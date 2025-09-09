Trúng gói thầu hơn 1.600 tỷ của EVN, Khoáng sản Lam Sơn có tiềm lực ra sao?

Năm 2023 - 2024, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn ghi nhận tổng doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đang gấp 11,3 lần.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 ở tỉnh Quảng Bình ở thời điểm đang xây dựng.

Nhà thầu kín tiếng

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn trúng thầu Gói thầu số 21: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Vượt qua 6 đối thủ, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn trúng thầu gói thầu trên với giá 1.601,3 tỷ đồng (hơn 64.100.000 USD), giảm hơn 105 tỷ đồng so với giá gói thầu (1.706,9 tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ giảm giá 6,18% thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Quyết định của EVN phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Ban Quản lý dự án điện 2 - Chi nhánh EVN (đại diện chủ đầu tư) cho biết, tại thời điểm đóng thầu ngày 22/5/2025, có 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy: 3 nhà thầu có hồ sơ dự thầu không hợp lệ là: DPM Holding Pte., Ltd; Qianyuan - KT - KTR - HTD Consortium; Welhunt Materials Enterprise C., Ltd. Trong 4 nhà thầu còn lại, Consortium HMQN; TNV & Partners Consortium; VOV Consortium có giá dự thầu kém cạnh tranh nên không được lựa chọn.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn là nhà thầu khá kín tiếng trên thương trường, được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 1/2021.

Dữ liệu của PV thu thập được cho thấy, từ thời điểm tham gia mạng đấu thầu quốc gia đến nay, doanh nghiệp này chỉ mới tham gia đấu thầu 4 gói thầu và trúng duy nhất 1 gói thầu nêu trên.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn đã tham gia đấu thầu hai gói thầu là: Gói thầu Cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất do Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng mời thầu; và Gói thầu Cung cấp than có thông số tương đương than 5b.14 (TCVN 8910:2020) cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2022, đợt 2 do TCT Phát điện 3 – CTCP mời thầu. Hai gói thầu này mới cập nhật là “hoàn thành mở thầu, chưa chọn nhà thầu”.

Gói thầu thứ 3 mà Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn tham gia đấu thầu là Gói thầu HH01-TB Cung cấp than cho NMNĐ Thái Bình năm 2023 do Công ty Nhiệt điện Thái Bình – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực VN mời thầu. Gói thầu này đã huỷ.

Có 20 lao động

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Lam Sơn, được thành lập vào ngày 3/12/2018, địa chỉ trụ sở chính tại khu 4, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Người đại diện theo pháp luật ban đầu của công ty là Lê Thị Bưởi, sinh năm 1974, chức vụ Giám đốc. Tới tháng 4/2019, doanh nghiệp đổi người đại diện theo pháp luật sang Nguyễn Quang Vinh, chức vụ Giám đốc, sinh năm 1990.

Đến tháng 6/2019, công ty tiếp tục đổi tên người đại diện theo pháp luật sang bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1980, chức vụ Giám đốc.

Tại thời điểm ngày cấp đăng ký thay đổi của doanh nghiệp (30/11/2020). Công ty đề cập về vốn điều lệ là 9,5 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Đinh Hà Ly góp 475 triệu đồng; Nguyễn Thị Nhung góp 475 triệu đồng và Nguyễn Quang Vinh góp 8,55 tỷ đồng.

Vào tháng 6/2021, công ty nâng vốn điều lệ từ 9,5 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 16/6/2023, công ty có người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1990, chức vụ Giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế là 20 người.

Bảng đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn và 6 đối thủ.

Doanh thu nghìn tỷ, lãi khiêm tốn

Theo dữ liệu của PV, giai đoạn 2023 – 2024, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, năm 2023 công ty đạt doanh thu hơn 2.603,9 tỷ đồng. Năm 2024 tăng vọt lên hơn 5.419,08 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp của công ty giai đoạn 2023 – 2024 có chiều hướng suy giảm qua từng năm. Theo đó, năm 2023 công ty ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 140,6 tỷ đồng; sang năm 2024 giảm xuống còn 111,62 tỷ đồng, tương đương giảm 26%.

Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc năm 2024, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn báo lãi sau thuế hơn 2,2 tỷ đồng, giảm 92,4% so với cùng năm 2023 (báo lãi hơn 29,1 tỷ đồng).

Tổng cộng tài sản của công ty tăng mạnh trong giai đoạn 2023 – 2024. Cụ thể, tổng cộng tài sản công ty năm 2023 là hơn 830 tỷ đồng; năm 2024 tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng lên hơn 1.850 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn của công ty.

Thời điểm cuối năm 2024, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn có hơn 96,43 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Con số này của năm 2023 là hơn 34,56 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đến cuối năm 2024 là gần 1.500 tỷ đồng, chiếm 81,3% tài sản ngắn hạn của công ty và chiếm 80,6% tổng cộng tài sản.

Hàng tồn kho của công ty phình to qua từng năm, từ mức hơn 88,87 tỷ đồng (năm 2023) tăng lên hơn 90,02 tỷ đồng vào năm 2024.

Đến cuối năm 2024, nợ phải trả của Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn là hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn nằm ở phải trả người bán ngắn hạn (hơn 850 tỷ đồng) và vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn (hơn 830 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối năm 2024 là hơn 150 tỷ đồng. Hiện, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu công ty là 11,3 lần. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gánh nợ quá lớn so với vốn chủ sở hữu.