Kiểm toán Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Phát điện 2

Kiểm toán Nhà nước triển khai kiểm toán tại EVN và EVNGENCO2, tập trung rà soát tài sản cố định của 3 nhà máy thủy điện lớn và quyết toán phần vốn nhà nước trước khi cổ phần hóa.

Ngày 9/9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) triển khai quyết định kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy; đồng thời kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: sav.gov.vn.

Theo Quyết định số 1423/QĐ-KTNN ngày 4/9, Đoàn kiểm toán sẽ thực hiện nhiệm vụ trong 53 ngày. Phạm vi kiểm toán gồm: kết quả đánh giá lại tài sản cố định của ba nhà máy thủy điện tại thời điểm 0h ngày 1/7/2021; quyết toán giá trị phần vốn nhà nước từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các thời kỳ liên quan.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn nhà nước; đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quá trình cổ phần hóa và xử lý tài chính; phát hiện kịp thời sai phạm, lãng phí, tham nhũng và xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh đây là cuộc kiểm toán quan trọng, thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ để đánh giá lại tài sản, vốn nhà nước của các nhà máy thủy điện, từ đó có cơ sở đầu tư phát triển các dự án điện nhằm cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì Hội nghị. Ảnh: sav.gov.vn.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Đoàn kiểm toán tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật KTNN, các Chuẩn mực KTNN và mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; tổ chức kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời gian quy định. Đề nghị các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của KTNN để cuộc kiểm toán thành công.

Lãnh đạo EVN và EVNGENCO2 cam kết phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ.