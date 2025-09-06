Tổng công trình sư Dự án được trao quyền hạn, nhiệm vụ và hưởng chế độ đãi ngộ gì?

Các tiêu chí tuyển chọn, chế độ, chính sách đưa ra nhằm đảm bảo Tổng công trình sư Dự án được tuyển chọn phù hợp, có năng lực vượt trội và được hỗ trợ đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị định 231/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng quyết định lựa chọn Tổng công trình sư Dự án

Nghị định 231/2025/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định) do Chính phủ mới ban hành quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là cú hích quan trọng nhằm mở rộng cánh cửa thu hút, trọng dụng đội ngũ nhân tài khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Trong đó, Tổng công trình sư Dự án là người chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt và chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khác có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, có tính liên ngành, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Chính phủ.

Theo Nghị định, Tổng công trình sư Dự án phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên tục, năng lực thiết kế và điều phối dự án quy mô lớn, đa ngành, và từng chủ trì ít nhất một đề án, sản phẩm liên ngành có tác động thực tế.

Về thẩm quyền quyết định lựa chọn Tổng công trình sư Dự án, trên cơ sở đề nghị của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản về việc quyết định lựa chọn Tổng công trình sư Dự án.

Ứng viên cần có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành

Tổng công trình sư phải có trình độ chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ ứng tuyển. Ưu tiên những người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến; hoặc đã được tặng giải thưởng quốc gia, quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người đảm nhiệm chức danh này cần có mong muốn cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo để hoàn thành công việc, đồng thời tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

Ứng viên phải có uy tín, kinh nghiệm và năng lực vượt trội trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp, cùng các công trình, sáng chế, sản phẩm thực tiễn tiêu biểu, có giá trị đóng góp thực sự cho lĩnh vực nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ứng viên cần có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành; xử lý khủng hoảng công nghệ; đề xuất các giải pháp sáng tạo đột phá nhằm tăng tốc triển khai dự án trong thời gian giới hạn cũng là yêu cầu bắt buộc.

Ngoài các tiêu chí chung quy định Tổng công trình sư Dự án phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn.

Đồng thời, có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Kinh nghiệm triển khai cũng là một trong những tiêu chí bắt buộc khi Chính phủ yêu cầu Tổng công trình sư dự án đã từng chủ trì tối thiểu 1 đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 1 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.

Đồng thời, ứng viên đã trực tiếp quản lý đề án, chương trình, dự án có quy mô lớn, liên ngành, lĩnh vực về khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, pháp lý, nhân lực hoặc liên vùng; các chương trình, dự án trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia, đã được ứng dụng thành công trong thực tế.

Tổng công trình sư Dự án đảm nhiệm nhiệm vụ gì?

Về nhiệm vụ của Tổng công trình sư Dự án, Nghị định nêu rõ 8 nhiệm vụ lớn. Cụ thể:

Thứ nhất, Tổng công trình sư Dự án có nhiệm vụ xây dựng, trình duyệt và chịu trách nhiệm về kiến trúc tổng thể, lộ trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của chương trình, dự án.

Thứ hai, Xây dựng kế hoạch tổng thể của chương trình, dự án bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống theo hướng dẫn của Tổng công trình sư Hệ thống để áp dụng trong phạm vi quản lý.

Thứ ba, phê duyệt thay đổi thiết kế lớn hoặc đề xuất điều chỉnh, cập nhật thiết kế chương trình, dự án và tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ tư, điều phối, chỉ đạo kỹ thuật và công nghệ. Cụ thể trong đó là tổ chức, điều phối các nhóm chuyên gia, nhóm nghiên cứu, đơn vị triển khai thực hiện chương trình, dự án; Thiết kế kỹ thuật chương trình, dự án, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm; Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật; giải quyết các vướng mắc kỹ thuật phức tạp của chương trình, dự án; Đề xuất thay đổi phương án công nghệ, giải pháp triển khai trong trường hợp cần tối ưu tiến độ, hiệu quả hoặc khắc phục rủi ro; Chủ trì các phiên họp chuyên gia của chương trình, dự án được giao.

Thứ năm, tham gia thẩm định, đánh giá các đề xuất, nhiệm vụ, hợp phần trong chương trình, dự án.

Thứ sáu, kiểm soát tiến độ và chất lượng: Cụ thể trong đó là quyết định vấn đề kỹ thuật, công nghệ chiến lược; Giám sát kỹ thuật, kiểm soát tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của chương trình, dự án; Theo dõi, phát hiện, đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc kỹ thuật phức tạp và kế hoạch xử lý nguy cơ chậm tiến độ, sai lệch kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ kiến trúc tổng thể của chương trình, dự án; Thường xuyên đánh giá rủi ro, đề xuất các biện pháp nâng cao an ninh, bảo mật công nghệ trong toàn bộ dự án.

Thứ bảy, giới thiệu Kiến trúc sư trưởng. Cụ thể nhiệm vụ là giới thiệu hoặc đề xuất danh sách ứng viên đáp ứng tiêu chí Kiến trúc sư trưởng, trên cơ sở tham khảo mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế, viện nghiên cứu, đại học, doanh nghiệp công nghệ; Tham gia thẩm định, tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng.

