Kiến trúc sư trưởng Dự án hưởng nhiều quyền lợi tương đương giám đốc sở

Kiến trúc sư trưởng Dự án có nhiệm vụ chủ trì thiết kế chi tiết, giám sát hợp phần KH, CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của dự án, bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống. Vị này cũng nhận được nhiều chế độ chính sách đãi ngộ.

Ban quản lý dự án quyết định chọn Kiến trúc sư trưởng cấp Dự án

Nghị định 231/2025/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định) quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nêu rõ "Kiến trúc sư trưởng Dự án" là người chủ trì thực hiện dự án có hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghị định cũng quy định về các tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, mối quan hệ công tác, quy chế quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiến trúc sư trưởng Dự án.

Về quy trình và thẩm quyền tuyển chọn, khác với Tổng công trình sư cấp Hệ thống do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quyết định lựa chọn, Tổng công trình sư Dự án do Thủ tướng quyết định lựa chọn thì Kiến trúc sư trưởng cấp Dự án sẽ do Ban quản lý dự án quyết định chọn, ký hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

Về tiêu chí tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng Dự án, bên cạnh các tiêu chí chung, Nghị định quy định phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Thứ nhất, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.

Thứ hai, chủ trì triển khai thành công tối thiểu 1 chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động ở cấp dự án.

Thứ ba, có năng lực triển khai kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của chương trình, dự án.

Thứ tư, có khả năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kiến trúc sư trưởng Dự án được trao quyền gì?

Về nhiệm vụ

Nghị định quy định Kiến trúc sư trưởng Dự án có 6 nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, chủ trì thiết kế chi tiết hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của dự án, bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống.

Thứ hai, xây dựng tài liệu kỹ thuật của dự án.

Thứ ba, bảo vệ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ của hợp phần trước cấp có thẩm quyền quản lý dự án, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh.

Thứ tư, kiến nghị cơ chế tài chính bảo đảm thực hiện dự án.

Thứ năm, triển khai hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của dự án.

Thứ sáu, giám sát kỹ thuật, kiểm soát tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của dự án.

Về quyền hạn

Kiến trúc sư trưởng Dự án đề xuất các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, giải pháp triển khai thực hiện hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của dự án.

Bảo lưu ý kiến chuyên môn và được báo cáo bằng văn bản hoặc đề xuất trực tiếp với cấp có thẩm quyền quản lý dự án trong trường hợp có ý kiến khác ảnh hưởng đến kết quả triển khai nhiệm vụ.

Được tiếp cận đầy đủ các tài liệu, dữ liệu, kết quả nghiên cứu, báo cáo chuyên môn của các bên liên quan đến chức năng nhiệm vụ.

Được yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tạm dừng hoặc yêu cầu điều chỉnh hợp phần kỹ thuật của dự án khi vi phạm kiến trúc tổng thể hoặc tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được đề xuất bố trí, điều động nhân sự, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tham gia thực hiện dự án.

Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Về trách nhiệm

Kiến trúc sư trưởng Dự án phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý dự án và người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án về chất lượng kết quả và hiệu quả dự án được giao thực hiện.

Báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý dự án và người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bảo mật tài liệu, thông tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng và kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu thuộc dự án theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ theo hợp đồng và yêu cầu của cơ quan ký hợp đồng.

Chịu trách nhiệm cá nhân nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây tổn thất về tài chính, làm thất thoát tài sản, hư hại sản phẩm hoặc làm lộ thông tin, tài liệu mật.

Trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì Kiến trúc sư trưởng Dự án được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với Vụ trưởng thuộc bộ hoặc Giám đốc sở ở tỉnh.

Hỗ trợ điều kiện làm việc tương đương giám đốc sở

Về tiền lương, người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Kiến trúc sư trưởng Dự án để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Về tiền thưởng, hỗ trợ ban đầu, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm, chính sách đối với thành viên gia đình và chính sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 6, 7, 8 và 9 Điều 24 Nghị định này, tức tương đương với Tổng công trình sư cấp Hệ thống, Tổng công trình sư Dự án và Kiến trúc sư trưởng cấp bộ.

Về nhà ở và phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, Kiến trúc sư trưởng Dự án được bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với Vụ trưởng thuộc bộ hoặc Giám đốc sở ở tỉnh.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện dự án.

Mối quan hệ công tác của Kiến trúc sư trưởng Dự án

Nghị định nêu rõ Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, dự án Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan cấp bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về triển khai chức trách, nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc liên ngành, liên hệ thống, liên lĩnh vực trong quá trình triển khai nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Chịu trách nhiệm trước Tổng công trình sư Hệ thống, Tổng công trình sư Dự án về chất lượng của kiến trúc, định hướng kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm thống nhất trong kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Phối hợp với các Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, dự án khác trong việc triển khai dự án, bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất trong kiến trúc tổng thể của bộ, ngành, địa phương.

Phối hợp với cơ quan quản lý dự án và các cơ quan của bộ, ngành, địa phương trong việc chia sẻ dữ liệu, nhân lực, hạ tầng để triển khai trong tổng thể kiến trúc của bộ, ngành, địa phương.