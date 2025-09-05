Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ tương đương phó chủ tịch UBND tỉnh

Bên cạnh việc trao quyền, nhiệm vụ cho kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh, Nghị định của Chính phủ còn nêu rõ các chính sách đặc biệt về tiền lương, nhà ở và phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, lựa chọn nhân sự bộ phận giúp việc.

9 tiêu chí tuyển chọn kiến trúc sư trưởng

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định 231/2025/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định) nhằm thiết lập quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng, gồm: tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, mối quan hệ công tác, quy chế quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng.

Trong đó, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được xác định là người chủ trì tham mưu xây dựng khung kiến trúc triển khai nhiệm vụ của hệ thống chiến lược trọng yếu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của cơ quan cấp bộ.

Tương tự Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh là người chủ trì tham mưu xây dựng khung kiến trúc triển khai nhiệm vụ của hệ thống chiến lược trọng yếu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của địa phương.

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh phải có khả năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh minh họa: VGP.

Theo Nghị định, về tiêu chí tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh ngoài 5 tiêu chí chung, ứng viên phải đáp ứng thêm 4 tiêu chí riêng. Cụ thể:

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.

Chủ trì hoặc tham gia chính thực hiện thành công tối thiểu một chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động trong ngành, lĩnh vực (ở địa phương - đối với Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh); từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Có năng lực xây dựng, điều phối lộ trình công nghệ, kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có tư duy chiến lược, tư duy hệ thống và khả năng dẫn dắt tầm nhìn công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo ở quy mô ngành, lĩnh vực (ở quy mô địa phương - đối với Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh).

Có khả năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ (công nghệ cao - đối với Kiến trúc sư trưởng cấp), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

6 nhiệm vụ lớn

Về nhiệm vụ của Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Nghị định nêu rõ 6 nhiệm vụ lớn sau:

Thứ nhất, xây dựng Kế hoạch hành động chi tiết để triển khai các chương trình, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với lĩnh vực đặc thù và thế mạnh của bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, xây dựng kiến trúc hệ thống của bộ, ngành, địa phương bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống theo hướng dẫn của Tổng công trình sư Hệ thống để áp dụng trong phạm vi quản lý.

Thứ ba, đề xuất điều chỉnh, cập nhật thiết kế chương trình, nhiệm vụ và tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ tư, điều phối, chỉ đạo kỹ thuật và công nghệ. Cụ thể: Tổ chức, điều phối các nhóm chuyên gia, nhóm nghiên cứu, đơn vị triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ; Thiết kế kỹ thuật chương trình, nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm; Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật; giải quyết các vướng mắc kỹ thuật phức tạp; Đề xuất thay đổi phương án công nghệ, giải pháp triển khai trong trường hợp cần tối ưu tiến độ, hiệu quả hoặc khắc phục rủi ro; Chủ trì các phiên họp chuyên gia của dự án được giao.

Thứ năm, kiểm soát tiến độ và chất lượng, bao gồm: Giám sát kỹ thuật, kiểm soát tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của dự án; Thường xuyên đánh giá rủi ro, đề xuất các biện pháp nâng cao an ninh, bảo mật công nghệ trong toàn bộ chương trình, nhiệm vụ.

Thứ sáu, đề xuất cơ chế hợp tác và nguồn lực thực hiện, bao gồm: Đề xuất cơ quan có thẩm quyền bố trí chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước tham gia chương trình, nhiệm vụ; Đề xuất chính sách đặc thù, cơ chế điều phối đặc biệt trong ngành, lĩnh vực đối với chương trình, nhiệm vụ; Kiến nghị cơ chế tài chính bảo đảm thực hiện chương trình, nhiệm vụ; Đề xuất và triển khai các hoạt động hợp tác khoa học, công nghệ quốc tế; Đề xuất lộ trình thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ và việc kết nối doanh nghiệp tiếp cận sản phẩm khoa học, công nghệ.

