Không phải BMW hay Audi, đây mới là thương hiệu ô tô bền nhất thế giới

Trong vô vàn thương hiệu ô tô trên thị trường, đâu là những chiếc xe thật sự bền bỉ, có tuổi thọ cao nhất? Theo nghiên cứu mới, câu trả lời không phải BMW hay Audi, mà là một cái tên quen thuộc với đa số người tiêu dùng.

Toyota giành ngôi quán quân

Tuổi thọ của xe hơi luôn là yếu tố trọng yếu khi người tiêu dùng cân nhắc mua xe. Sở hữu một chiếc xe có thể chạy hơn 25 vạn dặm (tương đương 400.000 km) không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thay xe, bảo dưỡng mà còn giảm thiểu rủi ro hỏng hóc.

Theo trang dữ liệu ô tô uy tín thế giới iSeeCars công bố tháng 10/2025 sau khi phân tích hơn 174 triệu xe đang lưu hành khắp thế giới, kết quả cho thấy xe Nhật vẫn giữ vững danh tiếng “siêu bền” của mình. Trong bảng xếp hạng “những thương hiệu có khả năng đạt 25 vạn dặm cao nhất”, các nhà sản xuất Nhật chiếm trọn vị trí dẫn đầu.

Kết quả cho thấy Toyota đứng đầu bảng, với 17,8% xe đạt hoặc vượt 25 vạn dặm. Thương hiệu hạng sang trực thuộc Toyota là Lexus xếp thứ hai với 12,8%, kế đến là Honda (10,8%) và Acura - thương hiệu xe hạng sang của Honda (7,2%).

Theo chuyên gia phân tích cao cấp Karl Brauer của iSeeCars: “Xe Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu về chất lượng và độ bền. Bốn thương hiệu này là những cái tên duy nhất vượt mức trung bình của toàn ngành (4,8%), chứng tỏ vị thế độc tôn của Nhật trong lĩnh vực sản xuất xe bền bỉ”.

Báo cáo của iSeeCars cũng chỉ ra, Toyota nổi bật nhờ loạt mẫu SUV và xe bán tải “nồi đồng cối đá” như 4Runner, Sequoia, Tacoma và Tundra, góp phần lớn giúp thương hiệu này giành ngôi đầu. Ngay cả các dòng xe sedan và hybrid (lai xăng-điện) như Avalon và Prius cũng thường xuyên nằm trong nhóm xe có tuổi thọ cao nhất.

Chỉ có 7 thương hiệu vượt mức trung bình

Trong 32 thương hiệu xe được phân tích, tuổi thọ trung bình của toàn ngành chỉ đạt 4,8% (không tính xe tải hạng nặng).

Chỉ có 4 thương hiệu vượt mức trung bình là Toyota, Lexus, Honda và Acura. Ở nhóm xe không hạng sang, chỉ Toyota và Honda đạt kết quả trên trung bình; còn ở nhóm xe sang, có 4 thương hiệu Lexus, Acura, Tesla, Cadillac và Lincoln có hiệu suất tuổi thọ tốt hơn mức chung của ngành.

Honda và Acura là hai thương hiệu xếp thứ 3 và 4 về độ bền. Ảnh: iSeeCars.



Bảng xếp hạng thương hiệu xe bền nhất năm 2025 (theo iSeeCars):

Thứ hạng - Thương hiệu - Xác suất đạt ≥25 vạn dặm



1 Toyota 17.8%

2 Lexus 12.8%

3 Honda 10.8%

4 Acura 7.2%

5 GMC 4.6%

6 Tesla 4.6%

7 Chevrolet 4.5%

8 Cadillac 4.5%

9 Mazda 3.6%

10 RAM 3.5%

11 Lincoln 3.4%

12 Ford 3.1%

13 Dodge 2.5%

14 Nissan 2.4%

15 Subaru 2.3%

16 Volvo 2.2%

17 Infiniti 2.1%

18 Mercedes-Benz 1.7%

19 Jeep 1.3%

20 Mitsubishi 1.1%

21 Kia 0.6%

22 Hyundai 0.6%

23 Buick 0.6%

24 Porsche 0.5%

25 Chrysler 0.5%

26 BMW 0.4%

27 Volkswagen |0.4%

28 Audi 0.3%

29 Land Rover 0.1%

30 Jaguar 0.0%

31 MINI 0.0%

32 Maserati 0.0%

Chuyên gia Karl Brauer nhận định: “Mặc dù công nghệ thiết kế và kỹ thuật hiện đại đã kéo dài tuổi thọ trung bình của ô tô, nhưng việc sản xuất được những chiếc xe có thể ổn định vượt mốc 25 vạn dặm vẫn là thử thách rất lớn đối với hầu hết các thương hiệu”.

Tóm lại, trong khi nhiều người vẫn nghĩ xe sang châu Âu mới “đỉnh”, thì thực tế xe Toyota và các hãng Nhật mới thực sự là “ông vua độ bền, xứng đáng với danh hiệu “xe quốc dân”.

Theo Storm, Creaders