Thứ tám, đề xuất cơ chế hợp tác và nguồn lực thực hiện. Trong đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền bố trí chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước tham gia chương trình, dự án; đề xuất chính sách đặc thù, cơ chế điều phối đặc biệt trong ngành, lĩnh vực đối với chương trình, dự án; kiến nghị cơ chế tài chính bảo đảm thực hiện chương trình, dự án; đề xuất và triển khai các hoạt động hợp tác khoa học, công nghệ quốc tế; đề xuất lộ trình thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ và việc kết nối doanh nghiệp tiếp cận sản phẩm khoa học, công nghệ.

Người đảm nhiệm chức danh Tổng công trình sư Dự án cần có uy tín, kinh nghiệm, năng lực vượt trội, tiêu biểu trong lĩnh vực chuyên môn.

Trao quyền đề xuất các vấn đề kỹ thuật, công nghệ lõi

Về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng công trình sư Dự án, Nghị định nêu rõ như sau:

Về quyền hạn

Thứ nhất, Tổng công trình sư Dự án đề xuất các vấn đề kỹ thuật, công nghệ lõi, bao gồm lựa chọn công nghệ, giải pháp triển khai, tiêu chuẩn đánh giá chuyên môn; tham gia thẩm định, đánh giá các đề xuất, chương trình, dự án liên quan;

Thứ hai, Tổng công trình sư Dự án có quyền bảo lưu ý kiến chuyên môn và được báo cáo bằng văn bản hoặc đề xuất trực tiếp với cấp có thẩm quyền quản lý chương trình, dự án trong trường hợp có ý kiến khác ảnh hưởng đến kết quả triển khai nhiệm vụ hoặc có khác biệt trọng yếu;

Thứ ba, Tổng công trình sư Dự án được yêu cầu Kiến trúc sư trưởng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuyên gia giải trình, báo cáo chuyên môn, kỹ thuật định kỳ hoặc đột xuất;

Thứ tư, được tiếp cận đầy đủ các tài liệu, dữ liệu, kết quả nghiên cứu, báo cáo chuyên môn của các bên liên quan trong triển khai chương trình, dự án;

Thứ năm, được yêu cầu cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tạm dừng hoặc điều chỉnh hợp phần kỹ thuật của chương trình, dự án khi vi phạm kiến trúc tổng thể hoặc tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ sáu, được đề xuất bố trí, điều động nhân sự, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao; được lựa chọn và sử dụng bộ phận giúp việc;

Thứ bảy được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Về trách nhiệm

Tổng công trình sư Dự án chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao chủ trì thực hiện chương trình, dự án, Tổng công trình sư Hệ thống về kết quả kỹ thuật, công nghệ, chất lượng và hiệu quả của chương trình, dự án được giao thực hiện;

Tổng công trình sư Dự án có trách nhiệm báo cáo thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao chỉ đạo hoặc chủ trì triển khai thực hiện dự án, Tổng công trình sư Hệ thống về kết quả thực hiện nhiệm vụ; Bảo mật tài liệu, thông tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng và kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu thuộc dự án theo quy định của pháp luật;

Ngoài ra, Tổng công trình sư Dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ theo hợp đồng và yêu cầu của cơ quan ký hợp đồng; Chịu trách nhiệm cá nhân nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây tổn thất về tài chính, làm thất thoát tài sản, hư hại sản phẩm hoặc làm lộ thông tin, tài liệu mật.

Tổng công trình sư Dự án đảm nhiệm chức danh này được quyền lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc không quá 10 người

Tổng công trình sư Dự án được đãi ngộ đặc biệt thế nào?

Về chế độ và chính sách, mức lương và thu nhập của Tổng công trình sư Dự án được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, do người đứng đầu cơ quan chủ trì dự án xem xét dựa trên mức lương hiện hưởng của người được chọn. Thu nhập đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Người đảm nhiệm chức danh này được hưởng các chế độ tiền thưởng, hỗ trợ ban đầu, tôn vinh và khen thưởng tùy theo mức độ phức tạp và thành tựu của nhiệm vụ. Người được chọn còn được chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm, đảm bảo sức khỏe và tinh thần để hoàn thành công việc hiệu quả.

Thành viên gia đình của Tổng công trình sư Dự án được hỗ trợ gói chăm sóc sức khỏe, được tư vấn, hỗ trợ tìm trường học và học phí cho con dưới 18 tuổi. Gia đình còn được tạo điều kiện tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp, miễn hoặc cấp thị thực nhiều lần và thẻ tạm trú theo thời gian làm việc của Tổng công trình sư Dự án (nếu có).

Người đảm nhiệm chức danh này được quyền lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc không quá 10 người và đề xuất tiền lương, chế độ để cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động. Người được chọn cũng được sử dụng kinh phí để mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài hoặc bí quyết công nghệ theo giá thỏa thuận, đồng thời được cấp kinh phí khảo sát, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài, tham gia hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ứng viên được bố trí nhà ở công vụ. Trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ, sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Người được chọn còn được đảm bảo phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 2.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổng công trình sư Dự án là người nước ngoài nếu có nguyện vọng được ưu tiên nhập quốc tịch Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn.

Những người Việt Nam khác nếu đủ năng lực và có nhu cầu cũng được xem xét tiếp nhận vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.