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh được đề xuất bố trí, điều động nhân sự, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tham gia thực hiện chương trình, nhiệm vụ; lựa chọn và sử dụng bộ phận giúp việc; tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Ảnh minh họa

Quyền hạn và trách nhiệm của kiến trúc sư trưởng

Nghị định quy định rõ quyền hạn của Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh. Cụ thể:

Về quyền hạn:

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh có quyền hạn đề xuất các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, giải pháp triển khai thực hiện khung kiến trúc của bộ, ngành, lĩnh vực (khung kiến trúc của tỉnh - với Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh);

Bảo lưu ý kiến chuyên môn và được báo cáo bằng văn bản hoặc đề xuất trực tiếp với người đứng đầu cơ quan cấp bộ (Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh đề xuất trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Tổng công trình sư Hệ thống trong trường hợp có ý kiến khác ảnh hưởng đến kết quả triển khai nhiệm vụ;

Được tiếp cận đầy đủ các tài liệu, dữ liệu, kết quả nghiên cứu, báo cáo chuyên môn của các bên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuyên gia giải trình, báo cáo chuyên môn, kỹ thuật định kỳ hoặc đột xuất;

Được yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tạm dừng hoặc yêu cầu điều chỉnh hợp phần kỹ thuật của chương trình, dự án khi vi phạm kiến trúc tổng thể hoặc tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Được đề xuất bố trí, điều động nhân sự, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tham gia thực hiện chương trình, nhiệm vụ; lựa chọn và sử dụng bộ phận giúp việc; tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn; tham gia hội đồng xác định sản phẩm mẫu và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Về trách nhiệm:

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan cấp bộ về chất lượng kết quả và hiệu quả triển khai chương trình, nhiệm vụ được giao thực hiện; Báo cáo người đứng đầu cơ quan cấp bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chất lượng kết quả và hiệu quả triển khai nhiệm vụ được giao thực hiện; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ;

Ngoài ra, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh còn có trách nhiệm bảo mật tài liệu, thông tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng và kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; Thực hiện đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ theo hợp đồng và yêu cầu của cơ quan ký hợp đồng; Chịu trách nhiệm cá nhân nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây tổn thất về tài chính, làm thất thoát tài sản, hư hại sản phẩm hoặc làm lộ thông tin, tài liệu mật.

Chế độ tương đương phó chủ tịch tỉnh, chuyên gia cao cấp bậc 1

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt:

Về tiền lương:

Theo Nghị định, người đứng đầu cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Về tiền thưởng, hỗ trợ ban đầu, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm, chính sách đối với thành viên gia đình và chính sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 6, 7, 8 và 9 Điều 24 Nghị định này, tương tự với chế độ, chính sách đối với Tổng công trình sư Hệ thống.

Về bảo đảm về nguồn lực: Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc không quá 5 người, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh được lựa chọn không quá 3 người. Ngoài ra, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh được đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để người đứng đầu cơ quan cấp bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thỏa thuận, ký hợp đồng lao động với từng nhân sự;

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh cũng được đề xuất cơ quan có thẩm quyền lập dự toán kinh phí để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; cấp kinh phí khảo sát, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Về nhà ở và phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh được bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chuyên gia cao cấp bậc 1. Trong khi Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ.

Quy trình tuyển chọn kiến trúc sư trưởng các cấp

Việc tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh được thực hiện theo quy trình rõ ràng:

Cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý dự án công bố công khai danh mục nhiệm vụ, dự án và nhu cầu tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án bao gồm: Tiêu chí, yêu cầu, thời hạn tiếp nhận hồ sơ.

Việc tuyển chọn và hồ sơ đề cử, ứng cử Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 Nghị định.

Trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử, cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý dự án có thư mời các ứng viên tham gia ứng tuyển Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án; phân công cơ quan chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, tổng hợp danh sách ứng viên trình người đứng đầu cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh.

Trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan cấp bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý dự án quyết định thành lập Hội đồng tư vấn để lựa chọn Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Dự án theo đề nghị của đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ hoặc lựa chọn Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, Dự án theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Thành phần Hội đồng tư vấn, phương thức hoạt động do người đứng đầu cơ quan cấp bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban quản lý dự án quyết định.

Theo Nghị định, trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn hoặc Hội đồng tư vấn, người đứng đầu cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý dự án quyết định chọn, ký hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án.

Hợp đồng ký kết phải ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ, chính sách của Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được đề cử, tuyển chọn làm Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm thì không phải thực hiện quy trình tuyển chọn quy định tại Điều này và không phải thực hiện ký hợp đồng lao động.

Người đứng đầu cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý dự án có trách nhiệm ban hành quyết định tuyển chọn và giao nhiệm vụ đối với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được hưởng thêm 50% tiền lương tháng hiện hưởng và được hưởng các chính sách khác đối với Kiến trúc sư trưởng quy định tại Nghị định này nếu cao hơn chế độ, chính sách hiện hưởng.