công nghệ camera phân tích tại biên, giúp giảm băng thông và tối ưu chi phí lưu trữ. IntelexVision mang tới cách tiếp cận mới trong ứng dụng Gen-AI cho hệ thống an ninh thông minh.

SALTO Systems giới thiệu nền tảng khóa từ toàn diện, phù hợp nhiều mô hình vận hbành. Trong khi đó, Luna đem đến giải pháp hàng rào bảo vệ tự động, có khả năng phát hiện xâm nhập với độ chính xác cao.

Các phiên trình bày đều được thiết kế theo hướng cập nhật công nghệ quốc tế nhưng bám sát nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam. Hệ thống giải pháp được mô tả trọn vẹn từ lớp bảo vệ vòng ngoài, quản lý luồng người - phương tiện, cho tới kiểm soát truy cập theo tiêu chuẩn cao, phù hợp với yêu cầu an ninh ngày càng khắt khe tại các công trình trọng điểm.

Một điểm nhấn nổi bật của sự kiện là Khu Demo - Trải nghiệm thực tế, nơi khách mời có cơ hội trực tiếp tương tác với bộ giải pháp tổng thể do MBG và các đối tác triển khai. Khu trải nghiệm được thiết kế như một mô hình thu nhỏ của Trung tâm Điều hành An ninh (Security Operation Center - SOC), cho phép theo dõi toàn bộ quy trình từ phát hiện - cảnh báo - xác minh - xử lý trên cùng một nền tảng.

Các kịch bản mô phỏng được xây dựng theo tình huống thực tế, bao gồm: check-in bằng thẻ căn cước; phát hiện đám đông bất thường; phát hiện xâm nhập trái phép; phát hiện mất đồ hoặc bỏ quên vật thể; nhận diện biển số xe; truy vết đối tượng trong khu vực xảy ra sự cố. Nhờ việc mô phỏng trực quan và liền mạch, khách mời có thể hình dung rõ cách một hệ thống an ninh hiện đại vận hành trong thực tế và cách các công nghệ mới hỗ trợ tối ưu hóa công tác giám sát, cảnh báo và phản ứng nhanh.